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Жена Ярошенко рассказала детали его обмена - РИА Новости, 27.04.2022
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Жена Ярошенко рассказала детали его обмена
Жена Ярошенко рассказала детали его обмена - РИА Новости, 27.04.2022
Жена Ярошенко рассказала детали его обмена
Обмен российского летчика Константина Ярошенко, осужденного в США, состоялся в Турции, в настоящее время он летит в Москву, сообщила РИА Новости супруга... РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T15:01
2022-04-27T15:07
в мире
константин ярошенко
состояние здоровья летчика ярошенко
суд по делу ярошенко
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 апр – РИА Новости. Обмен российского летчика Константина Ярошенко, осужденного в США, состоялся в Турции, в настоящее время он летит в Москву, сообщила РИА Новости супруга Ярошенко Виктория.Ранее МИД РФ сообщил, что 27 апреля состоялся обмен Тревора Рида на Ярошенко.Ярошенко добавила, что знала о готовящемся обмене заранее.Ярошенко в США в 2011 году был приговорен к 20 годам заключения в тюрьме общего режима по обвинению в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на американскую территорию.
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в мире, константин ярошенко, состояние здоровья летчика ярошенко, суд по делу ярошенко
15:01 27.04.2022 (обновлено: 15:07 27.04.2022)
 
Жена Ярошенко рассказала детали его обмена

Жена Ярошенко: обмен на Тревора Рида состоялся в Турции, сейчас Константин летит в Москву

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкЖена Константина Ярошенко Виктория
Жена Константина Ярошенко Виктория - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Жена Константина Ярошенко Виктория. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 апр – РИА Новости. Обмен российского летчика Константина Ярошенко, осужденного в США, состоялся в Турции, в настоящее время он летит в Москву, сообщила РИА Новости супруга Ярошенко Виктория.
Ранее МИД РФ сообщил, что 27 апреля состоялся обмен Тревора Рида на Ярошенко.
"Обмен был в Турции… Сегодня встречаю его в аэропорту (Москвы) через два часа", - сказала она.
Ярошенко добавила, что знала о готовящемся обмене заранее.
Ярошенко в США в 2011 году был приговорен к 20 годам заключения в тюрьме общего режима по обвинению в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на американскую территорию.
 
В миреКонстантин ЯрошенкоСостояние здоровья летчика ЯрошенкоСуд по делу Ярошенко
 
 
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