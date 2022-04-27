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Москалькова: Ярошенко подвергался нападкам из-за спецоперации на Украине - РИА Новости, 27.04.2022
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Москалькова: Ярошенко подвергался нападкам из-за спецоперации на Украине
Москалькова: Ярошенко подвергался нападкам из-за спецоперации на Украине - РИА Новости, 27.04.2022
Москалькова: Ярошенко подвергался нападкам из-за спецоперации на Украине
Летчик Константин Ярошенко подвергался нападкам в связи с проведением спецоперации на Украине, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна... РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T17:07
2022-04-27T17:07
в мире
сша
россия
татьяна москалькова
тревор рид
владимир путин
украина
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Летчик Константин Ярошенко подвергался нападкам в связи с проведением спецоперации на Украине, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.В результате переговорного процесса 27 апреля состоялся обмен ранее осужденного в РФ гражданина США Тревора Рида на россиянина Константина Ярошенко, сообщили ранее журналистам в МИД РФ."16 марта 2022 года жена Константина Ярошенко заявила о том, что он подвергается нападкам в связи с проведением специальной военной операции Вооруженных Сил Российской Федерации на Украине", - написала омбудсмен в своем Telegram-канале.Ярошенко в США в 2011 году был приговорен к 20 годам заключения в тюрьме общего режима по обвинению в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на американскую территорию.Головинский суд Москвы летом 2020 года приговорил бывшего студента из Техаса Рида к девяти годам колонии, признав его виновным в "применении насилия" к полицейским. Американца также обязали выплатить по 100 тысяч рублей обоим стражам порядка в качестве компенсации.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20220427/yaroshenko-1785781839.html
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в мире, сша, россия, татьяна москалькова, тревор рид, владимир путин, украина, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
17:07 27.04.2022
 
Москалькова: Ярошенко подвергался нападкам из-за спецоперации на Украине

Омбудсмен Москалькова: Ярошенко подвергался нападкам из-за спецоперации на Украине

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Архивное фото
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Летчик Константин Ярошенко подвергался нападкам в связи с проведением спецоперации на Украине, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
В результате переговорного процесса 27 апреля состоялся обмен ранее осужденного в РФ гражданина США Тревора Рида на россиянина Константина Ярошенко, сообщили ранее журналистам в МИД РФ.
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"16 марта 2022 года жена Константина Ярошенко заявила о том, что он подвергается нападкам в связи с проведением специальной военной операции Вооруженных Сил Российской Федерации на Украине", - написала омбудсмен в своем Telegram-канале.
Ярошенко в США в 2011 году был приговорен к 20 годам заключения в тюрьме общего режима по обвинению в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на американскую территорию.
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Головинский суд Москвы летом 2020 года приговорил бывшего студента из Техаса Рида к девяти годам колонии, признав его виновным в "применении насилия" к полицейским. Американца также обязали выплатить по 100 тысяч рублей обоим стражам порядка в качестве компенсации.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
 
В миреСШАРоссияТатьяна МоскальковаТревор РидВладимир ПутинУкраинаМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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