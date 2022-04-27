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Володин призвал правоохранителей изучить дело Киева против депутатов - РИА Новости, 27.04.2022
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Володин призвал правоохранителей изучить дело Киева против депутатов
Володин призвал правоохранителей изучить дело Киева против депутатов - РИА Новости, 27.04.2022
Володин призвал правоохранителей изучить дело Киева против депутатов
Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал правоохранительные органы РФ проанализировать решение генпрокурора Украины в отношении депутатов Думы и привлечь его к... РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T19:18
2022-04-27T19:18
в мире
госдума рф
россия
вячеслав володин
украина
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал правоохранительные органы РФ проанализировать решение генпрокурора Украины в отношении депутатов Думы и привлечь его к ответственности.Генпрокуратура Украины завела дело по обвинению в покушении на территориальную целостность Украины против Володина и 418 депутатов ГД, попросивших президента РФ признать Донецкую и Луганскую народные республики.Он добавил, что граждан Украины необходимо спасать от такого генпрокурора. "Украина потеряла суверенитет. Почему это не волновало генпрокурора? Страной управляет НАТО. Почему генпрокурор не вмешался? Нацисты захватили власть. Почему не противодействовал? Мирных граждан Украины, проживающих в ДНР и ЛНР, истязали и расстреливали. А жителей Одессы сожгли живьём. Ноль реакции", - отметил спикер Госдумы."Беззаконие творится на Украине при попустительстве такого генпрокурора, предавшего народ и интересы своей страны", - подчеркнул Володин.
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в мире, госдума рф, россия, вячеслав володин, украина
19:18 27.04.2022
 
Володин призвал правоохранителей изучить дело Киева против депутатов

Володин призвал правоохранителей изучить решение Киева о возбуждении дела против депутатов

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал правоохранительные органы РФ проанализировать решение генпрокурора Украины в отношении депутатов Думы и привлечь его к ответственности.
Генпрокуратура Украины завела дело по обвинению в покушении на территориальную целостность Украины против Володина и 418 депутатов ГД, попросивших президента РФ признать Донецкую и Луганскую народные республики.
"Правоохранительным органам Российской Федерации необходимо проанализировать решение генерального прокурора Украины в отношении депутатов Государственной думы и привлечь его к ответственности", - написал Володин в своем Telegram-канале.
Он добавил, что граждан Украины необходимо спасать от такого генпрокурора. "Украина потеряла суверенитет. Почему это не волновало генпрокурора? Страной управляет НАТО. Почему генпрокурор не вмешался? Нацисты захватили власть. Почему не противодействовал? Мирных граждан Украины, проживающих в ДНР и ЛНР, истязали и расстреливали. А жителей Одессы сожгли живьём. Ноль реакции", - отметил спикер Госдумы.
"Беззаконие творится на Украине при попустительстве такого генпрокурора, предавшего народ и интересы своей страны", - подчеркнул Володин.
Украинские военные в городе Буча - РИА Новости, 1920, 10.04.2022
10 апреля, 08:00
Запад увидел истинное лицо Украины. И оно ему понравилось
 
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