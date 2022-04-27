Воробьев: жители Мариуполя получают гуманитарную помощь из Подмосковья
Губернатор Московской области Андрей Воробьев
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Жители Мариуполя в среду смогли получить 1200 продуктовых наборов, доставленных из Подмосковья, сообщает пресс-служба облправительства.
Товаров первой необходимости в продуктовом наборе должно хватить на две недели семье из трех человек.
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Гуманитарная помощь собрана жителями области в рамках акции "Доброе дело", инициированной подмосковными школьниками. Продукты питания, одежду, бытовую химию ребята приносили в свои учебные заведения. Это уже пятая фура с гумпомощью, которая прибыла в ДНР, ЛНР и освобожденные территории, к отправке готовится шестая.
"Мы провели большую акцию "Доброе дело", собрали очень нужные вещи, продукты, то, что необходимо детям. И сегодня в Мариуполе возле Драмтеатра идет выдача всего самого необходимого. Плюс - в госпитали и поликлиники (спасибо нашим предприятиям) мы везем медикаменты, они нужны для экстренной и плановой помощи. Те 1200 школ, которые принимали участие в этой акции, сделали большое дело", - привели в пресс-службе слова губернатора Московской области Андрея Воробьева.
За предыдущие рейсы фурами "Доброе дело" гумпомощь удалось доставить в различные населенные пункты, в том числе, в город Ясиноватая и поселок Первомайский. В Республиканский центр медицинской генетики и перинатальной диагностики в ДНР направлено белковое питание для малышей, совместно с Минздравом Подмосковья для отделения детской нейрохирургии закуплены лекарства и медицинские материалы Также медикаменты распределили по другим местным учреждениям здравоохранения.
Всего в рамках акции "Доброе дело" собрано 430 тонн гуманитарной помощи.