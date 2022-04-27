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Российская авиация за ночь уничтожила свыше 120 украинских националистов - РИА Новости, 27.04.2022
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Российская авиация за ночь уничтожила свыше 120 украинских националистов
Российская авиация за ночь уничтожила свыше 120 украинских националистов - РИА Новости, 27.04.2022
Российская авиация за ночь уничтожила свыше 120 украинских националистов
Авиация РФ за ночь уничтожила более 120 украинских боевиков, сообщил журналистам в среду официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T10:43
2022-04-27T11:00
в мире
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
игорь конашенков
войска воздушно-космической обороны
россия
украина
донбасс
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МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. Авиация РФ за ночь уничтожила более 120 украинских боевиков, сообщил журналистам в среду официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков."Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России за ночь поражено 59 военных объектов Украины. Среди них 50 районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники", - сказал генерал.Он уточнил, что "в результате ударов уничтожены свыше 120 националистов и 35 единиц бронетехники и автомобилей".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины.Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации. В ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, и Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря; остатки группировки противника заблокированы на территории металлургического комбината "Азовсталь". В ЛНР, по данным Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта освобождено 93% бывшей Луганской области, в границах которой в 2014 года была провозглашена республика. Под контролем Киева остаются города Северодонецк, Лисичанск и ряд других населенных пунктов этой агломерации.
https://ria.ru/20220427/ukraina-1785682373.html
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в мире, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, игорь конашенков, войска воздушно-космической обороны, россия, украина, донбасс, владимир путин, сергей лавров
10:43 27.04.2022 (обновлено: 11:00 27.04.2022)
 
Российская авиация за ночь уничтожила свыше 120 украинских националистов

Минобороны: ВС России уничтожили свыше 120 украинских националистов и 35 единиц техники

© РИА Новости / Перейти в фотобанкУдарные вертолеты Ка-52 ВКС России на полевом аэродроме ВКС России в зоне проведения специальной военной операции на Украине
Ударные вертолеты Ка-52 ВКС России на полевом аэродроме ВКС России в зоне проведения специальной военной операции на Украине - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
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Ударные вертолеты Ка-52 ВКС России на полевом аэродроме ВКС России в зоне проведения специальной военной операции на Украине
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МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. Авиация РФ за ночь уничтожила более 120 украинских боевиков, сообщил журналистам в среду официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
"Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России за ночь поражено 59 военных объектов Украины. Среди них 50 районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники", - сказал генерал.
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Он уточнил, что "в результате ударов уничтожены свыше 120 националистов и 35 единиц бронетехники и автомобилей".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины.
Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации. В ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, и Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря; остатки группировки противника заблокированы на территории металлургического комбината "Азовсталь". В ЛНР, по данным Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта освобождено 93% бывшей Луганской области, в границах которой в 2014 года была провозглашена республика. Под контролем Киева остаются города Северодонецк, Лисичанск и ряд других населенных пунктов этой агломерации.
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В миреМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФИгорь КонашенковВойска воздушно-космической обороныРоссияУкраинаДонбассВладимир ПутинСергей Лавров
 
 
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