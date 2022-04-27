"АмурЭкспоФорум-2022" откроет для России дверь в Китай
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкВид на город Хэйхэ (Китай) с набережной Благовещенска
МОСКВА, 27 апр - Проект "Россия-Китай: Главное". В условиях новой экономической реальности "АмурЭкспоФорум-2022" станет первой международной площадкой для поиска рынков и поставщиков, понимания принципов работы с азиатскими партнерами.
Выставка проходит в Благовещенске 26-28 мая, пишет портал Ampravda.ru.
"Основная цель "АмурЭкспоФорума" в этом году — позиционирование Амурской области как одного из важных центров развития российско-китайского сотрудничества. В современной ситуации роль региона в сфере перевозок, логистики, инвестиций и торговли с Китаем заметно возрастает", - подчеркнул губернатор Амурской области Василий Орлов.
Он также отметил: "Реализуются крупные инфраструктурные проекты в транспорте и энергетике, увеличивается товарооборот — на 11% по итогам 2021 года. Уверен, что форум станет ещё одним важным шагом в укреплении экономики и делового сотрудничества России и Китая".
Основой форума этого года станет деловая программа, которая охватит вопросы работы в нынешних международных условиях, возможности китайского рынка и партнерства в разных сферах. Ключевое событие программы — стратегическая сессия о взаимодействии России и Китая.