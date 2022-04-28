https://ria.ru/20220428/arest-1786024426.html

Мать, обвиняемую в убийстве шестилетнего сына в Подмосковье, арестовали

Мать, обвиняемую в убийстве шестилетнего сына в Подмосковье, арестовали - РИА Новости, 28.04.2022

Мать, обвиняемую в убийстве шестилетнего сына в Подмосковье, арестовали

Жительницу Подмосковья, обвиняемую в убийстве шестилетнего сына во время купания, заключили под стражу, сообщила старший помощник руководителя ГСУСК РФ по... РИА Новости, 28.04.2022

2022-04-28T19:28

2022-04-28T19:28

2022-04-28T19:28

происшествия

ольга врадий

одинцово

кубинка

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Жительницу Подмосковья, обвиняемую в убийстве шестилетнего сына во время купания, заключили под стражу, сообщила старший помощник руководителя ГСУСК РФ по Московской области Ольга Врадий.Ранее сообщалось, что тело шестилетнего мальчика с признаками утопления обнаружили в подмосковной Кубинке, заведено дело об убийстве."В городском округе Одинцово местной жительнице предъявлено обвинение в убийстве сына, а также избрана мера пресечения согласно ч.2 ст.105 УК РФ (убийство малолетнего)", - сказала Ольга Врадий.По данным ведомства, 26 апреля подозреваемая в квартире в Кубинке во время купания убила сына. Вернувшийся домой отец обнаружил тело ребенка и вызвал скорую, а также сотрудников правоохранительных органов.Врадий отметила, следователи и криминалисты осмотрели место происшествия, допросили подозреваемую и свидетелей, назначили экспертизы. Кроме того, она добавила, что женщина признала свою вину и рассказала следователю об обстоятельствах совершенного преступления. В ближайшее время ей будет предъявлено обвинение, следствие будет ходатайствовать об избрании меры пресечения.

https://ria.ru/20220427/zaderzhanie-1785817405.html

одинцово

кубинка

московская область (подмосковье)

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происшествия, ольга врадий, одинцово, кубинка, московская область (подмосковье)