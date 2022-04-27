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Губернатор Белгородской области сообщил о звуках, похожих на взрывы
Губернатор Белгородской области сообщил о звуках, похожих на взрывы - РИА Новости, 27.04.2022
Губернатор Белгородской области сообщил о звуках, похожих на взрывы
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что слышал звуки, похожие на взрывы, причину этого пока не нашли. РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T04:35
2022-04-27T04:35
2022-04-27T09:21
происшествия
вячеслав гладков
белгородская область
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что слышал звуки, похожие на взрывы, причину этого пока не нашли.Поиск продолжается. Глава региона пообещал рассказать о его результатах.Он также отметил, что, пока писал сообщение, прозвучало еще три взрыва.
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происшествия, вячеслав гладков, белгородская область
04:35 27.04.2022 (обновлено: 09:21 27.04.2022)
Губернатор Белгородской области сообщил о звуках, похожих на взрывы
Губернатор Белгородской области Гладков заявил, что проснулся от звука, похожего на взрыв