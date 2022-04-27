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МИД ПМР: Кишинев распространяет фейки по поводу взрывов в Приднестровье - РИА Новости, 27.04.2022
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МИД ПМР: Кишинев распространяет фейки по поводу взрывов в Приднестровье
МИД ПМР: Кишинев распространяет фейки по поводу взрывов в Приднестровье - РИА Новости, 27.04.2022
МИД ПМР: Кишинев распространяет фейки по поводу взрывов в Приднестровье
Кишинев распространяют фейки по поводу причин взрывов в Приднестровье, заявил глава МИД непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Виталий Игнатьев. РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T15:09
2022-04-27T15:09
в мире
кишинев
молдавия
приднестровская молдавская республика
тирасполь
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Кишинев распространяют фейки по поводу причин взрывов в Приднестровье, заявил глава МИД непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Виталий Игнатьев."Это абсолютные инсинуации, не соответствующие действительности, которые можно опровергнуть данными объективного контроля, поскольку исполнители, в том числе, попали на камеры видеонаблюдения, и есть основания и четкие доказательства того, что они убыли на украинскую территорию", - сказал Игнатьев в эфире "Россия 24", комментируя слова президента Молдавии о том, что взрывы в Тирасполе - это результат внутреннего противостояния в Приднестровье."Есть вопросы к комментарию госпожи Санду, поскольку если политик соседнего государства делает такие, на мой взгляд, необоснованные выпады в адрес Приднестровья, то возникает вопрос, зачем молдавская сторона пытается распространять подобного рода фейковую информацию. И есть еще вопрос следующий: кому выгодно распространение таких фейков, зачем это делает Кишинев? Мне кажется, что молдавская сторона продолжает враждебную агрессивную политику против Приднестровья", - сказал он.
https://ria.ru/20220427/kolbasna-1785749647.html
кишинев
молдавия
приднестровская молдавская республика
тирасполь
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в мире, кишинев, молдавия, приднестровская молдавская республика, тирасполь
15:09 27.04.2022
 
МИД ПМР: Кишинев распространяет фейки по поводу взрывов в Приднестровье

В МИД ПМР заявили, что Кишинев распространяет фейки по поводу взрывов в Приднестровье

© РИА Новости / Пресс-центр МВД ПМР / Перейти в фотобанкПоврежденное здание МГБ Приднестровья в Тирасполе
Поврежденное здание МГБ Приднестровья в Тирасполе - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
© РИА Новости / Пресс-центр МВД ПМР
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Поврежденное здание МГБ Приднестровья в Тирасполе
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Кишинев распространяют фейки по поводу причин взрывов в Приднестровье, заявил глава МИД непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Виталий Игнатьев.
"Это абсолютные инсинуации, не соответствующие действительности, которые можно опровергнуть данными объективного контроля, поскольку исполнители, в том числе, попали на камеры видеонаблюдения, и есть основания и четкие доказательства того, что они убыли на украинскую территорию", - сказал Игнатьев в эфире "Россия 24", комментируя слова президента Молдавии о том, что взрывы в Тирасполе - это результат внутреннего противостояния в Приднестровье.
"Есть вопросы к комментарию госпожи Санду, поскольку если политик соседнего государства делает такие, на мой взгляд, необоснованные выпады в адрес Приднестровья, то возникает вопрос, зачем молдавская сторона пытается распространять подобного рода фейковую информацию. И есть еще вопрос следующий: кому выгодно распространение таких фейков, зачем это делает Кишинев? Мне кажется, что молдавская сторона продолжает враждебную агрессивную политику против Приднестровья", - сказал он.
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