МИД ПМР: Кишинев распространяет фейки по поводу взрывов в Приднестровье
В МИД ПМР заявили, что Кишинев распространяет фейки по поводу взрывов в Приднестровье
© РИА Новости / Пресс-центр МВД ПМР / Перейти в фотобанкПоврежденное здание МГБ Приднестровья в Тирасполе
Поврежденное здание МГБ Приднестровья в Тирасполе
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Кишинев распространяют фейки по поводу причин взрывов в Приднестровье, заявил глава МИД непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Виталий Игнатьев.
"Это абсолютные инсинуации, не соответствующие действительности, которые можно опровергнуть данными объективного контроля, поскольку исполнители, в том числе, попали на камеры видеонаблюдения, и есть основания и четкие доказательства того, что они убыли на украинскую территорию", - сказал Игнатьев в эфире "Россия 24", комментируя слова президента Молдавии о том, что взрывы в Тирасполе - это результат внутреннего противостояния в Приднестровье.
"Есть вопросы к комментарию госпожи Санду, поскольку если политик соседнего государства делает такие, на мой взгляд, необоснованные выпады в адрес Приднестровья, то возникает вопрос, зачем молдавская сторона пытается распространять подобного рода фейковую информацию. И есть еще вопрос следующий: кому выгодно распространение таких фейков, зачем это делает Кишинев? Мне кажется, что молдавская сторона продолжает враждебную агрессивную политику против Приднестровья", - сказал он.