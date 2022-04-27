https://ria.ru/20220427/zakharchenko-1785788769.html

Обвинение запросило 17 лет для экс-полковника Захарченко по делу о взятках

Обвинение запросило 17 лет для экс-полковника Захарченко по делу о взятках - РИА Новости, 27.04.2022

Обвинение запросило 17 лет для экс-полковника Захарченко по делу о взятках

Представитель прокуратуры запросил 17 лет лишения свободы для бывшего полковника МВД РФ Дмитрия Захарченко, которого сейчас судят по делу о взятках на 1,4... РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T16:52

2022-04-27T16:52

2022-04-27T16:59

происшествия

россия

следственный комитет россии (ск рф)

дмитрий захарченко

дело полковника захарченко

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Представитель прокуратуры запросил 17 лет лишения свободы для бывшего полковника МВД РФ Дмитрия Захарченко, которого сейчас судят по делу о взятках на 1,4 миллиарда рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Прошу признать Захарченко виновным и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 17 лет с отбыванием в колонии строгого режима", - сказал представитель гособвинения.Данное наказание было запрошено по совокупности с предыдущим приговором. Кроме того, прокурор попросил назначить Захарченко штраф в 500 миллионов рублей.Другим фигурантам дела гособвинитель потребовал назначить от 9 до 12 лет в колонии и штрафы от 100 до 500 миллионов рублей.СК РФ сообщал, что Захарченко около десяти лет брал взятки за покровительство организованной преступной группы. В ее состав, по данным следствия, входили член совета директоров банка "Новое время" Иван Станкевич, экс-сотрудник Инкредбанка Дмитрий Моторин, совладелец Интерпрогрессбанка Валерий Маркелов, а также совладелец группы компаний "1520" Борис Ушерович.Адвоката Виктора Белевцова и Василия Критинина Захарченко привлек в качестве посредников, считает СК. Согласно данным следствия, он брал взятки не только деньгами, но и в натуральном выражении – например, в форме отдыха в гостиницах в Красной Поляне. Всего речь идет о сумме в 1,4 миллиарда рублей.Захарченко, курировавший борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе, был задержан осенью 2016 года за несколько эпизодов коррупции и впоследствии осужден на 12,5 лет колонии.Огромный резонанс история получила после того, как СМИ стало известно об обнаружении в квартире сестры полковника склада с почти 9 миллиардами рублей в разной валюте. Происхождение этих денег борец с коррупцией объяснить не смог, сейчас они изъяты в государственную казну.

https://ria.ru/20190610/1555340716.html

https://ria.ru/20190610/1555368192.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), дмитрий захарченко, дело полковника захарченко