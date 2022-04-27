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ВС России сбили украинский Ми-24 над Харьковской областью

ВС России сбили украинский Ми-24 над Харьковской областью - РИА Новости, 27.04.2022

ВС России сбили украинский Ми-24 над Харьковской областью

Российские средства противовоздушной обороны в течение дня сбили в Харьковской области один украинский вертолет Ми-24 и два беспилотника, сообщил в среду... РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T19:36

2022-04-27T19:36

2022-04-27T20:39

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Российские средства противовоздушной обороны в течение дня сбили в Харьковской области один украинский вертолет Ми-24 и два беспилотника, сообщил в среду официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Российскими средствами противовоздушной обороны в районе Черкасская Лозовая Харьковской области сбит вертолет Ми-24 украинских воздушных сил. Также в районах населенных пунктов Пески-Радьковские и Борщевка уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата", - заявил он.Российские военные в ходе специальной военной операции на Украине уничтожили более 600 беспилотников, 141 самолет и 111 вертолетов, заявил Игорь Конашенков."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 141 самолет, 111 вертолетов, 609 беспилотных летательных аппаратов, 275 зенитных ракетных комплексов", - сказал Конашенков.Он добавил, что также уничтожены 2616 танков и других боевых бронированных машин, 297 установок реактивных систем залпового огня, 1139 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2426 единиц специальной военной автомобильной техники.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220425/rossiya-1785223016.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, игорь конашенков, россия, украина, ситуация в днр и лнр