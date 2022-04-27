https://ria.ru/20220427/uprazhneniya-1785680224.html

"Правда тела". Вредные, полезные и бессмысленные упражнения

"Правда тела". Вредные, полезные и бессмысленные упражнения - РИА Новости, 27.04.2022

"Правда тела". Вредные, полезные и бессмысленные упражнения

Во время разминки не нужно делать круговые движения коленями. При тренировке на пресс - не отрывайте поясницу от пола! И даже планка может быть опасной, если перепрогнуться в пояснице. Какие упражнения, которые мы привыкли делать в зале, могут быть вредными или бессмысленными (или мы просто делаем их неправильно)?

2022-04-27T12:00

2022-04-27T12:00

2022-04-27T13:34

правда тела

подкаст

спорт

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"Правда тела". Вредные, полезные и бессмысленные упражнения Во время разминки не нужно делать круговые движения коленями. При “качании” пресса - не отрывайте поясницу от пола! И даже планка может быть опасной, если перепрогнуться в пояснице. Какие упражнения, которые мы привыкли делать в зале - могут быть вредными или бессмысленными (или мы просто делаем их неправильно)? audio/mpeg

"Правда тела". Вредные, полезные и бессмысленные упражнения Во время разминки не нужно делать круговые движения коленями. При “качании” пресса - не отрывайте поясницу от пола! И даже планка может быть опасной, если перепрогнуться в пояснице. Какие упражнения, которые мы привыкли делать в зале - могут быть вредными или бессмысленными (или мы просто делаем их неправильно)? audio/mpeg

Почему во время приседаний нельзя прогибаться в пояснице? Можно ли навредить себе, вращая обруч? И почему девушкам, желающим уменьшить талию, бесполезно делать наклоны с гантелями? Объясняет преподаватель Колледжа бодибилдинга и фитнеса имени Бена Вейдера, мастер спорта по жиму лежа, чемпион Москвы и рекордсмен России по Русскому жиму Кирилл Павлецов.02:55 “Очень многие косячат с прессом”06:13 Как связаны мышцы пресса и приседания со штангой за головой08:45 Что мы неправильно делаем во время разминки11:30 “Часто люди колени сводят внутрь”. Как правильно приседать14:45 Выпрямлять до упора локти и колени - абсолютное противопоказание15:35 Что хорошего и опасного в планке17:00 Наклоны с гантелями не делают талию тонкой?18:20 Какие проблемы может вызвать обруч19:45 Отжимания и подтягивания: стоит ли осторожничатьСлушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Редактор Наталия ШашинаМонтаж Анастасии ПаниотиПомогите сделать подкасты РИА Новости еще лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатленияхСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Телеграме и канал в Яндекс.Дзене.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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