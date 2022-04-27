https://ria.ru/20220427/ukraina-1785834459.html

СМИ: США частично сняли ограничения на передачу Украине разведданных

СМИ: США частично сняли ограничения на передачу Украине разведданных - РИА Новости, 27.04.2022

СМИ: США частично сняли ограничения на передачу Украине разведданных

США сняли ряд ограничений на передачу Украине информации разведывательного характера, передает в среду агентство Блумберг со ссылкой на знакомые с данным... РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T21:39

2022-04-27T21:39

2022-04-27T21:39

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ВАШИНГТОН, 27 апр - РИА Новости. США сняли ряд ограничений на передачу Украине информации разведывательного характера, передает в среду агентство Блумберг со ссылкой на знакомые с данным решением источники.Согласно этим данным, такой шаг был предпринят после того, как член комитета по разведке палаты представителей конгресса США направил конфиденциальное послание с призывом к администрации президента Джо Байдена снять такие ограничения. В апреле директор Национальной разведки США Аврил Хейнс уведомила конгресс о том, что такое решение было принято, отмечает собеседник агентства.Ожидается, что расширение обмена разведданными с Украиной поможет Киеву "защищать и потенциально возвращать территории", где на текущий момент ведутся боевые действия.За последние недели США значительно расширили военную помощь Украине. Ранее Пентагон объявил о выделении Киеву очередного пакета военной помощи, в рамках которого США планируют передать в том числе 11 вертолетов Ми-17.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220425/rossiya-1785223016.html

https://ria.ru/20220426/stoun-1785637577.html

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Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, сша, украина