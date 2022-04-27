СМИ: США частично сняли ограничения на передачу Украине разведданных
Bloomberg: США частично сняли ограничения на передачу Украине разведданных
© РИА Новости / СтрингерВоеннослужащий на тактических учениях с участием вооруженных сил Украины и стран НАТО
Военнослужащий на тактических учениях с участием вооруженных сил Украины и стран НАТО. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 27 апр - РИА Новости. США сняли ряд ограничений на передачу Украине информации разведывательного характера, передает в среду агентство Блумберг со ссылкой на знакомые с данным решением источники.
Согласно этим данным, такой шаг был предпринят после того, как член комитета по разведке палаты представителей конгресса США направил конфиденциальное послание с призывом к администрации президента Джо Байдена снять такие ограничения. В апреле директор Национальной разведки США Аврил Хейнс уведомила конгресс о том, что такое решение было принято, отмечает собеседник агентства.
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Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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