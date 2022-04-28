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Мать, обвиняемую в убийстве шестилетнего сына в Подмосковье, арестовали - РИА Новости, 28.04.2022
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Мать, обвиняемую в убийстве шестилетнего сына в Подмосковье, арестовали
Мать, обвиняемую в убийстве шестилетнего сына в Подмосковье, арестовали - РИА Новости, 28.04.2022
Мать, обвиняемую в убийстве шестилетнего сына в Подмосковье, арестовали
Жительницу Подмосковья, обвиняемую в убийстве шестилетнего сына во время купания, заключили под стражу, сообщила старший помощник руководителя ГСУСК РФ по... РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T19:28
2022-04-28T19:28
происшествия
ольга врадий
одинцово
кубинка
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Жительницу Подмосковья, обвиняемую в убийстве шестилетнего сына во время купания, заключили под стражу, сообщила старший помощник руководителя ГСУСК РФ по Московской области Ольга Врадий.Ранее сообщалось, что тело шестилетнего мальчика с признаками утопления обнаружили в подмосковной Кубинке, заведено дело об убийстве."В городском округе Одинцово местной жительнице предъявлено обвинение в убийстве сына, а также избрана мера пресечения согласно ч.2 ст.105 УК РФ (убийство малолетнего)", - сказала Ольга Врадий.По данным ведомства, 26 апреля подозреваемая в квартире в Кубинке во время купания убила сына. Вернувшийся домой отец обнаружил тело ребенка и вызвал скорую, а также сотрудников правоохранительных органов.Врадий отметила, следователи и криминалисты осмотрели место происшествия, допросили подозреваемую и свидетелей, назначили экспертизы. Кроме того, она добавила, что женщина признала свою вину и рассказала следователю об обстоятельствах совершенного преступления. В ближайшее время ей будет предъявлено обвинение, следствие будет ходатайствовать об избрании меры пресечения.
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одинцово
кубинка
московская область (подмосковье)
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происшествия, ольга врадий, одинцово, кубинка, московская область (подмосковье)
19:28 28.04.2022
 
Мать, обвиняемую в убийстве шестилетнего сына в Подмосковье, арестовали

В СК сообщили, что арестовали мать, обвиняемую в убийстве шестилетнего сына в Подмосковье

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗдание Следственного комитета РФ
Здание Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Здание Следственного комитета РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Жительницу Подмосковья, обвиняемую в убийстве шестилетнего сына во время купания, заключили под стражу, сообщила старший помощник руководителя ГСУСК РФ по Московской области Ольга Врадий.
Ранее сообщалось, что тело шестилетнего мальчика с признаками утопления обнаружили в подмосковной Кубинке, заведено дело об убийстве.
"В городском округе Одинцово местной жительнице предъявлено обвинение в убийстве сына, а также избрана мера пресечения согласно ч.2 ст.105 УК РФ (убийство малолетнего)", - сказала Ольга Врадий.
По данным ведомства, 26 апреля подозреваемая в квартире в Кубинке во время купания убила сына. Вернувшийся домой отец обнаружил тело ребенка и вызвал скорую, а также сотрудников правоохранительных органов.
Врадий отметила, следователи и криминалисты осмотрели место происшествия, допросили подозреваемую и свидетелей, назначили экспертизы. Кроме того, она добавила, что женщина признала свою вину и рассказала следователю об обстоятельствах совершенного преступления. В ближайшее время ей будет предъявлено обвинение, следствие будет ходатайствовать об избрании меры пресечения.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
Вчера, 18:51
В Подмосковье задержали подозреваемую в убийстве шестилетнего сына
 
ПроисшествияОльга ВрадийОдинцовоКубинкаМосковская область (Подмосковье)
 
 
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