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В Петербурге установили композицию из букв ушедших из России брендов - РИА Новости, 27.04.2022
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В Петербурге установили композицию из букв ушедших из России брендов
В Петербурге установили композицию из букв ушедших из России брендов - РИА Новости, 27.04.2022
В Петербурге установили композицию из букв ушедших из России брендов
В центре Петербурга на Большой Конюшенной улице напротив Казанского собора установили композицию ZAMESTIM, собранную из первых букв названий компаний,... РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T13:47
2022-04-27T14:55
санкции
санкции в отношении россии
россия
общество
санкт-петербург
импортозамещение
zara
adidas ag
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 апр - РИА Новости. В центре Петербурга на Большой Конюшенной улице напротив Казанского собора установили композицию ZAMESTIM, собранную из первых букв названий компаний, прекративших деятельность в России из-за санкций, передает корреспондент РИА Новости.Восьмиметровая композиция ZAMESTIM (Zara, Adidas, McDonald's, Epson, Skoda, TоtalEnergies, IKEA, MilkyWay) привлекает внимание прохожих, многие подходят к ней сфотографироваться. Вечером буквы будут подсвечиваться разными цветами.Дети забираются на постамент, разглядывают символы. Туристы и горожане отмечают, что испытывают патриотический подъем, когда видят надпись, называют композицию хорошей задумкой.
россия
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санкции, санкции в отношении россии, россия, общество, санкт-петербург, импортозамещение, zara, adidas ag, mcdonald's corporation, skoda octavia, ikea, seiko epson corporation
13:47 27.04.2022 (обновлено: 14:55 27.04.2022)
 
В Петербурге установили композицию из букв ушедших из России брендов

В центре Петербурга установили композицию ZAMESTIM из букв ушедших из России брендов

© РИА НовостиИнсталляция ZAMESTIM в Санкт-Петербурге
Инсталляция ZAMESTIM в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
© РИА Новости
Инсталляция ZAMESTIM в Санкт-Петербурге
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 апр - РИА Новости. В центре Петербурга на Большой Конюшенной улице напротив Казанского собора установили композицию ZAMESTIM, собранную из первых букв названий компаний, прекративших деятельность в России из-за санкций, передает корреспондент РИА Новости.
Восьмиметровая композиция ZAMESTIM (Zara, Adidas, McDonald's, Epson, Skoda, TоtalEnergies, IKEA, MilkyWay) привлекает внимание прохожих, многие подходят к ней сфотографироваться. Вечером буквы будут подсвечиваться разными цветами.
Дети забираются на постамент, разглядывают символы. Туристы и горожане отмечают, что испытывают патриотический подъем, когда видят надпись, называют композицию хорошей задумкой.
 
СанкцииСанкции в отношении РоссииРоссияОбществоСанкт-ПетербургИмпортозамещениеZaraAdidas AGMcDonald's CorporationSkoda OctaviaIKEASeiko Epson Corporation
 
 
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