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Экскурсии в Музее городского хозяйства Москвы на ВДНХ начнутся с 29 апреля - РИА Новости, 29.04.2022
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Экскурсии в Музее городского хозяйства Москвы на ВДНХ начнутся с 29 апреля
Экскурсии в Музее городского хозяйства Москвы на ВДНХ начнутся с 29 апреля - РИА Новости, 29.04.2022
Экскурсии в Музее городского хозяйства Москвы на ВДНХ начнутся с 29 апреля
Тематические экскурсии в Музее городского хозяйства Москвы на ВДНХ начнутся с 29 апреля, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-27T18:50
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Тематические экскурсии в Музее городского хозяйства Москвы на ВДНХ начнутся с 29 апреля, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Запустили тематические экскурсии в Музее городского хозяйства Москвы на ВДНХ. Цикл еженедельных встреч специалисты музея подготовили совместно с предприятиями и организациями комплекса городского хозяйства Москвы. Первые экскурсии пройдут в пятницу, 29 апреля, в 11.00 и 15.00", - говорится в сообщении.Уточняется, что экспозиция 29 апреля будет посвящена фонтанам, также 10 апреля и 1 мая пройдут выставки, которые расскажут о современных технологиях укладки и ремонта дорожного покрытия.
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москва, городское хозяйство москвы, вднх
18:50 27.04.2022 (обновлено: 20:16 29.04.2022)
 

Экскурсии в Музее городского хозяйства Москвы на ВДНХ начнутся с 29 апреля

© РИА Новости / Н. Рахманов / Перейти в фотобанкВДНХ
ВДНХ - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
© РИА Новости / Н. Рахманов
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ВДНХ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Тематические экскурсии в Музее городского хозяйства Москвы на ВДНХ начнутся с 29 апреля, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Запустили тематические экскурсии в Музее городского хозяйства Москвы на ВДНХ. Цикл еженедельных встреч специалисты музея подготовили совместно с предприятиями и организациями комплекса городского хозяйства Москвы. Первые экскурсии пройдут в пятницу, 29 апреля, в 11.00 и 15.00", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что экспозиция 29 апреля будет посвящена фонтанам, также 10 апреля и 1 мая пройдут выставки, которые расскажут о современных технологиях укладки и ремонта дорожного покрытия.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваГородское хозяйство МосквыВДНХ
 
 
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