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В районе пожара на складе боеприпасов в Белгородской области слышны взрывы

В районе пожара на складе боеприпасов в Белгородской области слышны взрывы - РИА Новости, 27.04.2022

В районе пожара на складе боеприпасов в Белгородской области слышны взрывы

Неподалеку от горящего склада боеприпасов в Белгородской области слышны взрывы, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T06:29

2022-04-27T06:29

2022-04-27T06:48

происшествия

вячеслав гладков

белгородская область

белгород

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БЕЛГОРОД, 27 апр — РИА Новости. Неподалеку от горящего склада боеприпасов в Белгородской области слышны взрывы, передает корреспондент РИА Новости.Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что склад находится в районе села Старая Нелидовка. До этого, в районе 3.00 мск, в самом центре Белгорода был слышен громкий взрыв, а спустя полчаса — еще три.В районе этого села и на расстоянии десяти километров от него корреспондент РИА Новости слышал взрывы: предположительно, рвались боезапасы.На подъездах к селу стоят машины медиков, но скорых, отъезжающих с места пожара со включенными спецсигналами, корреспондент агентства не заметил.

https://ria.ru/20220426/ranennye-1785429839.html

белгородская область

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происшествия, вячеслав гладков, белгородская область, белгород, украина