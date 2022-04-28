https://ria.ru/20220428/aktivy-1786035237.html

Блинкен: США изучают возможность изъятия блокированных российских активов

Блинкен: США изучают возможность изъятия блокированных российских активов - РИА Новости, 28.04.2022

Блинкен: США изучают возможность изъятия блокированных российских активов

США изучают возможность изъятия попавших под санкции российских госактивов, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. РИА Новости, 28.04.2022

2022-04-28T21:15

2022-04-28T21:15

2022-04-28T21:15

сша

энтони блинкен

россия

в мире

экономика

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ВАШИНГТОН, 28 апр - РИА Новости. США изучают возможность изъятия попавших под санкции российских госактивов, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен."Это один из вопросов, к которому мы попросили присмотреться наших адвокатов: какие полномочия будут нужны потенциально для изъятия этих активов", - сказал Блинкен на слушаниях в профильном комитете палаты представителей.Так он ответил на вопрос, могут ли быть применены меры к попавшим под санкции российским государственным активам, в том числе Центробанка, по той же модели, которую предлагается использовать для изъятия арестованного имущества российских бизнесменов. Блинкен ответил на этот вопрос утвердительно.

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

сша, энтони блинкен, россия, в мире, экономика