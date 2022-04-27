https://ria.ru/20220427/yaroshenko-1785769947.html

Адвокат Ярошенко назвал его обмен на американца пасхальным чудом

Адвокат Ярошенко назвал его обмен на американца пасхальным чудом - РИА Новости, 27.04.2022

Адвокат Ярошенко назвал его обмен на американца пасхальным чудом

Обмен Константина Ярошенко на осужденного в РФ американского студента Тревора Рида стал "пасхальным чудом", это событие прорабатывалось в течение очень долгого... РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T15:55

2022-04-27T15:55

2022-04-27T15:55

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суд по делу ярошенко

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ВАШИНГТОН, 27 апр – РИА Новости. Обмен Константина Ярошенко на осужденного в РФ американского студента Тревора Рида стал "пасхальным чудом", это событие прорабатывалось в течение очень долгого времени, рассказал РИА Новости адвокат россиянина Алексей Тарасов.Адвокат сообщил, что обмен Ярошенко на Рида произошел в третьей стране. "Мы ожидали, что обмен, скорее всего, произойдет на этой неделе. Это не то, что случилось неожиданно. Это событие прорабатывалось в течение очень долгого времени", - заявил юрист.Собеседник добавил, что поддерживал контакт с Ярошенко на протяжении всего процесса обмена – ровно до того момента, пока тот не сел на самолет в Россию. "Не было никакой уверенности, что это произойдет. Однако он (Ярошенко) относился к этому с осторожным оптимизмом", - указал Тарасов.

https://ria.ru/20220427/yaroshenko-1785754623.html

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Ольга Фомченкова

в мире, россия, сша, константин ярошенко, состояние здоровья летчика ярошенко, суд по делу ярошенко