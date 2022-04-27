https://ria.ru/20220427/ukraintsy-1785782291.html

Запад уготовил украинцам судьбу расходного материала, заявил Путин

Запад уготовил украинцам судьбу расходного материала, заявил Путин - РИА Новости, 27.04.2022

Запад уготовил украинцам судьбу расходного материала, заявил Путин

Украинскому народу Западом уготована судьба расходного материала, осознание этого приходит к ним, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T16:37

2022-04-27T16:37

2022-04-27T16:59

обострение ситуации в днр и лнр

владимир путин

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украина

ситуация в днр и лнр

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 апр - РИА Новости. Украинскому народу Западом уготована судьба расходного материала, осознание этого приходит к ним, заявил президент РФ Владимир Путин."Украинскому народу уготована судьба расходного материала. Я думаю, что осознание этого приходит к большой части народа Украины", - сказал Путин на заседании Совета законодателей РФ в среду.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20220423/zapad-1784998164.html

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украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

владимир путин, в мире, россия, украина, ситуация в днр и лнр