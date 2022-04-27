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В Минобороны Турции надеются на встречу Путина и Зеленского в ближайшие дни

В Минобороны Турции надеются на встречу Путина и Зеленского в ближайшие дни - РИА Новости, 27.04.2022

В Минобороны Турции надеются на встречу Путина и Зеленского в ближайшие дни

Турция надеется, что, возможно, в ближайшие дни президенту России Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому удастся собраться вместе по предложению президента... РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T10:33

2022-04-27T10:33

2022-04-27T10:35

обострение ситуации в днр и лнр

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АНКАРА, 27 апр – РИА Новости. Турция надеется, что, возможно, в ближайшие дни президенту России Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому удастся собраться вместе по предложению президента Турции Тайипа Эрдогана, заявил министр национальной обороны страны Хулуси Акар."У нашего президента есть позиция, которую мы с самого начала выдвинули на уровне министров: в начале кризиса мы провели очень серьезные и всесторонние исследования, чтобы гарантировать, что война не разразится, и обеспечить прекращение огня как можно скорее после начала войны. Министры иностранных дел России и Украины собрались на дипломатическом форуме в Анталье. Позже мы провели встречи между делегациями в Стамбуле. Кроме того, господин президент неоднократно вел телефонные переговоры с господином Путиным и господином Зеленским", - приводит слова Акара его пресс-служба.По его словам, на этих переговорах Эрдоган старается как можно скорее добиться прекращения огня и сесть за стол переговоров."Мы надеемся, что, несмотря на некоторые трудности, в ближайшие дни, возможно, с предложениями нашего президента, удастся сойтись двум лидерам. Как Турция, мы продолжаем вносить свой вклад во все, что необходимо сделать, включая посредничество, чтобы гуманитарная ситуация, которая становится все хуже и хуже, не ухудшалась, и прекращение огня было достигнуто как можно скорее", - подчеркнул Акар.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.Российско-украинские консультации начались в конце февраля: делегации провели две очные встречи в Белоруссии, после чего было принято решение продолжать их в ежедневном режиме по видео-конференц-связи. В конце марта делегации провели очередной раунд переговоров в Стамбуле. По итогам глава российской делегации на переговорах, помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил, что Украина передала свои письменные предложения по будущему договору, что в Москве считают шагом навстречу, и в целом Киев впервые за многие годы продемонстрировал желание договариваться.Российская сторона в ответ сделала два шага навстречу Украине. Во-первых, было принято решение существенно сократить боевые действия на киевском и черниговском направлениях. Во-вторых, Москва предложила, чтобы встреча президента Владимира Путина с Владимиром Зеленским прошла одновременно с парафированием договора министрами иностранных дел.Однако позже министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Украина отказывается от собственных предложений и создает многочисленные провокации для того, чтобы затормозить переговорный процесс. В частности, по словам министра, Украина представила свой проект соглашения с Россией, в котором налицо отход от положений, зафиксированных на встрече в Стамбуле, которые касаются Крыма, а также изменила положение о проведении военных учений, не упомянув необходимость получить согласие России.

https://ria.ru/20220421/diplomatiya-1784811765.html

https://ria.ru/20220426/peregovory-1785540472.html

https://ria.ru/20220425/nato-1785338120.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

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