https://ria.ru/20220427/uprazhneniya-1785680224.html
"Правда тела". Вредные, полезные и бессмысленные упражнения
"Правда тела". Вредные, полезные и бессмысленные упражнения - РИА Новости, 27.04.2022
"Правда тела". Вредные, полезные и бессмысленные упражнения
Во время разминки не нужно делать круговые движения коленями. При тренировке на пресс - не отрывайте поясницу от пола! И даже планка может быть опасной, если перепрогнуться в пояснице. Какие упражнения, которые мы привыкли делать в зале, могут быть вредными или бессмысленными (или мы просто делаем их неправильно)?
2022-04-27T12:00
2022-04-27T12:00
2022-04-27T13:34
правда тела
подкаст
спорт
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"Правда тела". Вредные, полезные и бессмысленные упражнения
Во время разминки не нужно делать круговые движения коленями. При “качании” пресса - не отрывайте поясницу от пола! И даже планка может быть опасной, если перепрогнуться в пояснице. Какие упражнения, которые мы привыкли делать в зале - могут быть вредными или бессмысленными (или мы просто делаем их неправильно)?
audio/mpeg
"Правда тела". Вредные, полезные и бессмысленные упражнения
Во время разминки не нужно делать круговые движения коленями. При “качании” пресса - не отрывайте поясницу от пола! И даже планка может быть опасной, если перепрогнуться в пояснице. Какие упражнения, которые мы привыкли делать в зале - могут быть вредными или бессмысленными (или мы просто делаем их неправильно)?
audio/mpeg
Почему во время приседаний нельзя прогибаться в пояснице? Можно ли навредить себе, вращая обруч? И почему девушкам, желающим уменьшить талию, бесполезно делать наклоны с гантелями? Объясняет преподаватель Колледжа бодибилдинга и фитнеса имени Бена Вейдера, мастер спорта по жиму лежа, чемпион Москвы и рекордсмен России по Русскому жиму Кирилл Павлецов.02:55 “Очень многие косячат с прессом”06:13 Как связаны мышцы пресса и приседания со штангой за головой08:45 Что мы неправильно делаем во время разминки11:30 “Часто люди колени сводят внутрь”. Как правильно приседать14:45 Выпрямлять до упора локти и колени - абсолютное противопоказание15:35 Что хорошего и опасного в планке17:00 Наклоны с гантелями не делают талию тонкой?18:20 Какие проблемы может вызвать обруч19:45 Отжимания и подтягивания: стоит ли осторожничатьСлушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Редактор Наталия ШашинаМонтаж Анастасии ПаниотиПомогите сделать подкасты РИА Новости еще лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатленияхСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Телеграме и канал в Яндекс.Дзене.
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подкаст, спорт, аудио
12:00 27.04.2022 (обновлено: 13:34 27.04.2022)
"Правда тела". Вредные, полезные и бессмысленные упражнения
Во время разминки не нужно делать круговые движения коленями. При тренировке на пресс - не отрывайте поясницу от пола! И даже планка может быть опасной, если перепрогнуться в пояснице. Какие упражнения, которые мы привыкли делать в зале, могут быть вредными или бессмысленными (или мы просто делаем их неправильно)?
Почему во время приседаний нельзя прогибаться в пояснице? Можно ли навредить себе, вращая обруч? И почему девушкам, желающим уменьшить талию, бесполезно делать наклоны с гантелями? Объясняет преподаватель Колледжа бодибилдинга и фитнеса имени Бена Вейдера, мастер спорта по жиму лежа, чемпион Москвы и рекордсмен России по Русскому жиму Кирилл Павлецов.
02:55 “Очень многие косячат с прессом”
06:13 Как связаны мышцы пресса и приседания со штангой за головой
08:45 Что мы неправильно делаем во время разминки
11:30 “Часто люди колени сводят внутрь”. Как правильно приседать
14:45 Выпрямлять до упора локти и колени - абсолютное противопоказание
15:35 Что хорошего и опасного в планке
17:00 Наклоны с гантелями не делают талию тонкой?
18:20 Какие проблемы может вызвать обруч
19:45 Отжимания и подтягивания: стоит ли осторожничать
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