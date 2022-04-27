https://ria.ru/20220427/vystavka-1785698609.html

"АмурЭкспоФорум-2022" откроет для России дверь в Китай

"АмурЭкспоФорум-2022" откроет для России дверь в Китай - РИА Новости, 27.04.2022

"АмурЭкспоФорум-2022" откроет для России дверь в Китай

В условиях новой экономической реальности "АмурЭкспоФорум-2022" станет первой международной площадкой для поиска рынков и поставщиков, понимания принципов... РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T11:57

2022-04-27T11:57

2022-04-27T11:57

россия-китай: главное

экономика

россия

китай

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/12/1585132804_0:212:3072:1940_1920x0_80_0_0_ff62c5033826802dddf65d7ae7a70c33.jpg

МОСКВА, 27 апр - Проект "Россия-Китай: Главное". В условиях новой экономической реальности "АмурЭкспоФорум-2022" станет первой международной площадкой для поиска рынков и поставщиков, понимания принципов работы с азиатскими партнерами.Выставка проходит в Благовещенске 26-28 мая, пишет портал Ampravda.ru."Основная цель "АмурЭкспоФорума" в этом году — позиционирование Амурской области как одного из важных центров развития российско-китайского сотрудничества. В современной ситуации роль региона в сфере перевозок, логистики, инвестиций и торговли с Китаем заметно возрастает", - подчеркнул губернатор Амурской области Василий Орлов.Он также отметил: "Реализуются крупные инфраструктурные проекты в транспорте и энергетике, увеличивается товарооборот — на 11% по итогам 2021 года. Уверен, что форум станет ещё одним важным шагом в укреплении экономики и делового сотрудничества России и Китая".Основой форума этого года станет деловая программа, которая охватит вопросы работы в нынешних международных условиях, возможности китайского рынка и партнерства в разных сферах. Ключевое событие программы — стратегическая сессия о взаимодействии России и Китая.

https://ria.ru/20220425/sotrudnichestvo-1785262330.html

россия

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, россия, китай