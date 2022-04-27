https://ria.ru/20220427/vzryvy-1785654152.html
В районе пожара на складе боеприпасов в Белгородской области слышны взрывы
В районе пожара на складе боеприпасов в Белгородской области слышны взрывы - РИА Новости, 27.04.2022
В районе пожара на складе боеприпасов в Белгородской области слышны взрывы
Неподалеку от горящего склада боеприпасов в Белгородской области слышны взрывы, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T06:29
2022-04-27T06:29
2022-04-27T06:48
происшествия
вячеслав гладков
белгородская область
белгород
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/1e/1595295307_0:294:3072:2022_1920x0_80_0_0_576c4192120d43d6190b3f678916ad69.jpg
БЕЛГОРОД, 27 апр — РИА Новости. Неподалеку от горящего склада боеприпасов в Белгородской области слышны взрывы, передает корреспондент РИА Новости.Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что склад находится в районе села Старая Нелидовка. До этого, в районе 3.00 мск, в самом центре Белгорода был слышен громкий взрыв, а спустя полчаса — еще три.В районе этого села и на расстоянии десяти километров от него корреспондент РИА Новости слышал взрывы: предположительно, рвались боезапасы.На подъездах к селу стоят машины медиков, но скорых, отъезжающих с места пожара со включенными спецсигналами, корреспондент агентства не заметил.
https://ria.ru/20220426/ranennye-1785429839.html
белгородская область
белгород
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/1e/1595295307_160:0:2891:2048_1920x0_80_0_0_0cc60fb46d9fdda49bd502f93db3e57e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, вячеслав гладков, белгородская область, белгород, украина
06:29 27.04.2022 (обновлено: 06:48 27.04.2022)
В районе пожара на складе боеприпасов в Белгородской области слышны взрывы
В районе пожара на складе боеприпасов около белгородской Старой Нелидовки слышны взрывы