https://ria.ru/20220427/vykhod-1785721214.html
Россия заявила о намерении выйти из Всемирной туристской организации
Россия заявила о намерении выйти из Всемирной туристской организации - РИА Новости, 27.04.2022
Россия заявила о намерении выйти из Всемирной туристской организации
Всемирная туристская организация (UNWTO) сообщила о приостановке членства Россией. РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T12:53
2022-04-27T12:53
2022-04-27T17:15
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всемирная туристская организация
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гватемала (республика)
литва
новости - туризм
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Всемирная туристская организация (UNWTO) сообщила о приостановке членства Россией.Исполнительный совет Всемирной туристской организации в начале марта провел первое в истории заседание, на котором обсуждал приостановку членства России. С такой инициативой после начала военной спецоперации вышли Гватемала, Литва, Польша, Словения и Украина.Проведение внеочередной Генассамблеи организации поддержали 72 процента участников заседания.Как заявил РИА Новости официальный представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик, приостановка членства России во Всемирной туристской организации может создать пагубный прецедент.
https://ria.ru/20220427/turizm-1785715449.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, всемирная туристская организация, оон, гватемала (республика), литва, новости - туризм
12:53 27.04.2022 (обновлено: 17:15 27.04.2022)
Россия заявила о намерении выйти из Всемирной туристской организации
Всемирная туристская организация подтвердила, что Россия намерена выйти из ее состава