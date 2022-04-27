Uniper считает оплату российского газа в рублях возможной
Немецкая Uniper считает новую схему оплаты российского газа в рублях возможной
Газодобывающее предприятие. Архивное фото
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Немецкая Uniper считает, что новая схема оплаты российского газа в рублях, осуществить которую компании нужно в конце мая, не противоречит санкциям и возможна, продолжит диалог с правительством Германии по данному вопросу, заявила финансовый директор компании Тиина Туомела (Tiina Tuomela).
"Что касается оплаты (газа - ред.) в рублях, мы считаем, что изменение схемы оплаты не противоречит санкционному законодательству, поэтому такая оплата возможна", - сказал Туомела в ходе телефонной конференции.
"Но, конечно, мы продолжаем диалог с правительством ФРГ, чтобы позиции были полностью согласованы... Что касается следующей оплаты в соответствии с новым указом, то она должна произойти в конце мая", - добавила топ-менеджер.
"Поставок в адрес национальной (польской - ред.) компании, PGNiG, не будет. По нашей оценке, это около 7 миллиардов кубометров, которые осталось поставить за этот год конкретно этому контрагенту. Но тут нужно понять, что речь о соглашении этого контрагента и "Газпрома". Поэтому это не окажет никакого эффекта на транзит через Польшу", - сказал Холландер в ходе телефонной конференции.
Таким образом, добавил он, любая компания, которая получала газ из России по газопроводу "Ямал - Европа", сохраняет возможность получать его и дальше.
Президент России Владимир Путин 23 марта заявил о переводе оплаты поставок природного газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели ограничительные меры против России, в рубли, чтобы отказаться от использования в расчётах долларов и евро. Затем президент подписал соответствующий указ и сообщил, что если "недружественные" страны не будут платить в рублях с 1 апреля, то Россия будет считать это неисполнением обязательств по газовым контрактам.
Согласно новой схеме, Газпромбанк будет открывать специальные валютные и рублевые счета для расчетов иностранных покупателей за газ. Покупатель сможет переводить на первый счет средства в валюте, указанной в контракте на поставку "голубого топлива", банк будет продавать ее на Мосбирже, после чего будет зачислять рубли на счет покупателя газа и уже с этого счета будут осуществляться расчеты с поставщиком газа - "Газпромом".