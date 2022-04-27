https://ria.ru/20220427/virus-1785575466.html

Убивает миллионами. Чем опасна вспышка птичьего гриппа

Убивает миллионами. Чем опасна вспышка птичьего гриппа - РИА Новости, 27.04.2022

Убивает миллионами. Чем опасна вспышка птичьего гриппа

Уже 24 американских штата охватил высокопатогенный птичий грипп — погибло больше 31 миллиона кур и индеек. Есть вспышки и в других странах. В Великобритании... РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T08:00

2022-04-27T08:00

2022-04-27T22:47

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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости, Владислав Стрекопытов. Уже 24 американских штата охватил высокопатогенный птичий грипп — погибло больше 31 миллиона кур и индеек. Есть вспышки и в других странах. В Великобритании зафиксировали первый случай заражения человека. О том, что это за вирус, насколько опасен для людей и почему он поражает домашних птиц, но практически не трогает диких, которые разносят его по миру, — в материале РИА Новости.Самый опасный штаммВозбудитель птичьего гриппа Influenza virus A относится к тому же семейству, что и вирус гриппа A, которым болеют люди. Он образует множество подтипов в зависимости от комбинации двух главных белков: гемагглютинина, у которого есть 16 вариантов (от Н1 до Н16), и нейраминидазы с девятью версиями (от N1 до N9). Теоретически возможны 144 комбинации, 86 из которых обнаружено в природе.Есть две группы вирусов птичьего гриппа: высокопатогенные — HPAI (highly pathogenic avian influenza) и низкопатогенные — LPAI (low pathogenic avian influenza). Первые вызывают высокую смертность, особенно домашней птицы. Вторые особых проблем не создают.Самым опасным считается высокопатогенный штамм H5N1. Именно такой сейчас распространяется в США. Переносят его дикие птицы, которые сами болеют редко. Вспышки H5N1 возникают в мире каждые пять-семь лет. Как правило, весной, после возвращения с юга перелетных уток и гусей.Куры и индейки заражаются от инфицированных диких птиц воздушно-капельным путем, при контакте с фекалиями или через совместно используемые кормушки. В домашних птицах вирус быстро мутирует, повышается его контагиозность — способность к передаче.Страшнее "испанки"Человек может заразиться при тесном физическом контакте с птицами, через их фекалии или другие выделения, попавшие на предметы, растения, в воду, а также при употреблении в пищу сырых мяса и яиц.Специфических вакцин для профилактики птичьего гриппа не существует. При заболевании у человека повышается температура, болят мышцы, голова и горло, возможны диарея и рвота. Спустя два-три дня после заражения обычно появляется влажный кашель, часто с примесью крови, возникает одышка. Со временем болезнь переходит в тяжелую форму с поражением печени, почек и мозга.По статистике в 60 процентах случаев высокопатогенный птичий грипп приводит к смерти. Для окружающих заболевший не представляет угрозы: птичий вариант H5N1 от человека к человеку не передается. Но если в организме инфицированного произойдет рекомбинация его генов с человеческим вирусом гриппа, может возникнуть штамм, обладающий смертоносным характером H5N1 и при этом способный распространяться среди людей. Тогда вспышка перерастет в пандемию, поскольку от нового штамма у человека нет врожденной защиты.Такое происходит два-три раза в столетие. Знаменитая "испанка" (H1N1) в 1918 и 1919-м погубила, по некоторым данным, 50 миллионов человек. В 1957-1958 годах в мире бушевал "азиатский" грипп (H2N2), а с 1968 по 1969-й — "гонконгский" (H3N2).Из-за высокой вирулентности, обилия мутаций, большого количества потенциальных переносчиков и отсутствия иммунитета у человека ВОЗ признала H5N1 опасным. По мнению ученых, если штамм научится заражать людей, последствия могут быть страшнее, чем от "испанки".Птичий "омикрон"Нынешняя вспышка началась в феврале в штате Индиана. Птицы перестали нести яйца, у них пропал аппетит, возникли кашель, заложенность дыхательных путей, диарея.Изучив перелетных птиц, прибывших в регион, ученые APHIS обнаружили у некоторых рекомбинированный вирус с генами евразийского варианта H5N1 и низкопатогенных североамериканских вирусов. Такая картина возникает, когда несколько патогенов, циркулирующих в популяции, создают новый штамм — как в пандемию COVID-19.Эксперты центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) утверждают, что риск заражения людей очень низкий. Действительно, этого не случилось при предыдущих американских вспышках в 2014 и 2015-м. Но в других странах статистика иная.В Гонконге в 1997-м вирус H5N1 выявили у 18 человек. В 2003-м птичий грипп фиксировали уже по всей Азии, а также в отдельных местах в Африке, Европе и на Ближнем Востоке. В Египте только за два месяца 2015-го заразились 88 человек. Всего с 2003-го ВОЗ зарегистрировала 863 случая, с летальным исходом — 455. Все были инфицированы различными вариантами птичьего гриппа H5N1. Его человеческой формы, к счастью, пока не существует.Английский пациентПо данным ВОЗ, с начала года в мире выявили 17 случаев птичьего гриппа у людей: восемь — с H5N6, шесть — с H9N2, по одному — с H1N1, H1N2 и H5N1.С H5N1 — в Великобритании у одного фермера при плановом обследовании. Причем пациент чувствовал себя хорошо, ни на что не жаловался. И от него никто не заразился.Тем не менее на ферме и по соседству местные власти выполнили то, что требуют Международные медико-санитарные правила ВОЗ: полную выбраковку птиц и дезинфекцию помещений. Установили трехкилометровую закрытую зону, где осуществляли мониторинг в течение трех недель.Линия обороныНа изучение птичьего гриппа и меры противодействия возможной пандемии в мире тратят миллиарды долларов. Десятки фармацевтических компаний разрабатывают прототипы вакцин, которые можно быстро адаптировать при возникновении опасных для человека вариантов вируса. В Службе надзора за здоровьем животных и растений (APHIS) Министерства сельского хозяйства США есть специальная программа по выявлению высокопатогенных штаммов у диких птиц.Эпидемиологи отслеживают каждую вспышку среди домашней птицы и все заражения людей, а вирусологи проводят генетические исследования штаммов. Главное, не пропустить даже единичный случай передачи птичьего гриппа от человека к человеку. Это было бы свидетельством того, что вирус достаточно адаптировался для перехода в человеческую популяцию. А после этого до пандемии — один шаг.

https://ria.ru/20220425/koronavirus-1784974239.html

https://ria.ru/20220302/kovid-1775880496.html

https://ria.ru/20220210/dinozavry-1772146904.html

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Владислав Стрекопытов

Владислав Стрекопытов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владислав Стрекопытов

биология, здоровье, сша, министерство сельского хозяйства сша, грипп