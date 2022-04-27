https://ria.ru/20220427/vospitatelnitsa-1785773915.html

Жительница поселка Вешкайма рассказала об убитой воспитательнице детсада

Жительница поселка Вешкайма рассказала об убитой воспитательнице детсада - РИА Новости, 27.04.2022

Жительница поселка Вешкайма рассказала об убитой воспитательнице детсада

Жительница поселка Вешкайма Ульяновской области Ольга рассказала РИА Новости, что пытавшаяся защитить детей от вооруженного преступника воспитательница детсада... РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T16:10

2022-04-27T16:10

2022-04-27T16:23

происшествия

ульяновская область

стрельба в детском саду в ульяновской области

алексей русских

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1a/1785605757_0:241:1181:905_1920x0_80_0_0_952ef4e6f45d10b66496e36573ce796c.jpg

ВЕШКАЙМА (Ульяновская обл.), 27 апр - РИА Новости. Жительница поселка Вешкайма Ульяновской области Ольга рассказала РИА Новости, что пытавшаяся защитить детей от вооруженного преступника воспитательница детсада была доброй и жизнерадостной.Во вторник при стрельбе в детском саду в поселке Вешкайма погибли двое детей и воспитатель Ольга Митрофанова. Губернатор Ульяновской области Алексей Русских в среду сообщил, что она будет посмертно представлена к госнаграде."Очень добрая, общительная, жизнерадостная, улыбчивая. Даже на фотографии вот здесь как живая. Жалко очень… Такая женщина отважная, грудью встала, можно сказать, в проходе для того, чтобы не допустить, чтобы погибло больше детей", - сказала собеседница агентства.Она добавила, что работала в художественной школе, где училась дочь Митрофановой. "Девочка талантливая, активное участие принимала в конкурсах", - рассказала Ольга.Ранее уполномоченный по правам ребенка в регионе Екатерина Сморода отметила, что дочь погибшего воспитателя осталась сиротой. По словам министра семейной, демографической политики и социального благополучия региона Анны Тверсковой, девочка будет передана под опеку бабушке, у которой она находится уже сейчас.

https://ria.ru/20220427/bezopasnost-1785686894.html

ульяновская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

происшествия, ульяновская область, стрельба в детском саду в ульяновской области, алексей русских