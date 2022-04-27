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В США заявили о начале новой холодной войны - РИА Новости, 27.04.2022
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В США заявили о начале новой холодной войны
В США заявили о начале новой холодной войны - РИА Новости, 27.04.2022
В США заявили о начале новой холодной войны
Украинский кризис привел стал началом холодной войны на нефтяном рынке, считает обозреватель National Review Джозеф Салливан. РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T22:08
2022-04-27T22:08
в мире
экономика
россия
китай
индия
urals
brent
цены на нефть
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Украинский кризис привел стал началом холодной войны на нефтяном рынке, считает обозреватель National Review Джозеф Салливан.После окончания холодной войны Россия стала частью глобального нефтяного рынка, на котором источник сырья не имел значения при ценообразовании. Конечная стоимость энергоносителя определялась только его сортом и транспортными расходами, написал автор."Существование единого рынка нефти в некотором смысле является воплощением господства глобализации на сырьевом рынке", — добавил он.Однако закон единой глобальной цены был приблизительно применим к нефтяному рынку до начала украинского кризиса. Салливан указал на то, что нефть российской марки Urals продается с большим дисконтом по отношению к Brent. По мнению обозревателя, нынешнее расхождение в цене между двумя сортами можно лишь отчасти объяснить антироссийскими санкциями Запада, однако разница стала проявляться раньше."По своему характеру и масштабам крах глобализации на нефтяном рынке отличается от всего того, что мы наблюдали с момента окончания холодной войны", — добавил автор.Так, по одну сторону оказались западные страны, способные платить больше, а по другую — остальной мир, включая Китай. Эти страны не могут себе позволить переплачивать, "лишь бы не покупать сырье у России".Салливан привел в пример Индию. При нынешних ценах переход страны на российскую нефть позволит ей сэкономить 40 миллиардов долларов в год — это 1,5% ее ВВП. Репортер обратил внимнаие, что полтора процента ВВП — типичный размер дефицита американского бюджета в благополучные годы."Отказ от такой возможности сэкономить средства — это акт самобичевания, который бедные страны мира не могут себе позволить", — продолжил автор.По мнению Салливана раскол, на мировом энергетическом рынке повлечет за собой последствия, которые затронут и другие сферы деятельности.Западные страны ввели против Москвы новые санкции после начала спецоперации российской армии по демилитаризации и денацификации Украины. Так, оказались заморожены российские резервы на сумму около 300 миллиардов долларов. Также стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоносителей. Однако нарушение логистических цепочек привело к экономическим проблемам в Европе и США, прежде всего к повышению цен на продукты и топливо.
https://ria.ru/20220427/gaz-1785767653.html
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россия
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в мире, экономика, россия, китай, индия, urals, brent, цены на нефть, сша, санкции в отношении россии
22:08 27.04.2022
 
В США заявили о начале новой холодной войны

National Review: Запад и Россия начали новую холодную войну на нефтяном рынке

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкНефтяные вышки
Нефтяные вышки - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Нефтяные вышки
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Украинский кризис привел стал началом холодной войны на нефтяном рынке, считает обозреватель National Review Джозеф Салливан.
После окончания холодной войны Россия стала частью глобального нефтяного рынка, на котором источник сырья не имел значения при ценообразовании. Конечная стоимость энергоносителя определялась только его сортом и транспортными расходами, написал автор.
"Существование единого рынка нефти в некотором смысле является воплощением господства глобализации на сырьевом рынке", — добавил он.
Однако закон единой глобальной цены был приблизительно применим к нефтяному рынку до начала украинского кризиса. Салливан указал на то, что нефть российской марки Urals продается с большим дисконтом по отношению к Brent. По мнению обозревателя, нынешнее расхождение в цене между двумя сортами можно лишь отчасти объяснить антироссийскими санкциями Запада, однако разница стала проявляться раньше.
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"По своему характеру и масштабам крах глобализации на нефтяном рынке отличается от всего того, что мы наблюдали с момента окончания холодной войны", — добавил автор.
Так, по одну сторону оказались западные страны, способные платить больше, а по другую — остальной мир, включая Китай. Эти страны не могут себе позволить переплачивать, "лишь бы не покупать сырье у России".
Салливан привел в пример Индию. При нынешних ценах переход страны на российскую нефть позволит ей сэкономить 40 миллиардов долларов в год — это 1,5% ее ВВП. Репортер обратил внимнаие, что полтора процента ВВП — типичный размер дефицита американского бюджета в благополучные годы.
"Отказ от такой возможности сэкономить средства — это акт самобичевания, который бедные страны мира не могут себе позволить", — продолжил автор.
По мнению Салливана раскол, на мировом энергетическом рынке повлечет за собой последствия, которые затронут и другие сферы деятельности.
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В миреЭкономикаРоссияКитайИндияUralsBrentЦены на нефтьСШАСанкции в отношении России
 
 
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