https://ria.ru/20220427/zakon-1785737765.html

Следствие потребовало арестовать депутата Горинова за фейки об армии

Следствие потребовало арестовать депутата Горинова за фейки об армии - РИА Новости, 27.04.2022

Следствие потребовало арестовать депутата Горинова за фейки об армии

Следствие обратилось в суд с ходатайством об аресте депутата Красносельского округа Москвы Алексея Горинова по уголовному делу о распространении ложной... РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T13:55

2022-04-27T13:55

2022-04-27T13:58

москва

украина

красносельский район

вооруженные силы рф

происшествия

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Следствие обратилось в суд с ходатайством об аресте депутата Красносельского округа Москвы Алексея Горинова по уголовному делу о распространении ложной информации об использовании ВС РФ, сообщил РИА Новости его адвокат Сергей Тельнов.По информации Тельнова, депутату инкриминируют распространение заведомо ложной информации о действиях ВС РФ в ходе спецоперации на Украине."Вчера вечером Горинову было предъявлено обвинение по новой статье УК 207.3 часть 2, подпункты "а", "б", "д", - сказал собеседник, добавив, что Горинов не признает вину и считает обвинение "голословным".По делу также проходит другой депутат Красносельского района Елена Котеночкина. О ее местонахождении у защитника нет информации.По делу также проходит другой депутат Красносельского района Елена Котеночкина. О ее местонахождении у защитника нет информации.По инкриминируемой статье депутатам может грозить до 10 лет лишения свободы.Котеночкина была избрана главой муниципального округа Красносельский 27 июля 2021 года.

https://ria.ru/20220304/nakazanie-1776452471.html

https://ria.ru/20220426/obyski-1785481854.html

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украина

красносельский район

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Людмила Скопинцева

Людмила Скопинцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Людмила Скопинцева

москва, украина, красносельский район, вооруженные силы рф, происшествия