https://ria.ru/20220427/yaroshenko-1785769947.html
Адвокат Ярошенко назвал его обмен на американца пасхальным чудом
Адвокат Ярошенко назвал его обмен на американца пасхальным чудом - РИА Новости, 27.04.2022
Адвокат Ярошенко назвал его обмен на американца пасхальным чудом
Обмен Константина Ярошенко на осужденного в РФ американского студента Тревора Рида стал "пасхальным чудом", это событие прорабатывалось в течение очень долгого... РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T15:55
2022-04-27T15:55
2022-04-27T15:55
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суд по делу ярошенко
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ВАШИНГТОН, 27 апр – РИА Новости. Обмен Константина Ярошенко на осужденного в РФ американского студента Тревора Рида стал "пасхальным чудом", это событие прорабатывалось в течение очень долгого времени, рассказал РИА Новости адвокат россиянина Алексей Тарасов.Адвокат сообщил, что обмен Ярошенко на Рида произошел в третьей стране. "Мы ожидали, что обмен, скорее всего, произойдет на этой неделе. Это не то, что случилось неожиданно. Это событие прорабатывалось в течение очень долгого времени", - заявил юрист.Собеседник добавил, что поддерживал контакт с Ярошенко на протяжении всего процесса обмена – ровно до того момента, пока тот не сел на самолет в Россию. "Не было никакой уверенности, что это произойдет. Однако он (Ярошенко) относился к этому с осторожным оптимизмом", - указал Тарасов.
https://ria.ru/20220427/yaroshenko-1785754623.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Адвокат Ярошенко назвал его обмен на американца пасхальным чудом
Адвокат Тарасов назвал обмен Ярошенко на осужденного американца Рида пасхальным чудом