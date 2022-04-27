https://ria.ru/20220427/zeus-1785565320.html

В Египте нашли руины храма Зевса

В Египте нашли руины храма Зевса - РИА Новости, 27.04.2022

В Египте нашли руины храма Зевса

В Египте, на Синайском полуострове археологи обнаружили руины храма древнегреческого бога Зевса, сообщает NPR. РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T11:10

2022-04-27T11:10

2022-04-27T11:10

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египет

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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. В Египте, на Синайском полуострове археологи обнаружили руины храма древнегреческого бога Зевса, сообщает NPR. Ученые нашли обломки ворот, которые много веков назад были разрушены во время сильного землетрясения. Также сохранились гранитные блоки, использовавшиеся, вероятно, для строительства лестницы. Находка отсылает к 1900 году, тогда французский египтолог Жан Кледа обнаружил надписи на древнегреческом, указывавшие на существование храма Зевса-Касиоса. Но он не раскопал это культовое сооружение. Руины храма были найдены в ходе исследования крепости Пелузий, возведенной еще в поздний период царствования фараонов (664 — 332 годы до нашей эры). Она использовалась и в греко-римские, и в византийские времена. На территории комплекса также есть фрагменты построек, относящиеся к христианскому и раннему исламскому периодам.

https://ria.ru/20220425/archeology-1785288812.html

египет

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, археология, египет