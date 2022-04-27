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В Германии нашли необычный "способ" экономить электроэнергию - РИА Новости, 27.04.2022
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В Германии нашли необычный "способ" экономить электроэнергию
В Германии нашли необычный "способ" экономить электроэнергию - РИА Новости, 27.04.2022
В Германии нашли необычный "способ" экономить электроэнергию
Температура воды в "большинстве" берлинских бассейнов в целях экономии электроэнергии будет поддерживаться на более низком уровне, чем прежде, сообщила газета... РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T23:49
2022-04-27T23:49
в мире
германия
роберт хабек
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Температура воды в "большинстве" берлинских бассейнов в целях экономии электроэнергии будет поддерживаться на более низком уровне, чем прежде, сообщила газета Tagesspiegel."Мы хотим внести свой вклад в снижение зависимости от поставок российского природного газа", - цитирует газета Йоханнеса Кляйнсорга, главу берлинского оператора бассейнов Berliner Bäderbetriebe (BBB).Кляйнсорг выразил надежду, что большинство посетителей бассейнов "едва заметят" снижение температуры воды. Отмечается, что температура воды в летних бассейнах, для обогрева которых используются ископаемые источники энергии, будет снижена на два градуса. Температура воды в крытых бассейнах станет ниже максимум на один градус.Глава Минэкономики ФРГ Роберт Хабек заявил в среду, что зависимость Германии от российского газа сейчас составляет 35%. Ранее этот показатель составлял 55%, отметил министр.
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в мире, германия, роберт хабек
23:49 27.04.2022
 
В Германии нашли необычный "способ" экономить электроэнергию

Tagesspiegel: в берлинских бассейнах снизят температуру воды для экономии электроэнергии

© Depositphotos / AllaSerebrina Шляпа и очки, оставленные у бассейна
Шляпа и очки, оставленные у бассейна - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
© Depositphotos / AllaSerebrina
Шляпа и очки, оставленные у бассейна. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Температура воды в "большинстве" берлинских бассейнов в целях экономии электроэнергии будет поддерживаться на более низком уровне, чем прежде, сообщила газета Tagesspiegel.
"Мы хотим внести свой вклад в снижение зависимости от поставок российского природного газа", - цитирует газета Йоханнеса Кляйнсорга, главу берлинского оператора бассейнов Berliner Bäderbetriebe (BBB).
Кляйнсорг выразил надежду, что большинство посетителей бассейнов "едва заметят" снижение температуры воды. Отмечается, что температура воды в летних бассейнах, для обогрева которых используются ископаемые источники энергии, будет снижена на два градуса. Температура воды в крытых бассейнах станет ниже максимум на один градус.
Глава Минэкономики ФРГ Роберт Хабек заявил в среду, что зависимость Германии от российского газа сейчас составляет 35%. Ранее этот показатель составлял 55%, отметил министр.
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В миреГерманияРоберт Хабек
 
 
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