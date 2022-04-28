https://ria.ru/20220428/archeology-1785820017.html

Во льдах Норвегии нашли модную 1700-летнюю сандалию

Во льдах Норвегии нашли модную 1700-летнюю сандалию - РИА Новости, 28.04.2022

Во льдах Норвегии нашли модную 1700-летнюю сандалию

Во льдах Норвегии обнаружили кожаную сандалию, сообщает Artnet. Путем радиоуглеродного датирования было установлено, что ее изготовили примерно в 300 году нашей РИА Новости, 28.04.2022

2022-04-28T05:07

2022-04-28T05:07

2022-04-28T05:13

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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Во льдах Норвегии обнаружили кожаную сандалию, сообщает Artnet. Путем радиоуглеродного датирования было установлено, что ее изготовили примерно в 300 году нашей эры. По мнению реставратора Вегарда Вике, обнаруженный артефакт — версия римской карбатины, популярной в Европе примерно в то же время. Эксперты считают, что владелец выбросил обувь, потому что она износилась. "Это удивительно — найти сандалии на высоте почти 6500 футов, с модными элементами, какие обнаруживали на континенте", — не скрывает эмоций археолог Эспен Финстад. Сандалия единственная в своем роде еще и потому, что раньше археологи во льдах Норвегии находили только теплую обувь. "Легко шутить над древним туристом, мало знавшем о стране, в которую отправился", — добавляет Финстад. Но все гораздо сложнее. Сандалия, как и другие обнаруженные поблизости предметы, свидетельствует о том, что то, "что сегодня выглядит как дикий и пустынный горный пейзаж, было транспортным ландшафтом. Наши предки не боялись уходить в суровые горные районы. Они путешествовали на большие расстояния и торговали", — объясняет Финстад.Древнюю сандалию заметил турист еще в августе 2019 года, но об открытии стало известно лишь недавно. Путешественник сразу же связался с Secrets of the Ice, группой археологов, изучающих ледники и ледяные участки в Норвегии. Сделал он это вовремя, так как погода портилась и его находка вновь могла быть сокрыта на неопределенный срок. "Могло пройти много лет прежде, чем лед снова растает. У нас был всего лишь день, чтобы забрать ее с места", — говорит Финстад.

https://ria.ru/20220425/archeology-1785288812.html

https://ria.ru/20220420/ikhtiozavr-1784305364.html

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Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, археология, норвегия