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Запад уготовил украинцам судьбу расходного материала, заявил Путин - РИА Новости, 27.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220427/ukraintsy-1785782291.html
Запад уготовил украинцам судьбу расходного материала, заявил Путин
Запад уготовил украинцам судьбу расходного материала, заявил Путин - РИА Новости, 27.04.2022
Запад уготовил украинцам судьбу расходного материала, заявил Путин
Украинскому народу Западом уготована судьба расходного материала, осознание этого приходит к ним, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T16:37
2022-04-27T16:59
обострение ситуации в днр и лнр
владимир путин
в мире
россия
украина
ситуация в днр и лнр
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 апр - РИА Новости. Украинскому народу Западом уготована судьба расходного материала, осознание этого приходит к ним, заявил президент РФ Владимир Путин."Украинскому народу уготована судьба расходного материала. Я думаю, что осознание этого приходит к большой части народа Украины", - сказал Путин на заседании Совета законодателей РФ в среду.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20220423/zapad-1784998164.html
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владимир путин, в мире, россия, украина, ситуация в днр и лнр
16:37 27.04.2022 (обновлено: 16:59 27.04.2022)
 
Запад уготовил украинцам судьбу расходного материала, заявил Путин

Путин: украинцам приходит понимание, что им Западом уготована судьба расходного материала

© РИА Новости / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 апр - РИА Новости. Украинскому народу Западом уготована судьба расходного материала, осознание этого приходит к ним, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Украинскому народу уготована судьба расходного материала. Я думаю, что осознание этого приходит к большой части народа Украины", - сказал Путин на заседании Совета законодателей РФ в среду.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Украинский военный в городе Ирпень неподалеку от Киева - РИА Новости, 1920, 23.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВладимир ПутинВ миреРоссияУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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