Рейтинг@Mail.ru
Адвокат Ярошенко назвал его обмен на американца пасхальным чудом - РИА Новости, 27.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220427/yaroshenko-1785769947.html
Адвокат Ярошенко назвал его обмен на американца пасхальным чудом
Адвокат Ярошенко назвал его обмен на американца пасхальным чудом - РИА Новости, 27.04.2022
Адвокат Ярошенко назвал его обмен на американца пасхальным чудом
Обмен Константина Ярошенко на осужденного в РФ американского студента Тревора Рида стал "пасхальным чудом", это событие прорабатывалось в течение очень долгого... РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T15:55
2022-04-27T15:55
в мире
россия
сша
константин ярошенко
состояние здоровья летчика ярошенко
суд по делу ярошенко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152395/19/1523951954_0:207:1302:939_1920x0_80_0_0_2d41cb5526468e30a6a127538d3a1a9d.jpg
ВАШИНГТОН, 27 апр – РИА Новости. Обмен Константина Ярошенко на осужденного в РФ американского студента Тревора Рида стал "пасхальным чудом", это событие прорабатывалось в течение очень долгого времени, рассказал РИА Новости адвокат россиянина Алексей Тарасов.Адвокат сообщил, что обмен Ярошенко на Рида произошел в третьей стране. "Мы ожидали, что обмен, скорее всего, произойдет на этой неделе. Это не то, что случилось неожиданно. Это событие прорабатывалось в течение очень долгого времени", - заявил юрист.Собеседник добавил, что поддерживал контакт с Ярошенко на протяжении всего процесса обмена – ровно до того момента, пока тот не сел на самолет в Россию. "Не было никакой уверенности, что это произойдет. Однако он (Ярошенко) относился к этому с осторожным оптимизмом", - указал Тарасов.
https://ria.ru/20220427/yaroshenko-1785754623.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152395/19/1523951954_0:85:1302:1062_1920x0_80_0_0_74e0c81094035b2b4d597cbccaeb35a2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, константин ярошенко, состояние здоровья летчика ярошенко, суд по делу ярошенко
15:55 27.04.2022
 
Адвокат Ярошенко назвал его обмен на американца пасхальным чудом

Адвокат Тарасов назвал обмен Ярошенко на осужденного американца Рида пасхальным чудом

© РИА Новости / Перейти в фотобанкРоссийский летчик Константин Ярошенко
Российский летчик Константин Ярошенко - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Российский летчик Константин Ярошенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 27 апр – РИА Новости. Обмен Константина Ярошенко на осужденного в РФ американского студента Тревора Рида стал "пасхальным чудом", это событие прорабатывалось в течение очень долгого времени, рассказал РИА Новости адвокат россиянина Алексей Тарасов.
"Я бы назвал это пасхальным чудом. То, что Ярошенко на свободе после 12 лет заключения, – это чудо", - сказал по телефону Тарасов.
Адвокат сообщил, что обмен Ярошенко на Рида произошел в третьей стране. "Мы ожидали, что обмен, скорее всего, произойдет на этой неделе. Это не то, что случилось неожиданно. Это событие прорабатывалось в течение очень долгого времени", - заявил юрист.
Собеседник добавил, что поддерживал контакт с Ярошенко на протяжении всего процесса обмена – ровно до того момента, пока тот не сел на самолет в Россию. "Не было никакой уверенности, что это произойдет. Однако он (Ярошенко) относился к этому с осторожным оптимизмом", - указал Тарасов.
Жена Константина Ярошенко Виктория - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
Вчера, 15:01
Жена Ярошенко рассказала детали его обмена
 
В миреРоссияСШАКонстантин ЯрошенкоСостояние здоровья летчика ЯрошенкоСуд по делу Ярошенко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала