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Ярошенко не должен будет отбывать наказание в России, заявил юрист - РИА Новости, 27.04.2022
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Ярошенко не должен будет отбывать наказание в России, заявил юрист
Ярошенко не должен будет отбывать наказание в России, заявил юрист - РИА Новости, 27.04.2022
Ярошенко не должен будет отбывать наказание в России, заявил юрист
Осужденный в США летчик Константин Ярошенко может свободно перемещаться по территории РФ и не должен отбывать наказание, рассказал РИА Новости глава юридической РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T16:35
2022-04-27T16:35
россия
сша
тревор рид
в мире
константин ярошенко
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Осужденный в США летчик Константин Ярошенко может свободно перемещаться по территории РФ и не должен отбывать наказание, рассказал РИА Новости глава юридической фирмы "Линников и партнеры" Александр Линников."Конвенции об экстрадиции и иных договоренностей с США не существует, по общему правилу РФ не выдает своих граждан. В данном случае не предусмотрено дальнейшее отбытие наказания для Ярошенко, он свободный человек и может свободно перемещаться по территории России", - сказал собеседник агентства.В результате переговорного процесса 27 апреля состоялся обмен ранее осужденного в РФ гражданина США Тревора Рида на россиянина Константина Ярошенко, сообщили ранее в МИД РФ.
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россия, сша, тревор рид, в мире, константин ярошенко
16:35 27.04.2022
 
Ярошенко не должен будет отбывать наказание в России, заявил юрист

Юрист Линников заявил, что Ярошенко не должен будет отбывать наказание в России

© РИА Новости / Перейти в фотобанкРоссийский летчик Константин Ярошенко
Российский летчик Константин Ярошенко - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
© РИА Новости
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Российский летчик Константин Ярошенко. Архивное фото
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Осужденный в США летчик Константин Ярошенко может свободно перемещаться по территории РФ и не должен отбывать наказание, рассказал РИА Новости глава юридической фирмы "Линников и партнеры" Александр Линников.
"Конвенции об экстрадиции и иных договоренностей с США не существует, по общему правилу РФ не выдает своих граждан. В данном случае не предусмотрено дальнейшее отбытие наказания для Ярошенко, он свободный человек и может свободно перемещаться по территории России", - сказал собеседник агентства.
В результате переговорного процесса 27 апреля состоялся обмен ранее осужденного в РФ гражданина США Тревора Рида на россиянина Константина Ярошенко, сообщили ранее в МИД РФ.
Мария Бутина - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
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РоссияСШАТревор РидВ миреКонстантин Ярошенко
 
 
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