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ВСУ нанесли удар по центру Херсона из "Точки-У" и РСЗО "Ураган" - РИА Новости, 28.04.2022
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ВСУ нанесли удар по центру Херсона из "Точки-У" и РСЗО "Ураган"
ВСУ нанесли удар по центру Херсона из "Точки-У" и РСЗО "Ураган" - РИА Новости, 28.04.2022
ВСУ нанесли удар по центру Херсона из "Точки-У" и РСЗО "Ураган"
Серия мощных взрывов прогремела в центре Херсона, рядом с телецентром, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-27T23:40
2022-04-28T01:13
в мире
херсонская область
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Серия мощных взрывов прогремела в центре Херсона, рядом с телецентром, передает корреспондент РИА Новости.Удары по городу наносились со стороны позиций украинских войск как минимум двумя ракетами из системы "Точка-У", которым предшествовали пять выстрелов РСЗО "Ураган".По информации источника РИА Новости в силовых структурах, ВСУ выпустили три ракеты из "Точки-У", две из них удалось сбить.Данные о пострадавших уточняются. На улицах города людей нет, действует комендантский час.Корреспондент уточнил, что телевышка в городе устояла после атаки, трансляция российских телеканалов возобновилась.Ранее днем местные власти сообщили о формировании новых военно-гражданских администраций в городах и районах области.Российские военные во время спецоперации по демилитаризации Украины взяли под контроль всю Херсонскую область на юге страны. Позже здесь запустили трансляцию российского телерадиовещания, а население стало шире использовать российские рубли при расчетах.Россия начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220427/minoborony-1785834014.html
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в мире, херсонская область , россия, вооруженные силы украины
23:40 27.04.2022 (обновлено: 01:13 28.04.2022)
 
ВСУ нанесли удар по центру Херсона из "Точки-У" и РСЗО "Ураган"

В центре Херсона прогремели мощные взрывы

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкВоеннослужащий Росгвардии в Херсонской области
Военнослужащий Росгвардии в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
© РИА Новости / РИА Новости
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Серия мощных взрывов прогремела в центре Херсона, рядом с телецентром, передает корреспондент РИА Новости.
Удары по городу наносились со стороны позиций украинских войск как минимум двумя ракетами из системы "Точка-У", которым предшествовали пять выстрелов РСЗО "Ураган".
По информации источника РИА Новости в силовых структурах, ВСУ выпустили три ракеты из "Точки-У", две из них удалось сбить.
"Со стороны, где расположены украинские войска, было выпущено три "Точки-У" по центру Херсона, две из них удалось сбить", — сказал собеседник агентства.
Данные о пострадавших уточняются. На улицах города людей нет, действует комендантский час.
Корреспондент уточнил, что телевышка в городе устояла после атаки, трансляция российских телеканалов возобновилась.
Ранее днем местные власти сообщили о формировании новых военно-гражданских администраций в городах и районах области.
Российские военные во время спецоперации по демилитаризации Украины взяли под контроль всю Херсонскую область на юге страны. Позже здесь запустили трансляцию российского телерадиовещания, а население стало шире использовать российские рубли при расчетах.
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По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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