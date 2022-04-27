https://ria.ru/20220427/yaroshenko-1785781839.html

Ярошенко не должен будет отбывать наказание в России, заявил юрист

Ярошенко не должен будет отбывать наказание в России, заявил юрист - РИА Новости, 27.04.2022

Ярошенко не должен будет отбывать наказание в России, заявил юрист

Осужденный в США летчик Константин Ярошенко может свободно перемещаться по территории РФ и не должен отбывать наказание, рассказал РИА Новости глава юридической РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T16:35

2022-04-27T16:35

2022-04-27T16:35

россия

сша

тревор рид

в мире

константин ярошенко

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152395/19/1523951954_0:207:1302:939_1920x0_80_0_0_2d41cb5526468e30a6a127538d3a1a9d.jpg

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Осужденный в США летчик Константин Ярошенко может свободно перемещаться по территории РФ и не должен отбывать наказание, рассказал РИА Новости глава юридической фирмы "Линников и партнеры" Александр Линников."Конвенции об экстрадиции и иных договоренностей с США не существует, по общему правилу РФ не выдает своих граждан. В данном случае не предусмотрено дальнейшее отбытие наказания для Ярошенко, он свободный человек и может свободно перемещаться по территории России", - сказал собеседник агентства.В результате переговорного процесса 27 апреля состоялся обмен ранее осужденного в РФ гражданина США Тревора Рида на россиянина Константина Ярошенко, сообщили ранее в МИД РФ.

https://ria.ru/20220427/obmen-1785771019.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

россия, сша, тревор рид, в мире, константин ярошенко