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"АмурЭкспоФорум-2022" откроет для России дверь в Китай - РИА Новости, 27.04.2022
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Россия-Китай: Главное
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"АмурЭкспоФорум-2022" откроет для России дверь в Китай
"АмурЭкспоФорум-2022" откроет для России дверь в Китай - РИА Новости, 27.04.2022
"АмурЭкспоФорум-2022" откроет для России дверь в Китай
В условиях новой экономической реальности "АмурЭкспоФорум-2022" станет первой международной площадкой для поиска рынков и поставщиков, понимания принципов... РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T11:57
2022-04-27T11:57
россия-китай: главное
экономика
россия
китай
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МОСКВА, 27 апр - Проект "Россия-Китай: Главное". В условиях новой экономической реальности "АмурЭкспоФорум-2022" станет первой международной площадкой для поиска рынков и поставщиков, понимания принципов работы с азиатскими партнерами.Выставка проходит в Благовещенске 26-28 мая, пишет портал Ampravda.ru."Основная цель "АмурЭкспоФорума" в этом году — позиционирование Амурской области как одного из важных центров развития российско-китайского сотрудничества. В современной ситуации роль региона в сфере перевозок, логистики, инвестиций и торговли с Китаем заметно возрастает", - подчеркнул губернатор Амурской области Василий Орлов.Он также отметил: "Реализуются крупные инфраструктурные проекты в транспорте и энергетике, увеличивается товарооборот — на 11% по итогам 2021 года. Уверен, что форум станет ещё одним важным шагом в укреплении экономики и делового сотрудничества России и Китая".Основой форума этого года станет деловая программа, которая охватит вопросы работы в нынешних международных условиях, возможности китайского рынка и партнерства в разных сферах. Ключевое событие программы — стратегическая сессия о взаимодействии России и Китая.
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экономика, россия, китай
11:57 27.04.2022
 

"АмурЭкспоФорум-2022" откроет для России дверь в Китай

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкВид на город Хэйхэ (Китай) с набережной Благовещенска
Вид на город Хэйхэ (Китай) с набережной Благовещенска - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 27 апр - Проект "Россия-Китай: Главное". В условиях новой экономической реальности "АмурЭкспоФорум-2022" станет первой международной площадкой для поиска рынков и поставщиков, понимания принципов работы с азиатскими партнерами.
Выставка проходит в Благовещенске 26-28 мая, пишет портал Ampravda.ru.
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"Основная цель "АмурЭкспоФорума" в этом году — позиционирование Амурской области как одного из важных центров развития российско-китайского сотрудничества. В современной ситуации роль региона в сфере перевозок, логистики, инвестиций и торговли с Китаем заметно возрастает", - подчеркнул губернатор Амурской области Василий Орлов.
Он также отметил: "Реализуются крупные инфраструктурные проекты в транспорте и энергетике, увеличивается товарооборот — на 11% по итогам 2021 года. Уверен, что форум станет ещё одним важным шагом в укреплении экономики и делового сотрудничества России и Китая".
Основой форума этого года станет деловая программа, которая охватит вопросы работы в нынешних международных условиях, возможности китайского рынка и партнерства в разных сферах. Ключевое событие программы — стратегическая сессия о взаимодействии России и Китая.
 
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