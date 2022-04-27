https://ria.ru/20220427/vykhod-1785721214.html

Россия заявила о намерении выйти из Всемирной туристской организации

Россия заявила о намерении выйти из Всемирной туристской организации - РИА Новости, 27.04.2022

Россия заявила о намерении выйти из Всемирной туристской организации

Всемирная туристская организация (UNWTO) сообщила о приостановке членства Россией. РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T12:53

2022-04-27T12:53

2022-04-27T17:15

в мире

россия

всемирная туристская организация

оон

гватемала (республика)

литва

новости - туризм

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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Всемирная туристская организация (UNWTO) сообщила о приостановке членства Россией.Исполнительный совет Всемирной туристской организации в начале марта провел первое в истории заседание, на котором обсуждал приостановку членства России. С такой инициативой после начала военной спецоперации вышли Гватемала, Литва, Польша, Словения и Украина.Проведение внеочередной Генассамблеи организации поддержали 72 процента участников заседания.Как заявил РИА Новости официальный представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик, приостановка членства России во Всемирной туристской организации может создать пагубный прецедент.

https://ria.ru/20220427/turizm-1785715449.html

россия

гватемала (республика)

литва

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, всемирная туристская организация, оон, гватемала (республика), литва, новости - туризм