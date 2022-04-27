https://ria.ru/20220427/vzryvy-1785757064.html

МИД ПМР: Кишинев распространяет фейки по поводу взрывов в Приднестровье

МИД ПМР: Кишинев распространяет фейки по поводу взрывов в Приднестровье - РИА Новости, 27.04.2022

МИД ПМР: Кишинев распространяет фейки по поводу взрывов в Приднестровье

Кишинев распространяют фейки по поводу причин взрывов в Приднестровье, заявил глава МИД непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Виталий Игнатьев. РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T15:09

2022-04-27T15:09

2022-04-27T15:09

в мире

кишинев

молдавия

приднестровская молдавская республика

тирасполь

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1a/1785554378_0:308:3060:2029_1920x0_80_0_0_8098df40146faf73b771b60b0e9d4b40.jpg

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Кишинев распространяют фейки по поводу причин взрывов в Приднестровье, заявил глава МИД непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Виталий Игнатьев."Это абсолютные инсинуации, не соответствующие действительности, которые можно опровергнуть данными объективного контроля, поскольку исполнители, в том числе, попали на камеры видеонаблюдения, и есть основания и четкие доказательства того, что они убыли на украинскую территорию", - сказал Игнатьев в эфире "Россия 24", комментируя слова президента Молдавии о том, что взрывы в Тирасполе - это результат внутреннего противостояния в Приднестровье."Есть вопросы к комментарию госпожи Санду, поскольку если политик соседнего государства делает такие, на мой взгляд, необоснованные выпады в адрес Приднестровья, то возникает вопрос, зачем молдавская сторона пытается распространять подобного рода фейковую информацию. И есть еще вопрос следующий: кому выгодно распространение таких фейков, зачем это делает Кишинев? Мне кажется, что молдавская сторона продолжает враждебную агрессивную политику против Приднестровья", - сказал он.

https://ria.ru/20220427/kolbasna-1785749647.html

кишинев

молдавия

приднестровская молдавская республика

тирасполь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, кишинев, молдавия, приднестровская молдавская республика, тирасполь