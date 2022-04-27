https://ria.ru/20220427/yaroshenko-1785781839.html
Ярошенко не должен будет отбывать наказание в России, заявил юрист
Ярошенко не должен будет отбывать наказание в России, заявил юрист - РИА Новости, 27.04.2022
Ярошенко не должен будет отбывать наказание в России, заявил юрист
Осужденный в США летчик Константин Ярошенко может свободно перемещаться по территории РФ и не должен отбывать наказание, рассказал РИА Новости глава юридической РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T16:35
2022-04-27T16:35
2022-04-27T16:35
россия
сша
тревор рид
в мире
константин ярошенко
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Осужденный в США летчик Константин Ярошенко может свободно перемещаться по территории РФ и не должен отбывать наказание, рассказал РИА Новости глава юридической фирмы "Линников и партнеры" Александр Линников."Конвенции об экстрадиции и иных договоренностей с США не существует, по общему правилу РФ не выдает своих граждан. В данном случае не предусмотрено дальнейшее отбытие наказания для Ярошенко, он свободный человек и может свободно перемещаться по территории России", - сказал собеседник агентства.В результате переговорного процесса 27 апреля состоялся обмен ранее осужденного в РФ гражданина США Тревора Рида на россиянина Константина Ярошенко, сообщили ранее в МИД РФ.
https://ria.ru/20220427/obmen-1785771019.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, тревор рид, в мире, константин ярошенко
Ярошенко не должен будет отбывать наказание в России, заявил юрист
Юрист Линников заявил, что Ярошенко не должен будет отбывать наказание в России