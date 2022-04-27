Рейтинг@Mail.ru
В Египте нашли руины храма Зевса - РИА Новости, 27.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220427/zeus-1785565320.html
В Египте нашли руины храма Зевса
В Египте нашли руины храма Зевса - РИА Новости, 27.04.2022
В Египте нашли руины храма Зевса
В Египте, на Синайском полуострове археологи обнаружили руины храма древнегреческого бога Зевса, сообщает NPR. РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T11:10
2022-04-27T11:10
культура
новости культуры
археология
египет
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1a/1785561490_0:0:2730:1537_1920x0_80_0_0_3a618fa65c35fceb710f8ab336f834a0.jpg
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. В Египте, на Синайском полуострове археологи обнаружили руины храма древнегреческого бога Зевса, сообщает NPR. Ученые нашли обломки ворот, которые много веков назад были разрушены во время сильного землетрясения. Также сохранились гранитные блоки, использовавшиеся, вероятно, для строительства лестницы. Находка отсылает к 1900 году, тогда французский египтолог Жан Кледа обнаружил надписи на древнегреческом, указывавшие на существование храма Зевса-Касиоса. Но он не раскопал это культовое сооружение. Руины храма были найдены в ходе исследования крепости Пелузий, возведенной еще в поздний период царствования фараонов (664 — 332 годы до нашей эры). Она использовалась и в греко-римские, и в византийские времена. На территории комплекса также есть фрагменты построек, относящиеся к христианскому и раннему исламскому периодам.
https://ria.ru/20220425/archeology-1785288812.html
египет
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Елена Громова
Елена Громова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1a/1785561490_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_7dbadce8cf039a13a12973ce71cd8279.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости культуры, археология, египет
11:10 27.04.2022
 
В Египте нашли руины храма Зевса

Археологи раскопали руины храма Зевса на Синайском полуострове в Египте

© AP Photo / Egyptian Tourism and Antiquities MinistryСотрудники египетской археологической миссии во время раскопок памятника Телль-эль-Фарама в северо-западной части Синайского полуострова обнаружили руины храма древнегреческого бога Зевса
Сотрудники египетской археологической миссии во время раскопок памятника Телль-эль-Фарама в северо-западной части Синайского полуострова обнаружили руины храма древнегреческого бога Зевса - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
© AP Photo / Egyptian Tourism and Antiquities Ministry
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. В Египте, на Синайском полуострове археологи обнаружили руины храма древнегреческого бога Зевса, сообщает NPR.
Ученые нашли обломки ворот, которые много веков назад были разрушены во время сильного землетрясения. Также сохранились гранитные блоки, использовавшиеся, вероятно, для строительства лестницы.
Находка отсылает к 1900 году, тогда французский египтолог Жан Кледа обнаружил надписи на древнегреческом, указывавшие на существование храма Зевса-Касиоса. Но он не раскопал это культовое сооружение.
Руины храма были найдены в ходе исследования крепости Пелузий, возведенной еще в поздний период царствования фараонов (664 — 332 годы до нашей эры). Она использовалась и в греко-римские, и в византийские времена. На территории комплекса также есть фрагменты построек, относящиеся к христианскому и раннему исламскому периодам.
Монеты, найденные собакой в Польше - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
25 апреля, 13:18Культура
Пес нашел самый большой клад на территории Польши за последние 100 лет
 
КультураНовости культурыАрхеологияЕгипет
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала