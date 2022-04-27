https://ria.ru/20220427/yandeks-1785774381.html

"Яндекс" допустил выход на новую международную биржу

"Яндекс" допустил выход на новую международную биржу - РИА Новости, 27.04.2022

"Яндекс" допустил выход на новую международную биржу

"Яндекс" рассматривает возможность выхода на другую международную биржу в связи с приостановкой торгов на NASDAQ и ограничениями на Московской бирже, сообщила... РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T16:12

2022-04-27T16:12

2022-04-27T16:12

россия

экономика

nasdaq

московская биржа

яндекс

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. "Яндекс" рассматривает возможность выхода на другую международную биржу в связи с приостановкой торгов на NASDAQ и ограничениями на Московской бирже, сообщила компания.Американские фондовые биржи NYSE и NASDAQ 28 февраля приостановили торги ценными бумагами ряда компаний, ведущих основную деятельность в России. Среди них были акции класса A компании Yandex N.V.В сообщении отмечается, что торги акциями Yandex N.V. на Московской бирже были приостановлены 28 февраля и возобновились 29 марта, однако в соответствии с недавно принятым законом нерезиденты не могут продавать акции на Московской бирже."Более того, поскольку международные расчетные системы остаются закрытыми для сделок в рублях и торговли любыми ценными бумагами российских компаний, в настоящее время расчеты по сделкам между акционерами, которые приобрели наши акции на бирже NASDAQ, и инвесторами на Московской бирже невозможны, а объем наших акций, доступных для торговли на Московской бирже, ограничен", - отмечает компания.

https://ria.ru/20220426/yandeks-1785548295.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

россия, экономика, nasdaq, московская биржа, яндекс