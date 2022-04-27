https://ria.ru/20220427/yaroshenko-1785779784.html

Ярошенко вернется домой в ближайшее время

Ярошенко вернется домой в ближайшее время - РИА Новости, 27.04.2022

Ярошенко вернется домой в ближайшее время

Российский летчик Константин Ярошенко, которого обменяли на американского студента Тревора Рида, вернется домой в ближайшее время, заявил адвокат россиянина... РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T16:29

2022-04-27T16:29

2022-04-27T16:29

в мире

тревор рид

константин ярошенко

сша

россия

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Российский летчик Константин Ярошенко, которого обменяли на американского студента Тревора Рида, вернется домой в ближайшее время, заявил адвокат россиянина Алексей Тарасов.Ранее в МИД РФ сообщили журналистам, что в результате переговорного процесса 27 апреля состоялся обмен ранее осужденного в РФ гражданина США Тревора Рида на россиянина Константина Ярошенко."Действительно в ближайшие часы Константин уже вернется домой", - сказал адвокат в эфире телеканала "Россия 24", отметив, что Ярошенко до последнего момента не верил в то, что обмен осуществится.Адвокат добавил, что Ярошенко возвращается в РФ, скорее всего, спецбортом. По его словам, состояние россиянина оставляет желать лучшего."По последним данным, Ярошенко сейчас уже в России", - сказал ведущий в эфире.Ярошенко в США в 2011 году был приговорен к 20 годам заключения в тюрьме общего режима по обвинению в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на американскую территорию.Головинский суд Москвы летом 2020 года приговорил бывшего студента из Техаса к девяти годам колонии, признав его виновным в "применении насилия" к полицейским. Американца также обязали выплатить по 100 тысяч рублей обоим стражам порядка в качестве компенсации.

https://ria.ru/20220427/yaroshenko-1785754623.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Тревора Рида отправляют в США Переданный Россией в обмен на Ярошенко американец Рид находится на пути в США. 2022-04-27T16:29 true PT0M38S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, тревор рид, константин ярошенко, сша, россия