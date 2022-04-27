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Россия заявила о намерении выйти из Всемирной туристской организации - РИА Новости, 27.04.2022
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Россия заявила о намерении выйти из Всемирной туристской организации
Россия заявила о намерении выйти из Всемирной туристской организации - РИА Новости, 27.04.2022
Россия заявила о намерении выйти из Всемирной туристской организации
Всемирная туристская организация (UNWTO) сообщила о приостановке членства Россией. РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T12:53
2022-04-27T17:15
в мире
россия
всемирная туристская организация
оон
гватемала (республика)
литва
новости - туризм
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Всемирная туристская организация (UNWTO) сообщила о приостановке членства Россией.Исполнительный совет Всемирной туристской организации в начале марта провел первое в истории заседание, на котором обсуждал приостановку членства России. С такой инициативой после начала военной спецоперации вышли Гватемала, Литва, Польша, Словения и Украина.Проведение внеочередной Генассамблеи организации поддержали 72 процента участников заседания.Как заявил РИА Новости официальный представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик, приостановка членства России во Всемирной туристской организации может создать пагубный прецедент.
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в мире, россия, всемирная туристская организация, оон, гватемала (республика), литва, новости - туризм
12:53 27.04.2022 (обновлено: 17:15 27.04.2022)
 
Россия заявила о намерении выйти из Всемирной туристской организации

Всемирная туристская организация подтвердила, что Россия намерена выйти из ее состава

© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкСтенд Краснодарского края на выставке
Стенд Краснодарского края на выставке - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
© РИА Новости / Артур Лебедев
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Стенд Краснодарского края на выставке. Архивное фото
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Всемирная туристская организация (UNWTO) сообщила о приостановке членства Россией.
"Россия объявила о намерении выйти из UNWTO. Необходимо следовать соответствующему процессу, завершение этого займет год. Но приостановка вступает в силу немедленно!" — говорится в сообщении организации в Twitter.
Исполнительный совет Всемирной туристской организации в начале марта провел первое в истории заседание, на котором обсуждал приостановку членства России. С такой инициативой после начала военной спецоперации вышли Гватемала, Литва, Польша, Словения и Украина.
Проведение внеочередной Генассамблеи организации поддержали 72 процента участников заседания.
Как заявил РИА Новости официальный представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик, приостановка членства России во Всемирной туристской организации может создать пагубный прецедент.
Шарм-эль-Шейх - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
Вчера, 12:35Туризм
Россия выходит из состава Всемирной туристской организации, пишут СМИ
 
В миреРоссияВсемирная туристская организацияООНГватемала (республика)ЛитваНовости - Туризм
 
 
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