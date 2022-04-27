https://ria.ru/20220427/vospitatelnitsa-1785773915.html
Жительница поселка Вешкайма рассказала об убитой воспитательнице детсада
Жительница поселка Вешкайма рассказала об убитой воспитательнице детсада - РИА Новости, 27.04.2022
Жительница поселка Вешкайма рассказала об убитой воспитательнице детсада
Жительница поселка Вешкайма Ульяновской области Ольга рассказала РИА Новости, что пытавшаяся защитить детей от вооруженного преступника воспитательница детсада... РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T16:10
2022-04-27T16:10
2022-04-27T16:23
происшествия
ульяновская область
стрельба в детском саду в ульяновской области
алексей русских
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ВЕШКАЙМА (Ульяновская обл.), 27 апр - РИА Новости. Жительница поселка Вешкайма Ульяновской области Ольга рассказала РИА Новости, что пытавшаяся защитить детей от вооруженного преступника воспитательница детсада была доброй и жизнерадостной.Во вторник при стрельбе в детском саду в поселке Вешкайма погибли двое детей и воспитатель Ольга Митрофанова. Губернатор Ульяновской области Алексей Русских в среду сообщил, что она будет посмертно представлена к госнаграде."Очень добрая, общительная, жизнерадостная, улыбчивая. Даже на фотографии вот здесь как живая. Жалко очень… Такая женщина отважная, грудью встала, можно сказать, в проходе для того, чтобы не допустить, чтобы погибло больше детей", - сказала собеседница агентства.Она добавила, что работала в художественной школе, где училась дочь Митрофановой. "Девочка талантливая, активное участие принимала в конкурсах", - рассказала Ольга.Ранее уполномоченный по правам ребенка в регионе Екатерина Сморода отметила, что дочь погибшего воспитателя осталась сиротой. По словам министра семейной, демографической политики и социального благополучия региона Анны Тверсковой, девочка будет передана под опеку бабушке, у которой она находится уже сейчас.
https://ria.ru/20220427/bezopasnost-1785686894.html
ульяновская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ульяновская область, стрельба в детском саду в ульяновской области, алексей русских
16:10 27.04.2022 (обновлено: 16:23 27.04.2022)
Жительница поселка Вешкайма рассказала об убитой воспитательнице детсада
Жительница поселка Вешкайма назвала убитую воспитательницу детсада доброй и отважной
ВЕШКАЙМА (Ульяновская обл.), 27 апр - РИА Новости. Жительница поселка Вешкайма Ульяновской области Ольга рассказала РИА Новости, что пытавшаяся защитить детей от вооруженного преступника воспитательница детсада была доброй и жизнерадостной.
Во вторник при стрельбе в детском саду в поселке Вешкайма погибли двое детей и воспитатель Ольга Митрофанова. Губернатор Ульяновской области Алексей Русских
в среду сообщил, что она будет посмертно представлена к госнаграде.
"Очень добрая, общительная, жизнерадостная, улыбчивая. Даже на фотографии вот здесь как живая. Жалко очень… Такая женщина отважная, грудью встала, можно сказать, в проходе для того, чтобы не допустить, чтобы погибло больше детей", - сказала собеседница агентства.
Она добавила, что работала в художественной школе, где училась дочь Митрофановой. "Девочка талантливая, активное участие принимала в конкурсах", - рассказала Ольга.
Ранее уполномоченный по правам ребенка в регионе Екатерина Сморода отметила, что дочь погибшего воспитателя осталась сиротой. По словам министра семейной, демографической политики и социального благополучия региона Анны Тверсковой, девочка будет передана под опеку бабушке, у которой она находится уже сейчас.