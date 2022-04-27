https://ria.ru/20220427/zapad-1785595651.html

Пришли "темные века": западная цивилизация пожирает себя

Пришли "темные века": западная цивилизация пожирает себя - РИА Новости, 27.04.2022

Пришли "темные века": западная цивилизация пожирает себя

Человек съездил на Пасху в святые места, в Иерусалим, и удивился собственным ощущениям: как же хорошо оказаться среди нормальных людей (евреи, палестинцы,... РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T08:00

2022-04-27T08:00

2022-04-27T08:07

авторы

сша

трансгендер

молоко

общество

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Человек съездил на Пасху в святые места, в Иерусалим, и удивился собственным ощущениям: как же хорошо оказаться среди нормальных людей (евреи, палестинцы, многие другие), которые с ужасом и недоумением слушают его рассказы о творящемся в США безумии.Хотя не только там. В других странах Запада ситуация аналогичная. В Иерусалиме автору статьи встретилась британская семья, обсуждавшая с ним назревшую идею: как бы сделать ноги из Великобритании, где жить стало невыносимо. Три члена семьи (включая сына-студента) решение в целом приняли, остаются детали: куда и когда.Автор этот — американский религиозный философ Род Дрейер, и он же дал четкое определение тому, что происходит: Америка и Запад не только сами погружаются в "темные века", они еще и несут тьму повсюду, где ее готовы принять. Дословно на английском (и на русском) есть хороший термин: эпоха Просвещения (Enlightenment) — от слова "свет". Дрейер вставляет вместо этого корень "тьма", и получается Endarkening. Эпоха Антипросвещения, уход во тьму.Получилось так, что в инфопространстве сошлись две публикации о том, как эти люди погружаются в "темные века". Одна — самого Дрейера в The American Conservative, она вообще-то насчет бешеной трансгендеризации подрастающего поколения. И вторая — в American Thinker — о вреде молока. Может быть, кто-то помнит публикацию, в которой говорилось следующее: "В последние несколько лет ужасы нагнетали преимущественно по части здоровья, поскольку это, как выяснилось, на многих сильно действует: от коронавируса до вреда помидоров или молока (да, и такие "научные исследования" есть)". Так вот, совершенно случайно эта — молочная — тема всплыла по принципу "тут как тут".Но сначала о трансгендерах. Что вроде бы нового еще тут можно сказать? Дрейер изучает расписание даже не школьное, а на стадии "подготовки к детскому саду". Оно включает изучение радужного флага, притом что детям надо объяснять: у каждого цвета свой смысл. Дальше они должны сделать такой флаг сами и гордо повесить его в игровой комнате, чтобы "поломать бинарность гендеров, установленную белыми колонизаторами".Ну а уже в детском саду им начинают объяснять, что одни себя ощущают мальчиками, другие девочками, третьи чем-то еще — и пора задуматься над тем, какого ты пола.И если бы речь шла только об одной школе. Дрейер напоминает, что мания трансгендерности стала официальным направлением политики демократов и их администрации, поддержанным медицинской наукой. Например, Американская академия педиатров только что вычистила из своих рядов группу специалистов, "скептически настроенных" по этой проблеме. Им не дали выступить на ежегодной конференции и в целом подвергли "отмене". Мы имеем дело с "обществом в хаосе и моральном упадке", говорит автор (хотя и так все ясно).И вот теперь насчет молока. Тут особый случай. Человек с массой ссылок на научные и околонаучные публикации сообщает нам примерно следующее: бюрократы связывают всплеск подростковой преступности с наркотиками, "путинской инфляцией", нехваткой образования, дискриминацией, неподъемными долгами за обучение, но могут быть и другие объяснения. Научное и прошедшее проверку коллег исследование 1979 года дает нам ясные указания насчет зависимости отклонений в поведении хронических малолетних нарушителей от питья молока. Нынешний рост числа убийств и беззакония может быть приписан плохому домашнему воспитанию… и употреблению молочных продуктов.Множество медицинских исследований доказывает связь преступного поведения, участия в бандах, дисфункциональности семей, подростковых депрессий, а также ожирения и кишечных расстройств с влиянием специфических дисахаридов и галактозы (которые встречаются только в молоке).А ведь власти десятилетиями знали, напоминает автор, что сердечные заболевания, рак и инсульты остаются главными убийцами в Америке и они связаны с молоком, но, несмотря на это, власти не потребовали от производителей хотя бы размещать предупреждающие надписи на упаковках.В какой-то момент начинаешь понимать: тут что-то не так, уж слишком все это напоминает пародию на стандартные тексты борцов с курением. В конце доходишь до фразы: "Ни к одной корове не было проявлено неуважения" — и с облегчением вздыхаешь. Да и фамилия у автора явно пародийная — Лаудермилк, от слова "молоко". Ну тогда все понятно и все хорошо. Это он шутит.Но тут начинаешь проверять вставленные в его статью буквально десятки ссылок на "исследования" по теме жуткого вреда молока и выясняешь, что таковые и правда есть. Ссылки настоящие. С молоком и правда борются, так же как с детьми. Или с автомобилями (их на полном серьезе хотят запретить), или десятками иных "вредностей".В каком мире живут эти люди из самопоедаемой цивилизации? Как можно было дойти до такой ситуации, что нужно лететь через океан, в Иерусалим, чтобы пообщаться с нормальными людьми и отдышаться?Как минимум мы понимаем благодаря всему этому, почему западники склонны верить своей (украинской) пропаганде, которая преподносит картину конфликта, ровно обратную реальности: потому что они живут в темном веке, когда голову бомбят каждый день клиническим бредом от идеи, что мальчиков и девочек не существует, до вреда молока.И еще: кое-что во всем этом бреде — правда. Как бешеная трансгендеризация детей, так и рост подростковой преступности вместе с депрессиями и прочими ужасами.

https://radiosputnik.ria.ru/20220331/gender-1781170589.html

https://ria.ru/20220128/minnie-1769836879.html

https://ria.ru/20210903/zolushka-1748495190.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210727/disney-1743133585.html

https://ria.ru/20220401/kislomolochka-1781186935.html

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авторы, сша, трансгендер, молоко, общество