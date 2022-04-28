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В ГД предложили запретить продажу алкоголя на 9 Мая - РИА Новости, 28.04.2022
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В ГД предложили запретить продажу алкоголя на 9 Мая
В ГД предложили запретить продажу алкоголя на 9 Мая - РИА Новости, 28.04.2022
В ГД предложили запретить продажу алкоголя на 9 Мая
Продажу алкоголя на 9 Мая нужно запретить во всех регионах России, ограничения нужно вывести на федеральный уровень, заявил РИА Новости депутат Госдумы Султан... РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T03:27
2022-04-28T03:27
общество
россия
тюменская область
пермский край
султан хамзаев
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Продажу алкоголя на 9 Мая нужно запретить во всех регионах России, ограничения нужно вывести на федеральный уровень, заявил РИА Новости депутат Госдумы Султан Хамзаев.Как подчеркнул политик, "шлейфом" за потреблением алкоголя на праздники идут "бытовые конфликты, драки и поножовщина", вместе с тем, в общество нужно направить правильные "посылы о бережном и более уважительном отношении к этой великой дате, к ветеранам". Инициатива, по словам Хамзаева, направлена и на защиту здоровья от пагубных проявлений.Депутат объяснил, что ряд регионов, среди которых Кемеровская, Воронежская, Тюменская область, Ямало-Ненецкий АО, Пермский Край, Тыва, уже приняли такие запреты на своей территории. Некоторые субъекты - Москва, Тверская, Смоленская, Иркутская, Ивановская, Свердловская области, — вводят свои нормативные акты и запрещают продажу алкоголя в эти конкретные дни.Губернаторам всех субъектов РФ были направлены соответствующие запросы, "для того, чтобы потом была возможность с поддержкой регионов выступить с запретом продажи алкоголя на 9 Мая на федеральном уровне", уточнил парламентарий.
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общество, россия, тюменская область, пермский край, султан хамзаев
03:27 28.04.2022
 
В ГД предложили запретить продажу алкоголя на 9 Мая

Депутат ГД Хамзаев призвал запретить продажу алкоголя на 9 Мая во всех субъектах России

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкРюмка водки
Рюмка водки - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Продажу алкоголя на 9 Мая нужно запретить во всех регионах России, ограничения нужно вывести на федеральный уровень, заявил РИА Новости депутат Госдумы Султан Хамзаев.
"Наше предложение заключается в том, чтобы регионы на своем уровне ввели запрет на продажу алкогольной продукции в день празднования 9 Мая, в день великой Победы", — рассказал парламентарий.
Как подчеркнул политик, "шлейфом" за потреблением алкоголя на праздники идут "бытовые конфликты, драки и поножовщина", вместе с тем, в общество нужно направить правильные "посылы о бережном и более уважительном отношении к этой великой дате, к ветеранам". Инициатива, по словам Хамзаева, направлена и на защиту здоровья от пагубных проявлений.
Депутат объяснил, что ряд регионов, среди которых Кемеровская, Воронежская, Тюменская область, Ямало-Ненецкий АО, Пермский Край, Тыва, уже приняли такие запреты на своей территории. Некоторые субъекты - Москва, Тверская, Смоленская, Иркутская, Ивановская, Свердловская области, — вводят свои нормативные акты и запрещают продажу алкоголя в эти конкретные дни.
Губернаторам всех субъектов РФ были направлены соответствующие запросы, "для того, чтобы потом была возможность с поддержкой регионов выступить с запретом продажи алкоголя на 9 Мая на федеральном уровне", уточнил парламентарий.
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ОбществоРоссияТюменская областьПермский крайСултан Хамзаев
 
 
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