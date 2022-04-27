https://ria.ru/20220427/voda-1785845480.html

В Германии нашли необычный "способ" экономить электроэнергию

В Германии нашли необычный "способ" экономить электроэнергию - РИА Новости, 27.04.2022

В Германии нашли необычный "способ" экономить электроэнергию

Температура воды в "большинстве" берлинских бассейнов в целях экономии электроэнергии будет поддерживаться на более низком уровне, чем прежде, сообщила газета... РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T23:49

2022-04-27T23:49

2022-04-27T23:49

в мире

германия

роберт хабек

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Температура воды в "большинстве" берлинских бассейнов в целях экономии электроэнергии будет поддерживаться на более низком уровне, чем прежде, сообщила газета Tagesspiegel."Мы хотим внести свой вклад в снижение зависимости от поставок российского природного газа", - цитирует газета Йоханнеса Кляйнсорга, главу берлинского оператора бассейнов Berliner Bäderbetriebe (BBB).Кляйнсорг выразил надежду, что большинство посетителей бассейнов "едва заметят" снижение температуры воды. Отмечается, что температура воды в летних бассейнах, для обогрева которых используются ископаемые источники энергии, будет снижена на два градуса. Температура воды в крытых бассейнах станет ниже максимум на один градус.Глава Минэкономики ФРГ Роберт Хабек заявил в среду, что зависимость Германии от российского газа сейчас составляет 35%. Ранее этот показатель составлял 55%, отметил министр.

https://ria.ru/20220424/sanktsii-1785088356.html

германия

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2022

Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, германия, роберт хабек