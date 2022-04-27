https://ria.ru/20220427/vdnkh-1786253220.html

Экскурсии в Музее городского хозяйства Москвы на ВДНХ начнутся с 29 апреля

Экскурсии в Музее городского хозяйства Москвы на ВДНХ начнутся с 29 апреля - РИА Новости, 29.04.2022

Экскурсии в Музее городского хозяйства Москвы на ВДНХ начнутся с 29 апреля

Тематические экскурсии в Музее городского хозяйства Москвы на ВДНХ начнутся с 29 апреля, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 29.04.2022

2022-04-27T18:50

2022-04-27T18:50

2022-04-29T20:16

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городское хозяйство москвы

вднх

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Тематические экскурсии в Музее городского хозяйства Москвы на ВДНХ начнутся с 29 апреля, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Запустили тематические экскурсии в Музее городского хозяйства Москвы на ВДНХ. Цикл еженедельных встреч специалисты музея подготовили совместно с предприятиями и организациями комплекса городского хозяйства Москвы. Первые экскурсии пройдут в пятницу, 29 апреля, в 11.00 и 15.00", - говорится в сообщении.Уточняется, что экспозиция 29 апреля будет посвящена фонтанам, также 10 апреля и 1 мая пройдут выставки, которые расскажут о современных технологиях укладки и ремонта дорожного покрытия.

https://ria.ru/20220423/aktsiya-1785336256.html

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2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, городское хозяйство москвы, вднх