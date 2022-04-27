19:21 27.04.2022 (обновлено: 19:43 27.04.2022)
"Приближают третью мировую". В ФРГ назвали главную ошибку США на Украине
Обозреватель Telepolis Мюллер: поставками оружия Украине США приближают третью мировую
© AP Photo / Daniel RolandАмериканский военный грузовой самолет на авиабазе Рамштайн в Германии
© AP Photo / Daniel Roland
Американский военный грузовой самолет на авиабазе Рамштайн в Германии
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Несмотря на "усилия германского канцлера Олафа Шольца", США продолжают поставки оружия на Украину, чем приближают третью мировую войну, считает обозреватель немецкого издания Telepolis Берндт Мюллер.
Публицист обратился к недавнему заявлению главы немецкого правительства, в котором тот сказал, что "делает все, чтобы предотвратить эскалацию ситуации на Украине", что грозит перерасти в третью мировую войну.
Однако во вторник на базе ВВС США прошло совещание с участием более 40 стран. На встрече обсуждалась военная помощь Украине, и министр обороны Германии Кристина Ламбрехт заявила о готовности поставить Киеву танки.
Теперь правительство Германии разрешило передать Украине танки Cheetah, а также другое тяжелое вооружение: по данным немецких СМИ, речь идет о ста самоходных артиллерийских установках Panzerhaubitze 2000, 88 бывших в употреблении танков Leopard и ста БМП Marder.
"Это заявление делает намерение Олафа Шольца предотвратить третью мировую войну неправдоподобным", — написал Мюллер.
Он также усомнился, что канцлер Шольц сможет "заявить о себе" в НАТО на фоне озвученной главой Пентагона Ллойдом Остином цели помочь Украине "победить Россию".
Глава МИД России Сергей Лавров накануне заявил, что риск ядерной войны из-за действий НАТО реален и предостерег от его недооценки. Он также выразил надежду, что США и их союзники не допустят отправки войск на Украину, поскольку нельзя допустить третьей мировой войны. Министр отметил, что все лидеры стран НАТО исключают вовлечение альянса в прямое столкновение с Россией, кроме руководства Польши.