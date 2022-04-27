https://ria.ru/20220427/yaroshenko-1785843553.html
Супруга Ярошенко: счастью не было предела, когда узнала об обмене
Супруга Ярошенко: счастью не было предела, когда узнала об обмене - РИА Новости, 27.04.2022
Супруга Ярошенко: счастью не было предела, когда узнала об обмене
Супруга российского летчика Константина Ярошенко, которого обменяли на американского студента Тревора Рида, рассказала, что "прыгала до потолка", когда узнала,... РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T23:22
2022-04-27T23:22
2022-04-27T23:22
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 апр - РИА Новости. Супруга российского летчика Константина Ярошенко, которого обменяли на американского студента Тревора Рида, рассказала, что "прыгала до потолка", когда узнала, что ее муж вернется на родину.Ранее в МИД РФ сообщили журналистам, что в результате переговорного процесса 27 апреля состоялся обмен ранее осужденного в РФ гражданина США Тревора Рида на россиянина Константина Ярошенко."Когда сообщили, что он уже в Сочи, и я с ним через какое-то время встречусь, я просто начала прыгать до потолка. Мне надо собираться, ехать встречать, а я не могла понять, с чего мне начать. Когда в себя пришла, конечно, счастью не было предела, потому что 12 лет - это полжизни в этом возрасте", - сказала Виктория Ярошенко журналистам "Пятого канала".По словам дочери Ярошенко Екатерины, об обмене отца ей сообщили по телефону, когда она была на работе.Ярошенко был осужден в США в 2011 году на 20 лет заключения в тюрьме общего режима по обвинению в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на американскую территорию.
https://ria.ru/20220427/yaroshenko-1785833336.html
https://ria.ru/20220427/obmen-1785817261.html
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Константин Ярошенко встретился с родными в Москве
Константин Ярошенко встретился с родными в Москве по прилету во "Внуково"
2022-04-27T23:22
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в мире, россия, сша, сочи, тревор рид
Супруга Ярошенко: счастью не было предела, когда узнала об обмене
Супруга Ярошенко Виктория: прыгала до потолка, когда узнала об обмене
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 апр - РИА Новости.
Супруга российского летчика Константина Ярошенко, которого обменяли на американского студента Тревора Рида, рассказала
, что "прыгала до потолка", когда узнала, что ее муж вернется на родину.
Ранее в МИД РФ сообщили журналистам, что в результате переговорного процесса 27 апреля состоялся обмен ранее осужденного в РФ гражданина США Тревора Рида на россиянина Константина Ярошенко.
"Когда сообщили, что он уже в Сочи, и я с ним через какое-то время встречусь, я просто начала прыгать до потолка. Мне надо собираться, ехать встречать, а я не могла понять, с чего мне начать. Когда в себя пришла, конечно, счастью не было предела, потому что 12 лет - это полжизни в этом возрасте", - сказала Виктория Ярошенко журналистам "Пятого канала".
По словам дочери Ярошенко Екатерины, об обмене отца ей сообщили по телефону, когда она была на работе.
"Этот момент, когда чувствуешь жизнь по-другому, наступил совершенно внезапно. И ты чувствуешь, что начинается новый этап, что огромный груз ответственности, страданий, слез в виде огромного булыжника падает с твоих плеч. В этот момент я поняла, что не только отец, но и вся наша семья стала свободной", - сказала она.
Ярошенко был осужден в США в 2011 году на 20 лет заключения в тюрьме общего режима по обвинению в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на американскую территорию.