https://ria.ru/20220427/vzryv-1785651940.html

Губернатор Белгородской области сообщил о звуках, похожих на взрывы

Губернатор Белгородской области сообщил о звуках, похожих на взрывы - РИА Новости, 27.04.2022

Губернатор Белгородской области сообщил о звуках, похожих на взрывы

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что слышал звуки, похожие на взрывы, причину этого пока не нашли. РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T04:35

2022-04-27T04:35

2022-04-27T09:21

происшествия

вячеслав гладков

белгородская область

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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что слышал звуки, похожие на взрывы, причину этого пока не нашли.Поиск продолжается. Глава региона пообещал рассказать о его результатах.Он также отметил, что, пока писал сообщение, прозвучало еще три взрыва.

https://radiosputnik.ria.ru/20220426/obstrel-1785429280.html

белгородская область

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происшествия, вячеслав гладков, белгородская область