https://ria.ru/20220427/yaroshenko-1785779784.html
Ярошенко вернется домой в ближайшее время
Ярошенко вернется домой в ближайшее время - РИА Новости, 27.04.2022
Ярошенко вернется домой в ближайшее время
Российский летчик Константин Ярошенко, которого обменяли на американского студента Тревора Рида, вернется домой в ближайшее время, заявил адвокат россиянина... РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T16:29
2022-04-27T16:29
2022-04-27T16:29
в мире
тревор рид
константин ярошенко
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Российский летчик Константин Ярошенко, которого обменяли на американского студента Тревора Рида, вернется домой в ближайшее время, заявил адвокат россиянина Алексей Тарасов.Ранее в МИД РФ сообщили журналистам, что в результате переговорного процесса 27 апреля состоялся обмен ранее осужденного в РФ гражданина США Тревора Рида на россиянина Константина Ярошенко."Действительно в ближайшие часы Константин уже вернется домой", - сказал адвокат в эфире телеканала "Россия 24", отметив, что Ярошенко до последнего момента не верил в то, что обмен осуществится.Адвокат добавил, что Ярошенко возвращается в РФ, скорее всего, спецбортом. По его словам, состояние россиянина оставляет желать лучшего."По последним данным, Ярошенко сейчас уже в России", - сказал ведущий в эфире.Ярошенко в США в 2011 году был приговорен к 20 годам заключения в тюрьме общего режима по обвинению в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на американскую территорию.Головинский суд Москвы летом 2020 года приговорил бывшего студента из Техаса к девяти годам колонии, признав его виновным в "применении насилия" к полицейским. Американца также обязали выплатить по 100 тысяч рублей обоим стражам порядка в качестве компенсации.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Тревора Рида отправляют в США
Переданный Россией в обмен на Ярошенко американец Рид находится на пути в США.
2022-04-27T16:29
true
PT0M38S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, тревор рид, константин ярошенко, сша, россия
Ярошенко вернется домой в ближайшее время
Адвокат Тарасов: российский летчик Ярошенко вернется домой в ближайшее время
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Российский летчик Константин Ярошенко, которого обменяли на американского студента Тревора Рида, вернется домой в ближайшее время, заявил адвокат россиянина Алексей Тарасов.
Ранее в МИД РФ
сообщили журналистам, что в результате переговорного процесса 27 апреля состоялся обмен ранее осужденного в РФ гражданина США Тревора Рида
на россиянина Константина Ярошенко.
"Действительно в ближайшие часы Константин уже вернется домой", - сказал адвокат в эфире телеканала "Россия 24
", отметив, что Ярошенко до последнего момента не верил в то, что обмен осуществится.
Адвокат добавил, что Ярошенко возвращается в РФ, скорее всего, спецбортом. По его словам, состояние россиянина оставляет желать лучшего.
"По последним данным, Ярошенко сейчас уже в России", - сказал ведущий в эфире.
Ярошенко в США в 2011 году был приговорен к 20 годам заключения в тюрьме общего режима по обвинению в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на американскую территорию.
Головинский суд Москвы летом 2020 года приговорил бывшего студента из Техаса
к девяти годам колонии, признав его виновным в "применении насилия" к полицейским. Американца также обязали выплатить по 100 тысяч рублей обоим стражам порядка в качестве компенсации.