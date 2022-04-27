https://ria.ru/20220427/yaroshenko-1785754623.html
Жена Ярошенко рассказала детали его обмена
Жена Ярошенко рассказала детали его обмена - РИА Новости, 27.04.2022
Жена Ярошенко рассказала детали его обмена
Обмен российского летчика Константина Ярошенко, осужденного в США, состоялся в Турции, в настоящее время он летит в Москву, сообщила РИА Новости супруга... РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T15:01
2022-04-27T15:01
2022-04-27T15:07
в мире
константин ярошенко
состояние здоровья летчика ярошенко
суд по делу ярошенко
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 апр – РИА Новости. Обмен российского летчика Константина Ярошенко, осужденного в США, состоялся в Турции, в настоящее время он летит в Москву, сообщила РИА Новости супруга Ярошенко Виктория.Ранее МИД РФ сообщил, что 27 апреля состоялся обмен Тревора Рида на Ярошенко.Ярошенко добавила, что знала о готовящемся обмене заранее.Ярошенко в США в 2011 году был приговорен к 20 годам заключения в тюрьме общего режима по обвинению в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на американскую территорию.
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, константин ярошенко, состояние здоровья летчика ярошенко, суд по делу ярошенко
15:01 27.04.2022 (обновлено: 15:07 27.04.2022)
Жена Ярошенко рассказала детали его обмена
Жена Ярошенко: обмен на Тревора Рида состоялся в Турции, сейчас Константин летит в Москву