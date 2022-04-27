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Uniper считает оплату российского газа в рублях возможной - РИА Новости, 27.04.2022
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Uniper считает оплату российского газа в рублях возможной
Uniper считает оплату российского газа в рублях возможной - РИА Новости, 27.04.2022
Uniper считает оплату российского газа в рублях возможной
Немецкая Uniper считает, что новая схема оплаты российского газа в рублях, осуществить которую компании нужно в конце мая, не противоречит санкциям и возможна,... РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T10:47
2022-04-27T10:47
экономика
владимир путин
россия
германия
польша
pgnig
газпром
uniper
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Немецкая Uniper считает, что новая схема оплаты российского газа в рублях, осуществить которую компании нужно в конце мая, не противоречит санкциям и возможна, продолжит диалог с правительством Германии по данному вопросу, заявила финансовый директор компании Тиина Туомела (Tiina Tuomela)."Что касается оплаты (газа - ред.) в рублях, мы считаем, что изменение схемы оплаты не противоречит санкционному законодательству, поэтому такая оплата возможна", - сказал Туомела в ходе телефонной конференции."Но, конечно, мы продолжаем диалог с правительством ФРГ, чтобы позиции были полностью согласованы... Что касается следующей оплаты в соответствии с новым указом, то она должна произойти в конце мая", - добавила топ-менеджер.Немецкая Uniper считает, что остановка поставок российского газа в Польшу не окажет влияния на транзит по "Ямал - Европе" в Германию, заявил коммерческий директор компании Ник ден Холландер (Niek den Hollander)."Поставок в адрес национальной (польской - ред.) компании, PGNiG, не будет. По нашей оценке, это около 7 миллиардов кубометров, которые осталось поставить за этот год конкретно этому контрагенту. Но тут нужно понять, что речь о соглашении этого контрагента и "Газпрома". Поэтому это не окажет никакого эффекта на транзит через Польшу", - сказал Холландер в ходе телефонной конференции.Таким образом, добавил он, любая компания, которая получала газ из России по газопроводу "Ямал - Европа", сохраняет возможность получать его и дальше.Президент России Владимир Путин 23 марта заявил о переводе оплаты поставок природного газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели ограничительные меры против России, в рубли, чтобы отказаться от использования в расчётах долларов и евро. Затем президент подписал соответствующий указ и сообщил, что если "недружественные" страны не будут платить в рублях с 1 апреля, то Россия будет считать это неисполнением обязательств по газовым контрактам.Согласно новой схеме, Газпромбанк будет открывать специальные валютные и рублевые счета для расчетов иностранных покупателей за газ. Покупатель сможет переводить на первый счет средства в валюте, указанной в контракте на поставку "голубого топлива", банк будет продавать ее на Мосбирже, после чего будет зачислять рубли на счет покупателя газа и уже с этого счета будут осуществляться расчеты с поставщиком газа - "Газпромом".
https://ria.ru/20220427/gaz-1785647254.html
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экономика, владимир путин, россия, германия, польша, pgnig, газпром, uniper
10:47 27.04.2022
 
Uniper считает оплату российского газа в рублях возможной

Немецкая Uniper считает новую схему оплаты российского газа в рублях возможной

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГазодобывающее предприятие
Газодобывающее предприятие - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Немецкая Uniper считает, что новая схема оплаты российского газа в рублях, осуществить которую компании нужно в конце мая, не противоречит санкциям и возможна, продолжит диалог с правительством Германии по данному вопросу, заявила финансовый директор компании Тиина Туомела (Tiina Tuomela).
"Что касается оплаты (газа - ред.) в рублях, мы считаем, что изменение схемы оплаты не противоречит санкционному законодательству, поэтому такая оплата возможна", - сказал Туомела в ходе телефонной конференции.
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"Но, конечно, мы продолжаем диалог с правительством ФРГ, чтобы позиции были полностью согласованы... Что касается следующей оплаты в соответствии с новым указом, то она должна произойти в конце мая", - добавила топ-менеджер.
Немецкая Uniper считает, что остановка поставок российского газа в Польшу не окажет влияния на транзит по "Ямал - Европе" в Германию, заявил коммерческий директор компании Ник ден Холландер (Niek den Hollander).
"Поставок в адрес национальной (польской - ред.) компании, PGNiG, не будет. По нашей оценке, это около 7 миллиардов кубометров, которые осталось поставить за этот год конкретно этому контрагенту. Но тут нужно понять, что речь о соглашении этого контрагента и "Газпрома". Поэтому это не окажет никакого эффекта на транзит через Польшу", - сказал Холландер в ходе телефонной конференции.
Таким образом, добавил он, любая компания, которая получала газ из России по газопроводу "Ямал - Европа", сохраняет возможность получать его и дальше.
Президент России Владимир Путин 23 марта заявил о переводе оплаты поставок природного газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели ограничительные меры против России, в рубли, чтобы отказаться от использования в расчётах долларов и евро. Затем президент подписал соответствующий указ и сообщил, что если "недружественные" страны не будут платить в рублях с 1 апреля, то Россия будет считать это неисполнением обязательств по газовым контрактам.
Согласно новой схеме, Газпромбанк будет открывать специальные валютные и рублевые счета для расчетов иностранных покупателей за газ. Покупатель сможет переводить на первый счет средства в валюте, указанной в контракте на поставку "голубого топлива", банк будет продавать ее на Мосбирже, после чего будет зачислять рубли на счет покупателя газа и уже с этого счета будут осуществляться расчеты с поставщиком газа - "Газпромом".
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ЭкономикаВладимир ПутинРоссияГерманияПольшаPGNiGГазпромUniper
 
 
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