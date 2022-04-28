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МИД назвал идею конгресса США конфисковывать российские активы идиотизмом
МИД назвал идею конгресса США конфисковывать российские активы идиотизмом - РИА Новости, 28.04.2022
МИД назвал идею конгресса США конфисковывать российские активы идиотизмом
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя инициативу конгресса США конфисковывать активы РФ, заявила, что на все меры, в том числе... РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T09:32
2022-04-28T09:32
2022-04-28T09:48
в мире
россия
сша
конгресс сша
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя инициативу конгресса США конфисковывать активы РФ, заявила, что на все меры, в том числе "идиотические", Россия будет отвечать.В ходе эфира на YouTube-канале "Соловьев.Live" ее попросили прокомментировать проект закона конгресса США, предлагающий не только конфисковать, но и передать собственность РФ украинской стороне. Также Захарову попросили отреагировать на предложения рассмотреть признание РФ "спонсором терроризма".Комментируя это, она напомнила, что Британия и США "недружественными они уже стали с целым комплексом последствий"."А все меры, которые они будут принимать, даже такого идиотического характера ,они получат свое развитие и продолжение, мы, безусловно, как вы знаете, ничего не оставляем без ответа, и они должны это понимать", - сказала Захарова.
https://ria.ru/20220426/aktivy-1785533805.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, россия, сша, конгресс сша, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
09:32 28.04.2022 (обновлено: 09:48 28.04.2022)
МИД назвал идею конгресса США конфисковывать российские активы идиотизмом
Захарова назвала инициативу США признать Россию страной-спонсором терроризма идиотической