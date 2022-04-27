https://ria.ru/20220427/zamestim-1785735592.html

В Петербурге установили композицию из букв ушедших из России брендов

В Петербурге установили композицию из букв ушедших из России брендов - РИА Новости, 27.04.2022

В Петербурге установили композицию из букв ушедших из России брендов

В центре Петербурга на Большой Конюшенной улице напротив Казанского собора установили композицию ZAMESTIM, собранную из первых букв названий компаний,... РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T13:47

2022-04-27T13:47

2022-04-27T14:55

санкции

санкции в отношении россии

россия

общество

санкт-петербург

импортозамещение

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 апр - РИА Новости. В центре Петербурга на Большой Конюшенной улице напротив Казанского собора установили композицию ZAMESTIM, собранную из первых букв названий компаний, прекративших деятельность в России из-за санкций, передает корреспондент РИА Новости.Восьмиметровая композиция ZAMESTIM (Zara, Adidas, McDonald's, Epson, Skoda, TоtalEnergies, IKEA, MilkyWay) привлекает внимание прохожих, многие подходят к ней сфотографироваться. Вечером буквы будут подсвечиваться разными цветами.Дети забираются на постамент, разглядывают символы. Туристы и горожане отмечают, что испытывают патриотический подъем, когда видят надпись, называют композицию хорошей задумкой.

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санкт-петербург

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2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

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