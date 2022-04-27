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ВСУ нанесли удар по центру Херсона из "Точки-У" и РСЗО "Ураган"

ВСУ нанесли удар по центру Херсона из "Точки-У" и РСЗО "Ураган" - РИА Новости, 28.04.2022

ВСУ нанесли удар по центру Херсона из "Точки-У" и РСЗО "Ураган"

Серия мощных взрывов прогремела в центре Херсона, рядом с телецентром, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 28.04.2022

2022-04-27T23:40

2022-04-27T23:40

2022-04-28T01:13

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херсонская область

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Серия мощных взрывов прогремела в центре Херсона, рядом с телецентром, передает корреспондент РИА Новости.Удары по городу наносились со стороны позиций украинских войск как минимум двумя ракетами из системы "Точка-У", которым предшествовали пять выстрелов РСЗО "Ураган".По информации источника РИА Новости в силовых структурах, ВСУ выпустили три ракеты из "Точки-У", две из них удалось сбить.Данные о пострадавших уточняются. На улицах города людей нет, действует комендантский час.Корреспондент уточнил, что телевышка в городе устояла после атаки, трансляция российских телеканалов возобновилась.Ранее днем местные власти сообщили о формировании новых военно-гражданских администраций в городах и районах области.Российские военные во время спецоперации по демилитаризации Украины взяли под контроль всю Херсонскую область на юге страны. Позже здесь запустили трансляцию российского телерадиовещания, а население стало шире использовать российские рубли при расчетах.Россия начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220427/minoborony-1785834014.html

https://ria.ru/20220426/zapad-1785383570.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Ольга Филиппова

в мире, херсонская область , россия, вооруженные силы украины