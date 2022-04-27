https://ria.ru/20220427/ukraina-1785822219.html

"Приближают третью мировую". В ФРГ назвали главную ошибку США на Украине

"Приближают третью мировую". В ФРГ назвали главную ошибку США на Украине - РИА Новости, 27.04.2022

"Приближают третью мировую". В ФРГ назвали главную ошибку США на Украине

Несмотря на "усилия германского канцлера Олафа Шольца", США продолжают поставки оружия на Украину, чем приближают третью мировую войну, считает обозреватель... РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T19:21

2022-04-27T19:21

2022-04-27T19:43

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

олаф шольц

кристина ламбрехт

ллойд остин

украина

сша

германия

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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Несмотря на "усилия германского канцлера Олафа Шольца", США продолжают поставки оружия на Украину, чем приближают третью мировую войну, считает обозреватель немецкого издания Telepolis Берндт Мюллер.Публицист обратился к недавнему заявлению главы немецкого правительства, в котором тот сказал, что "делает все, чтобы предотвратить эскалацию ситуации на Украине", что грозит перерасти в третью мировую войну.Однако во вторник на базе ВВС США прошло совещание с участием более 40 стран. На встрече обсуждалась военная помощь Украине, и министр обороны Германии Кристина Ламбрехт заявила о готовности поставить Киеву танки.Теперь правительство Германии разрешило передать Украине танки Cheetah, а также другое тяжелое вооружение: по данным немецких СМИ, речь идет о ста самоходных артиллерийских установках Panzerhaubitze 2000, 88 бывших в употреблении танков Leopard и ста БМП Marder."Это заявление делает намерение Олафа Шольца предотвратить третью мировую войну неправдоподобным", — написал Мюллер.Он также усомнился, что канцлер Шольц сможет "заявить о себе" в НАТО на фоне озвученной главой Пентагона Ллойдом Остином цели помочь Украине "победить Россию".Глава МИД России Сергей Лавров накануне заявил, что риск ядерной войны из-за действий НАТО реален и предостерег от его недооценки. Он также выразил надежду, что США и их союзники не допустят отправки войск на Украину, поскольку нельзя допустить третьей мировой войны. Министр отметил, что все лидеры стран НАТО исключают вовлечение альянса в прямое столкновение с Россией, кроме руководства Польши.

https://ria.ru/20220426/tseli-1785477916.html

https://ria.ru/20220425/ssha-1785167674.html

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Давид Андриясов

Давид Андриясов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Давид Андриясов

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