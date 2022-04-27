https://ria.ru/20220427/viza-1785649961.html

Visa оценила убытки после ухода из России

Visa оценила убытки после ухода из России - РИА Новости, 27.04.2022

Visa оценила убытки после ухода из России

Американская Visa Inc. сообщила о чистом убытке из-за в результате деконсолидации российской дочерней компании в размере 35 миллионов долларов. Об этом... РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T02:36

2022-04-27T02:36

2022-04-27T04:40

экономика

россия

украина

visa, inc.

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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Американская Visa Inc. сообщила о чистом убытке из-за в результате деконсолидации российской дочерней компании в размере 35 миллионов долларов. Об этом говорится в отчетности компании.В начале марта Visa заявила, что приостанавливает операции в России. В своем отчете компания уточнила, что больше не получает доходов от внутренней и трансграничной деятельности.Между тем, чистая прибыль компании по итогам первого полугодия 2021-2022 финансового года (завершилось 31 марта) увеличилась на 24 процентов, составив 7,606 миллиарда долларов.В пересчете на одну обыкновенную акцию разводненная прибыль компании за полугодие составила 3,54 доллара против 2,8 доллара годом ранее. Выручка Visa составила 14,248 миллиарда долларов, увеличившись почти на 25 процента.По итогам второго квартала чистая прибыль Visa выросла на 20,5 процента, до 3,647 миллиарда долларов. В пересчете на одну обыкновенную акцию разводненная прибыль компании составила 1,7 доллара против 1,38 доллара годом ранее. Выручка Visa увеличилась на 20,3 процента и составила 7,189 миллиарда долларов.Акции компании подскакивают на постторгах на 4,6 процента.Visa — глобальная платежная система, обеспечивающая доступ к сети электронных платежей держателям карт, торгово-сервисным предприятиям, финансовым и правительственным учреждениям.После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничительные меры направлены прежде всего против банковского сектора: несколько крупных банков отключили от системы SWIFT; Visa и Mastercard прекратили обслуживание российских карт за пределами государства, многие страны объявили о заморозке российских активов.Как отмечал президент Владимир Путин, Запад, заморозив российские активы, фактически поставил под вопрос надежность своих валют. По словам главы государства, нынешние события подводят черту под глобальным доминированием западных стран и в политике, и в экономике.

https://ria.ru/20220414/karty-1783597417.html

https://ria.ru/20220316/visa-1778361424.html

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экономика, россия, украина, visa, inc.