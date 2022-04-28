https://ria.ru/20220428/alkogol-1785852780.html

В ГД предложили запретить продажу алкоголя на 9 Мая

В ГД предложили запретить продажу алкоголя на 9 Мая - РИА Новости, 28.04.2022

В ГД предложили запретить продажу алкоголя на 9 Мая

Продажу алкоголя на 9 Мая нужно запретить во всех регионах России, ограничения нужно вывести на федеральный уровень, заявил РИА Новости депутат Госдумы Султан... РИА Новости, 28.04.2022

2022-04-28T03:27

2022-04-28T03:27

2022-04-28T03:27

общество

россия

тюменская область

пермский край

султан хамзаев

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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Продажу алкоголя на 9 Мая нужно запретить во всех регионах России, ограничения нужно вывести на федеральный уровень, заявил РИА Новости депутат Госдумы Султан Хамзаев.Как подчеркнул политик, "шлейфом" за потреблением алкоголя на праздники идут "бытовые конфликты, драки и поножовщина", вместе с тем, в общество нужно направить правильные "посылы о бережном и более уважительном отношении к этой великой дате, к ветеранам". Инициатива, по словам Хамзаева, направлена и на защиту здоровья от пагубных проявлений.Депутат объяснил, что ряд регионов, среди которых Кемеровская, Воронежская, Тюменская область, Ямало-Ненецкий АО, Пермский Край, Тыва, уже приняли такие запреты на своей территории. Некоторые субъекты - Москва, Тверская, Смоленская, Иркутская, Ивановская, Свердловская области, — вводят свои нормативные акты и запрещают продажу алкоголя в эти конкретные дни.Губернаторам всех субъектов РФ были направлены соответствующие запросы, "для того, чтобы потом была возможность с поддержкой регионов выступить с запретом продажи алкоголя на 9 Мая на федеральном уровне", уточнил парламентарий.

https://ria.ru/20220313/alko-1777821940.html

россия

тюменская область

пермский край

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общество, россия, тюменская область, пермский край, султан хамзаев