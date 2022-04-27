https://ria.ru/20220427/zamestim-1785735592.html
В Петербурге установили композицию из букв ушедших из России брендов
В Петербурге установили композицию из букв ушедших из России брендов - РИА Новости, 27.04.2022
В Петербурге установили композицию из букв ушедших из России брендов
В центре Петербурга на Большой Конюшенной улице напротив Казанского собора установили композицию ZAMESTIM, собранную из первых букв названий компаний,... РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T13:47
2022-04-27T13:47
2022-04-27T14:55
санкции
санкции в отношении россии
россия
общество
санкт-петербург
импортозамещение
zara
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 апр - РИА Новости. В центре Петербурга на Большой Конюшенной улице напротив Казанского собора установили композицию ZAMESTIM, собранную из первых букв названий компаний, прекративших деятельность в России из-за санкций, передает корреспондент РИА Новости.Восьмиметровая композиция ZAMESTIM (Zara, Adidas, McDonald's, Epson, Skoda, TоtalEnergies, IKEA, MilkyWay) привлекает внимание прохожих, многие подходят к ней сфотографироваться. Вечером буквы будут подсвечиваться разными цветами.Дети забираются на постамент, разглядывают символы. Туристы и горожане отмечают, что испытывают патриотический подъем, когда видят надпись, называют композицию хорошей задумкой.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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13:47 27.04.2022 (обновлено: 14:55 27.04.2022)
В Петербурге установили композицию из букв ушедших из России брендов
В центре Петербурга установили композицию ZAMESTIM из букв ушедших из России брендов