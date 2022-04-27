https://ria.ru/20220427/yandeks-1785774381.html
"Яндекс" допустил выход на новую международную биржу
"Яндекс" допустил выход на новую международную биржу - РИА Новости, 27.04.2022
"Яндекс" допустил выход на новую международную биржу
"Яндекс" рассматривает возможность выхода на другую международную биржу в связи с приостановкой торгов на NASDAQ и ограничениями на Московской бирже, сообщила... РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T16:12
2022-04-27T16:12
2022-04-27T16:12
россия
экономика
nasdaq
московская биржа
яндекс
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. "Яндекс" рассматривает возможность выхода на другую международную биржу в связи с приостановкой торгов на NASDAQ и ограничениями на Московской бирже, сообщила компания.Американские фондовые биржи NYSE и NASDAQ 28 февраля приостановили торги ценными бумагами ряда компаний, ведущих основную деятельность в России. Среди них были акции класса A компании Yandex N.V.В сообщении отмечается, что торги акциями Yandex N.V. на Московской бирже были приостановлены 28 февраля и возобновились 29 марта, однако в соответствии с недавно принятым законом нерезиденты не могут продавать акции на Московской бирже."Более того, поскольку международные расчетные системы остаются закрытыми для сделок в рублях и торговли любыми ценными бумагами российских компаний, в настоящее время расчеты по сделкам между акционерами, которые приобрели наши акции на бирже NASDAQ, и инвесторами на Московской бирже невозможны, а объем наших акций, доступных для торговли на Московской бирже, ограничен", - отмечает компания.
https://ria.ru/20220426/yandeks-1785548295.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, экономика, nasdaq, московская биржа, яндекс
"Яндекс" допустил выход на новую международную биржу
"Яндекс" допустил выход на другую международную биржу после приостановки торгов на NASDAQ
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. "Яндекс" рассматривает возможность выхода на другую международную биржу в связи с приостановкой торгов на NASDAQ и ограничениями на Московской бирже, сообщила компания.
Американские фондовые биржи NYSE и NASDAQ
28 февраля приостановили торги ценными бумагами ряда компаний, ведущих основную деятельность в России
. Среди них были акции класса A компании Yandex N.V.
"В настоящее время мы рассматриваем альтернативные варианты, которые позволят предоставить нашим акционерам возможность торговать нашими акциями, в том числе размещение акций в установленном порядке на другой международной фондовой бирже", - сообщает компания.
В сообщении отмечается, что торги акциями Yandex N.V. на Московской бирже
были приостановлены 28 февраля и возобновились 29 марта, однако в соответствии с недавно принятым законом нерезиденты не могут продавать акции на Московской бирже.
"Более того, поскольку международные расчетные системы остаются закрытыми для сделок в рублях и торговли любыми ценными бумагами российских компаний, в настоящее время расчеты по сделкам между акционерами, которые приобрели наши акции на бирже NASDAQ, и инвесторами на Московской бирже невозможны, а объем наших акций, доступных для торговли на Московской бирже, ограничен", - отмечает компания.