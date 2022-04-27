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В районе пожара на складе боеприпасов в Белгородской области слышны взрывы - РИА Новости, 27.04.2022
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В районе пожара на складе боеприпасов в Белгородской области слышны взрывы
В районе пожара на складе боеприпасов в Белгородской области слышны взрывы - РИА Новости, 27.04.2022
В районе пожара на складе боеприпасов в Белгородской области слышны взрывы
Неподалеку от горящего склада боеприпасов в Белгородской области слышны взрывы, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T06:29
2022-04-27T06:48
происшествия
вячеслав гладков
белгородская область
белгород
украина
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БЕЛГОРОД, 27 апр — РИА Новости. Неподалеку от горящего склада боеприпасов в Белгородской области слышны взрывы, передает корреспондент РИА Новости.Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что склад находится в районе села Старая Нелидовка. До этого, в районе 3.00 мск, в самом центре Белгорода был слышен громкий взрыв, а спустя полчаса — еще три.В районе этого села и на расстоянии десяти километров от него корреспондент РИА Новости слышал взрывы: предположительно, рвались боезапасы.На подъездах к селу стоят машины медиков, но скорых, отъезжающих с места пожара со включенными спецсигналами, корреспондент агентства не заметил.
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происшествия, вячеслав гладков, белгородская область, белгород, украина
06:29 27.04.2022 (обновлено: 06:48 27.04.2022)
 
В районе пожара на складе боеприпасов в Белгородской области слышны взрывы

В районе пожара на складе боеприпасов около белгородской Старой Нелидовки слышны взрывы

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкСотрудник пожарной службы
Сотрудник пожарной службы - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Сотрудник пожарной службы . Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 27 апр — РИА Новости. Неподалеку от горящего склада боеприпасов в Белгородской области слышны взрывы, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что склад находится в районе села Старая Нелидовка. До этого, в районе 3.00 мск, в самом центре Белгорода был слышен громкий взрыв, а спустя полчаса — еще три.
В районе этого села и на расстоянии десяти километров от него корреспондент РИА Новости слышал взрывы: предположительно, рвались боезапасы.
На подъездах к селу стоят машины медиков, но скорых, отъезжающих с места пожара со включенными спецсигналами, корреспондент агентства не заметил.
Фрагмент снаряда после обстрела ВСУ села Журавлевка в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
Вчера, 07:12Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Гладков рассказал о состоянии раненных при обстреле села под Белгородом
 
ПроисшествияВячеслав ГладковБелгородская областьБелгородУкраина
 
 
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