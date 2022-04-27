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Следствие потребовало арестовать депутата Горинова за фейки об армии - РИА Новости, 27.04.2022
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Следствие потребовало арестовать депутата Горинова за фейки об армии
Следствие потребовало арестовать депутата Горинова за фейки об армии - РИА Новости, 27.04.2022
Следствие потребовало арестовать депутата Горинова за фейки об армии
Следствие обратилось в суд с ходатайством об аресте депутата Красносельского округа Москвы Алексея Горинова по уголовному делу о распространении ложной... РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T13:55
2022-04-27T13:58
москва
украина
красносельский район
вооруженные силы рф
происшествия
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Следствие обратилось в суд с ходатайством об аресте депутата Красносельского округа Москвы Алексея Горинова по уголовному делу о распространении ложной информации об использовании ВС РФ, сообщил РИА Новости его адвокат Сергей Тельнов.По информации Тельнова, депутату инкриминируют распространение заведомо ложной информации о действиях ВС РФ в ходе спецоперации на Украине."Вчера вечером Горинову было предъявлено обвинение по новой статье УК 207.3 часть 2, подпункты "а", "б", "д", - сказал собеседник, добавив, что Горинов не признает вину и считает обвинение "голословным".По делу также проходит другой депутат Красносельского района Елена Котеночкина. О ее местонахождении у защитника нет информации.По делу также проходит другой депутат Красносельского района Елена Котеночкина. О ее местонахождении у защитника нет информации.По инкриминируемой статье депутатам может грозить до 10 лет лишения свободы.Котеночкина была избрана главой муниципального округа Красносельский 27 июля 2021 года.
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москва, украина, красносельский район, вооруженные силы рф, происшествия
13:55 27.04.2022 (обновлено: 13:58 27.04.2022)
 
Следствие потребовало арестовать депутата Горинова за фейки об армии

Адвокат Тельнов: следствие потребовало арестовать депутата Горинова за фейки об армии

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкТабличка на здании Следственного комитета РФ в Москве
Табличка на здании Следственного комитета РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Следствие обратилось в суд с ходатайством об аресте депутата Красносельского округа Москвы Алексея Горинова по уголовному делу о распространении ложной информации об использовании ВС РФ, сообщил РИА Новости его адвокат Сергей Тельнов.
"Сегодня в 13.00 в Пресненском суде Москвы будет рассмотрено ходатайство следователя об избрании Горинову меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказал собеседник агентства.
По информации Тельнова, депутату инкриминируют распространение заведомо ложной информации о действиях ВС РФ в ходе спецоперации на Украине.
"Вчера вечером Горинову было предъявлено обвинение по новой статье УК 207.3 часть 2, подпункты "а", "б", "д", - сказал собеседник, добавив, что Горинов не признает вину и считает обвинение "голословным".
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По делу также проходит другой депутат Красносельского района Елена Котеночкина. О ее местонахождении у защитника нет информации.
По делу также проходит другой депутат Красносельского района Елена Котеночкина. О ее местонахождении у защитника нет информации.
По инкриминируемой статье депутатам может грозить до 10 лет лишения свободы.
Котеночкина была избрана главой муниципального округа Красносельский 27 июля 2021 года.
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