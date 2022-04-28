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Высшая квалификационная коллегия судей одобрила арест Кондрат - РИА Новости, 28.04.2022
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Высшая квалификационная коллегия судей одобрила арест Кондрат
Высшая квалификационная коллегия судей одобрила арест Кондрат - РИА Новости, 28.04.2022
Высшая квалификационная коллегия судей одобрила арест Кондрат
Высшая Квалификационная коллегия судей (ВККС) дала согласие на арест судьи столичного Арбитражного суда в отставке Елены Кондрат, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T16:20
2022-04-28T16:20
происшествия
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россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Высшая Квалификационная коллегия судей (ВККС) дала согласие на арест судьи столичного Арбитражного суда в отставке Елены Кондрат, сообщается в Telegram-канале столичного главка СК РФ."Высшей Квалификационной коллегией судей дано согласие на исполнение решения Верховного суда РФ об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении судьи столичного Арбитражного суда в отставке", - сообщает ведомство.Добавляется, что в ближайшее время ее арестуют.По версии следствия, Кондрат предложила коллеге по арбитражному суду Елене Махалкиной, рассматривающей дело о банкротстве, за 50 тысяч долларов вынести решение о привлечении к субсидиарной ответственности определенных лиц и непривлечении других. Она, как считает следствие, уговаривала Махалкину в ходе телефонных переговоров и личных встреч. Та обратилась в ФСБ, дав согласие на участие в оперативном эксперименте. Передача денег проходила уже под контролем сотрудников правоохранительных органов.Адвокат Алексей Ковалев, представляющий интересы Кондрат, заявлял, что деньги передавались на покупку квартиры. По его словам, череда проблем не только Кондрат, но и ее сына, которого обвиняют в убийстве, подорвала здоровье судьи – она страдает астмой, гипертонией и осложнениями после перенесенного коронавируса.Кондрат вменяют посредничество во взяточничестве в особо крупном размере, за это предусмотрено наказание вплоть до 12 лет лишения свободы. Кондрат слушала дела о банкротстве и, согласно информации на сайте арбитражного суда, работала судьей с 2008 года.
https://ria.ru/20220418/sud-1784108316.html
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происшествия, жилье, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
16:20 28.04.2022
 
Высшая квалификационная коллегия судей одобрила арест Кондрат

Высшая квалификационная коллегия одобрила арест бывшей судьи Арбитражного суда Кондрат

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Молоток судьи. Архивное фото
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Высшая Квалификационная коллегия судей (ВККС) дала согласие на арест судьи столичного Арбитражного суда в отставке Елены Кондрат, сообщается в Telegram-канале столичного главка СК РФ.
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
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"Высшей Квалификационной коллегией судей дано согласие на исполнение решения Верховного суда РФ об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении судьи столичного Арбитражного суда в отставке", - сообщает ведомство.
Добавляется, что в ближайшее время ее арестуют.
По версии следствия, Кондрат предложила коллеге по арбитражному суду Елене Махалкиной, рассматривающей дело о банкротстве, за 50 тысяч долларов вынести решение о привлечении к субсидиарной ответственности определенных лиц и непривлечении других. Она, как считает следствие, уговаривала Махалкину в ходе телефонных переговоров и личных встреч. Та обратилась в ФСБ, дав согласие на участие в оперативном эксперименте. Передача денег проходила уже под контролем сотрудников правоохранительных органов.
Адвокат Алексей Ковалев, представляющий интересы Кондрат, заявлял, что деньги передавались на покупку квартиры. По его словам, череда проблем не только Кондрат, но и ее сына, которого обвиняют в убийстве, подорвала здоровье судьи – она страдает астмой, гипертонией и осложнениями после перенесенного коронавируса.
Кондрат вменяют посредничество во взяточничестве в особо крупном размере, за это предусмотрено наказание вплоть до 12 лет лишения свободы. Кондрат слушала дела о банкротстве и, согласно информации на сайте арбитражного суда, работала судьей с 2008 года.
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