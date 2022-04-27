https://ria.ru/20220427/vorobev-1785824109.html

Воробьев: жители Мариуполя получают гуманитарную помощь из Подмосковья

Воробьев: жители Мариуполя получают гуманитарную помощь из Подмосковья - РИА Новости, 27.04.2022

Воробьев: жители Мариуполя получают гуманитарную помощь из Подмосковья

Жители Мариуполя в среду смогли получить 1200 продуктовых наборов, доставленных из Подмосковья, сообщает пресс-служба облправительства. РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T19:39

2022-04-27T19:39

2022-04-27T19:39

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Жители Мариуполя в среду смогли получить 1200 продуктовых наборов, доставленных из Подмосковья, сообщает пресс-служба облправительства.Товаров первой необходимости в продуктовом наборе должно хватить на две недели семье из трех человек.Гуманитарная помощь собрана жителями области в рамках акции "Доброе дело", инициированной подмосковными школьниками. Продукты питания, одежду, бытовую химию ребята приносили в свои учебные заведения. Это уже пятая фура с гумпомощью, которая прибыла в ДНР, ЛНР и освобожденные территории, к отправке готовится шестая."Мы провели большую акцию "Доброе дело", собрали очень нужные вещи, продукты, то, что необходимо детям. И сегодня в Мариуполе возле Драмтеатра идет выдача всего самого необходимого. Плюс - в госпитали и поликлиники (спасибо нашим предприятиям) мы везем медикаменты, они нужны для экстренной и плановой помощи. Те 1200 школ, которые принимали участие в этой акции, сделали большое дело", - привели в пресс-службе слова губернатора Московской области Андрея Воробьева.За предыдущие рейсы фурами "Доброе дело" гумпомощь удалось доставить в различные населенные пункты, в том числе, в город Ясиноватая и поселок Первомайский. В Республиканский центр медицинской генетики и перинатальной диагностики в ДНР направлено белковое питание для малышей, совместно с Минздравом Подмосковья для отделения детской нейрохирургии закуплены лекарства и медицинские материалы Также медикаменты распределили по другим местным учреждениям здравоохранения.Всего в рамках акции "Доброе дело" собрано 430 тонн гуманитарной помощи.Помочь жителям Донбасса можно в одном из 130 волонтерских пунктов, в этой работе задействовано 1,8 тысячи добровольцев. Выбрать удобный для себя пункт можно на сайте.

https://ria.ru/20220421/mariupol-1784719046.html

https://ria.ru/20220329/evakuatsiya-1780750639.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

андрей воробьев, московская область (подмосковье), мариуполь, в мире