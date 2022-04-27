https://ria.ru/20220427/vvp-1785660475.html
Минэкономразвития ожидает спад ВВП на 8,8%, пишут СМИ
Минэкономразвития ожидает спад ВВП на 8,8%, пишут СМИ - РИА Новости, 27.04.2022
Минэкономразвития ожидает спад ВВП на 8,8%, пишут СМИ
Спад ВВП России в 2022 году на фоне санкций может достичь 8,8%, такие оценки содержатся в проекте сценарных условий прогноза социально-экономического развития... РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T08:38
2022-04-27T08:38
2022-04-27T08:38
экономика
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
министерство финансов рф (минфин россии)
россия
ввп
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Спад ВВП России в 2022 году на фоне санкций может достичь 8,8%, такие оценки содержатся в проекте сценарных условий прогноза социально-экономического развития РФ, с которым ознакомилось издание "Ведомости".Как пишет газета, документ обсуждался членами президиума правкомиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций во вторник. Об этом изданию сообщил источник, близкий к правительству, и подтвердил федеральный чиновник."Согласно документу, Минэк в своих предварительных оценках прогнозирует падение ВВП России из-за введенных санкций на 8,8% в 2022 году в базовом варианте и ожидает выхода в положительную динамику (1,3%) уже в следующем году. В 2024-2025 годах министерство прогнозирует рост экономики на 4,6% и 2,8% соответственно", - пишет газета. По данным издания, "в консервативном сценарии прогноза масштаб кризиса видится глубже: снижение ВВП России - на 12,4% в 2022 году и на 1,1% в 2023 году"."Инфляцию по итогам этого года Минэк предварительно прогнозирует выше 20% в базовом варианте и ждет ее снижения до 6,2% в конце 2023 года. При этом таргет в 4%, согласно документу, планируется достичь уже в 2024 году", - указано в материале.Как следует из публикации, Минфин и Минэкономразвития разошлись в оценках среднегодовых значений цены на нефть Urals и курса рубля."Среднегодовая цена на нефть в проекте прогноза заложена на уровне $82,6 за баррель в 2022 году и $75,2 за баррель в 2023 году, а затем ожидается ее дальнейшее снижение - до $67,7 за баррель и $61,2 за баррель в 2024-2025 годах соответственно. Курс доллара, согласно документу, ожидается стабильным, т. е. без резких колебаний в сторону ослабления и укрепления, на уровне 81,4 рубля за доллар в среднем за 2022 год и 83 рубля за доллар в 2023 году", - говорится в сообщении.Добавляется, что проект прогноза поручено доработать и представить финальную версию в правительство в течение двух недель.
https://ria.ru/20220412/vvp-1783035116.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), министерство финансов рф (минфин россии), россия, ввп
Минэкономразвития ожидает спад ВВП на 8,8%, пишут СМИ
"Ведомости": Минэкономразвития ожидает спад ВВП России на 8,8% в 2022 году
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости.
Спад ВВП России в 2022 году на фоне санкций может достичь 8,8%, такие оценки содержатся в проекте сценарных условий прогноза социально-экономического развития РФ, с которым ознакомилось издание "Ведомости
".
Как пишет газета, документ обсуждался членами президиума правкомиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций во вторник. Об этом изданию сообщил источник, близкий к правительству, и подтвердил федеральный чиновник.
"Согласно документу, Минэк в своих предварительных оценках прогнозирует падение ВВП России
из-за введенных санкций на 8,8% в 2022 году в базовом варианте и ожидает выхода в положительную динамику (1,3%) уже в следующем году. В 2024-2025 годах министерство прогнозирует рост экономики на 4,6% и 2,8% соответственно", - пишет газета. По данным издания, "в консервативном сценарии прогноза масштаб кризиса видится глубже: снижение ВВП России - на 12,4% в 2022 году и на 1,1% в 2023 году".
"Инфляцию по итогам этого года Минэк предварительно прогнозирует выше 20% в базовом варианте и ждет ее снижения до 6,2% в конце 2023 года. При этом таргет в 4%, согласно документу, планируется достичь уже в 2024 году", - указано в материале.
Как следует из публикации, Минфин
и Минэкономразвития
разошлись в оценках среднегодовых значений цены на нефть Urals и курса рубля.
"Среднегодовая цена на нефть в проекте прогноза заложена на уровне $82,6 за баррель в 2022 году и $75,2 за баррель в 2023 году, а затем ожидается ее дальнейшее снижение - до $67,7 за баррель и $61,2 за баррель в 2024-2025 годах соответственно. Курс доллара, согласно документу, ожидается стабильным, т. е. без резких колебаний в сторону ослабления и укрепления, на уровне 81,4 рубля за доллар в среднем за 2022 год и 83 рубля за доллар в 2023 году", - говорится в сообщении.
Добавляется, что проект прогноза поручено доработать и представить финальную версию в правительство в течение двух недель.