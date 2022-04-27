https://ria.ru/20220427/yaroshenko-1785754623.html

Жена Ярошенко рассказала детали его обмена

Жена Ярошенко рассказала детали его обмена - РИА Новости, 27.04.2022

Жена Ярошенко рассказала детали его обмена

Обмен российского летчика Константина Ярошенко, осужденного в США, состоялся в Турции, в настоящее время он летит в Москву, сообщила РИА Новости супруга... РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T15:01

2022-04-27T15:01

2022-04-27T15:07

в мире

константин ярошенко

состояние здоровья летчика ярошенко

суд по делу ярошенко

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 апр – РИА Новости. Обмен российского летчика Константина Ярошенко, осужденного в США, состоялся в Турции, в настоящее время он летит в Москву, сообщила РИА Новости супруга Ярошенко Виктория.Ранее МИД РФ сообщил, что 27 апреля состоялся обмен Тревора Рида на Ярошенко.Ярошенко добавила, что знала о готовящемся обмене заранее.Ярошенко в США в 2011 году был приговорен к 20 годам заключения в тюрьме общего режима по обвинению в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на американскую территорию.

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, константин ярошенко, состояние здоровья летчика ярошенко, суд по делу ярошенко