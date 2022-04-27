https://ria.ru/20220427/yaroshenko-1785794874.html

Москалькова: Ярошенко подвергался нападкам из-за спецоперации на Украине

Москалькова: Ярошенко подвергался нападкам из-за спецоперации на Украине - РИА Новости, 27.04.2022

Москалькова: Ярошенко подвергался нападкам из-за спецоперации на Украине

Летчик Константин Ярошенко подвергался нападкам в связи с проведением спецоперации на Украине, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна... РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T17:07

2022-04-27T17:07

2022-04-27T17:07

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сша

россия

татьяна москалькова

тревор рид

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украина

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Летчик Константин Ярошенко подвергался нападкам в связи с проведением спецоперации на Украине, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.В результате переговорного процесса 27 апреля состоялся обмен ранее осужденного в РФ гражданина США Тревора Рида на россиянина Константина Ярошенко, сообщили ранее журналистам в МИД РФ."16 марта 2022 года жена Константина Ярошенко заявила о том, что он подвергается нападкам в связи с проведением специальной военной операции Вооруженных Сил Российской Федерации на Украине", - написала омбудсмен в своем Telegram-канале.Ярошенко в США в 2011 году был приговорен к 20 годам заключения в тюрьме общего режима по обвинению в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на американскую территорию.Головинский суд Москвы летом 2020 года приговорил бывшего студента из Техаса Рида к девяти годам колонии, признав его виновным в "применении насилия" к полицейским. Американца также обязали выплатить по 100 тысяч рублей обоим стражам порядка в качестве компенсации.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20220427/yaroshenko-1785781839.html

https://ria.ru/20220427/yaroshenko-1785779784.html

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россия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, сша, россия, татьяна москалькова, тревор рид, владимир путин, украина, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)