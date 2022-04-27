https://ria.ru/20220427/vuzy-1785719386.html
Вузы смогут разрешить студентам сдать выпускную работу на цифровом носителе
Вузы смогут разрешить студентам сдать выпускную работу на цифровом носителе - РИА Новости, 27.04.2022
Вузы смогут разрешить студентам сдать выпускную работу на цифровом носителе
Минобрнауки РФ сообщило РИА Новости, что вузы могут самостоятельно разрешить студентам сдачу выпускной квалификационной работы на цифровом носителе, это... РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T12:46
2022-04-27T12:46
2022-04-27T15:52
общество
министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
россия
навигатор абитуриента
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Минобрнауки РФ сообщило РИА Новости, что вузы могут самостоятельно разрешить студентам сдачу выпускной квалификационной работы на цифровом носителе, это является результатом долгой работы по цифровизации и не связано с ситуацией по бумаге."Законом об образовании установлено, что материально-техническое обеспечение вуза относится к компетенции вуза… Таким образом, вопрос о возможности подготовки и защиты выпускной квалификационной работы в электронном виде на цифровом носителе находится в ведении вузов", - сообщила пресс-служба на вопрос о возможности сдачи дипломов на цифровых носителях в связи с подорожанием бумаги."Такая возможность стала результатом долгой планомерной работы по цифровизации сферы образования и не связана с нынешней ситуацией по бумаге", - пояснили позднее в Минобрнауки.В Минобрнауки сообщили, что порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования, вид выпускной квалификационной работы, требования к ней и порядок ее выполнения и критерии ее оценки устанавливаются организацией самостоятельно в соответствии с требованиями, установленными стандартом.Положение об особенностях проведения промежуточной и итоговой аттестаций в 2021/2022 дает вузам право проводить промежуточные и итоговые аттестации с использованием дистанционных образовательных технологий, сообщила пресс-служба.
https://ria.ru/20220422/vuzy-1784892498.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), россия, навигатор абитуриента
12:46 27.04.2022 (обновлено: 15:52 27.04.2022)
Вузы смогут разрешить студентам сдать выпускную работу на цифровом носителе
Минобрнауки: вузы смогут разрешить студентам сдать выпускную работу на цифровом носителе
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Минобрнауки РФ сообщило РИА Новости, что вузы могут самостоятельно разрешить студентам сдачу выпускной квалификационной работы на цифровом носителе, это является результатом долгой работы по цифровизации и не связано с ситуацией по бумаге.
"Законом об образовании установлено, что материально-техническое обеспечение вуза относится к компетенции вуза… Таким образом, вопрос о возможности подготовки и защиты выпускной квалификационной работы в электронном виде на цифровом носителе находится в ведении вузов", - сообщила пресс-служба на вопрос о возможности сдачи дипломов на цифровых носителях в связи с подорожанием бумаги.
"Такая возможность стала результатом долгой планомерной работы по цифровизации сферы образования и не связана с нынешней ситуацией по бумаге", - пояснили позднее в Минобрнауки
.
В Минобрнауки сообщили, что порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования, вид выпускной квалификационной работы, требования к ней и порядок ее выполнения и критерии ее оценки устанавливаются организацией самостоятельно в соответствии с требованиями, установленными стандартом.
Положение об особенностях проведения промежуточной и итоговой аттестаций в 2021/2022 дает вузам право проводить промежуточные и итоговые аттестации с использованием дистанционных образовательных технологий, сообщила пресс-служба.