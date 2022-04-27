https://ria.ru/20220427/vuzy-1785719386.html

Вузы смогут разрешить студентам сдать выпускную работу на цифровом носителе

Вузы смогут разрешить студентам сдать выпускную работу на цифровом носителе - РИА Новости, 27.04.2022

Вузы смогут разрешить студентам сдать выпускную работу на цифровом носителе

Минобрнауки РФ сообщило РИА Новости, что вузы могут самостоятельно разрешить студентам сдачу выпускной квалификационной работы на цифровом носителе, это... РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T12:46

2022-04-27T12:46

2022-04-27T15:52

общество

министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)

россия

навигатор абитуриента

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/0b/1572809175_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_178eb018f435c6dea62535203129c9de.jpg

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Минобрнауки РФ сообщило РИА Новости, что вузы могут самостоятельно разрешить студентам сдачу выпускной квалификационной работы на цифровом носителе, это является результатом долгой работы по цифровизации и не связано с ситуацией по бумаге."Законом об образовании установлено, что материально-техническое обеспечение вуза относится к компетенции вуза… Таким образом, вопрос о возможности подготовки и защиты выпускной квалификационной работы в электронном виде на цифровом носителе находится в ведении вузов", - сообщила пресс-служба на вопрос о возможности сдачи дипломов на цифровых носителях в связи с подорожанием бумаги."Такая возможность стала результатом долгой планомерной работы по цифровизации сферы образования и не связана с нынешней ситуацией по бумаге", - пояснили позднее в Минобрнауки.В Минобрнауки сообщили, что порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования, вид выпускной квалификационной работы, требования к ней и порядок ее выполнения и критерии ее оценки устанавливаются организацией самостоятельно в соответствии с требованиями, установленными стандартом.Положение об особенностях проведения промежуточной и итоговой аттестаций в 2021/2022 дает вузам право проводить промежуточные и итоговые аттестации с использованием дистанционных образовательных технологий, сообщила пресс-служба.

https://ria.ru/20220422/vuzy-1784892498.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

общество, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), россия, навигатор абитуриента