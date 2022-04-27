https://ria.ru/20220427/volodin-1785821827.html

Володин призвал правоохранителей изучить дело Киева против депутатов

Володин призвал правоохранителей изучить дело Киева против депутатов - РИА Новости, 27.04.2022

Володин призвал правоохранителей изучить дело Киева против депутатов

Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал правоохранительные органы РФ проанализировать решение генпрокурора Украины в отношении депутатов Думы и привлечь его к... РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T19:18

2022-04-27T19:18

2022-04-27T19:18

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал правоохранительные органы РФ проанализировать решение генпрокурора Украины в отношении депутатов Думы и привлечь его к ответственности.Генпрокуратура Украины завела дело по обвинению в покушении на территориальную целостность Украины против Володина и 418 депутатов ГД, попросивших президента РФ признать Донецкую и Луганскую народные республики.Он добавил, что граждан Украины необходимо спасать от такого генпрокурора. "Украина потеряла суверенитет. Почему это не волновало генпрокурора? Страной управляет НАТО. Почему генпрокурор не вмешался? Нацисты захватили власть. Почему не противодействовал? Мирных граждан Украины, проживающих в ДНР и ЛНР, истязали и расстреливали. А жителей Одессы сожгли живьём. Ноль реакции", - отметил спикер Госдумы."Беззаконие творится на Украине при попустительстве такого генпрокурора, предавшего народ и интересы своей страны", - подчеркнул Володин.

https://ria.ru/20220410/ukraina-1782697827.html

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Ольга Филиппова

в мире, госдума рф, россия, вячеслав володин, украина