В ГД предложили запретить продажу алкоголя на 9 Мая
Депутат ГД Хамзаев призвал запретить продажу алкоголя на 9 Мая во всех субъектах России
Рюмка водки. Архивное фото
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Продажу алкоголя на 9 Мая нужно запретить во всех регионах России, ограничения нужно вывести на федеральный уровень, заявил РИА Новости депутат Госдумы Султан Хамзаев.
"Наше предложение заключается в том, чтобы регионы на своем уровне ввели запрет на продажу алкогольной продукции в день празднования 9 Мая, в день великой Победы", — рассказал парламентарий.
Как подчеркнул политик, "шлейфом" за потреблением алкоголя на праздники идут "бытовые конфликты, драки и поножовщина", вместе с тем, в общество нужно направить правильные "посылы о бережном и более уважительном отношении к этой великой дате, к ветеранам". Инициатива, по словам Хамзаева, направлена и на защиту здоровья от пагубных проявлений.
Депутат объяснил, что ряд регионов, среди которых Кемеровская, Воронежская, Тюменская область, Ямало-Ненецкий АО, Пермский Край, Тыва, уже приняли такие запреты на своей территории. Некоторые субъекты - Москва, Тверская, Смоленская, Иркутская, Ивановская, Свердловская области, — вводят свои нормативные акты и запрещают продажу алкоголя в эти конкретные дни.
Губернаторам всех субъектов РФ были направлены соответствующие запросы, "для того, чтобы потом была возможность с поддержкой регионов выступить с запретом продажи алкоголя на 9 Мая на федеральном уровне", уточнил парламентарий.