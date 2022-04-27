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"Приближают третью мировую". В ФРГ назвали главную ошибку США на Украине - РИА Новости, 27.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220427/ukraina-1785822219.html
"Приближают третью мировую". В ФРГ назвали главную ошибку США на Украине
"Приближают третью мировую". В ФРГ назвали главную ошибку США на Украине - РИА Новости, 27.04.2022
"Приближают третью мировую". В ФРГ назвали главную ошибку США на Украине
Несмотря на "усилия германского канцлера Олафа Шольца", США продолжают поставки оружия на Украину, чем приближают третью мировую войну, считает обозреватель... РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T19:21
2022-04-27T19:43
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
олаф шольц
кристина ламбрехт
ллойд остин
украина
сша
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Несмотря на "усилия германского канцлера Олафа Шольца", США продолжают поставки оружия на Украину, чем приближают третью мировую войну, считает обозреватель немецкого издания Telepolis Берндт Мюллер.Публицист обратился к недавнему заявлению главы немецкого правительства, в котором тот сказал, что "делает все, чтобы предотвратить эскалацию ситуации на Украине", что грозит перерасти в третью мировую войну.Однако во вторник на базе ВВС США прошло совещание с участием более 40 стран. На встрече обсуждалась военная помощь Украине, и министр обороны Германии Кристина Ламбрехт заявила о готовности поставить Киеву танки.Теперь правительство Германии разрешило передать Украине танки Cheetah, а также другое тяжелое вооружение: по данным немецких СМИ, речь идет о ста самоходных артиллерийских установках Panzerhaubitze 2000, 88 бывших в употреблении танков Leopard и ста БМП Marder."Это заявление делает намерение Олафа Шольца предотвратить третью мировую войну неправдоподобным", — написал Мюллер.Он также усомнился, что канцлер Шольц сможет "заявить о себе" в НАТО на фоне озвученной главой Пентагона Ллойдом Остином цели помочь Украине "победить Россию".Глава МИД России Сергей Лавров накануне заявил, что риск ядерной войны из-за действий НАТО реален и предостерег от его недооценки. Он также выразил надежду, что США и их союзники не допустят отправки войск на Украину, поскольку нельзя допустить третьей мировой войны. Министр отметил, что все лидеры стран НАТО исключают вовлечение альянса в прямое столкновение с Россией, кроме руководства Польши.
https://ria.ru/20220426/tseli-1785477916.html
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в мире, олаф шольц, кристина ламбрехт, ллойд остин, украина, сша, германия, нато, ввс сша, министерство обороны сша
19:21 27.04.2022 (обновлено: 19:43 27.04.2022)
 
"Приближают третью мировую". В ФРГ назвали главную ошибку США на Украине

Обозреватель Telepolis Мюллер: поставками оружия Украине США приближают третью мировую

© AP Photo / Daniel RolandАмериканский военный грузовой самолет на авиабазе Рамштайн в Германии
Американский военный грузовой самолет на авиабазе Рамштайн в Германии - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
© AP Photo / Daniel Roland
Американский военный грузовой самолет на авиабазе Рамштайн в Германии
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Несмотря на "усилия германского канцлера Олафа Шольца", США продолжают поставки оружия на Украину, чем приближают третью мировую войну, считает обозреватель немецкого издания Telepolis Берндт Мюллер.
Публицист обратился к недавнему заявлению главы немецкого правительства, в котором тот сказал, что "делает все, чтобы предотвратить эскалацию ситуации на Украине", что грозит перерасти в третью мировую войну.
Однако во вторник на базе ВВС США прошло совещание с участием более 40 стран. На встрече обсуждалась военная помощь Украине, и министр обороны Германии Кристина Ламбрехт заявила о готовности поставить Киеву танки.
Теперь правительство Германии разрешило передать Украине танки Cheetah, а также другое тяжелое вооружение: по данным немецких СМИ, речь идет о ста самоходных артиллерийских установках Panzerhaubitze 2000, 88 бывших в употреблении танков Leopard и ста БМП Marder.
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"Это заявление делает намерение Олафа Шольца предотвратить третью мировую войну неправдоподобным", — написал Мюллер.
Он также усомнился, что канцлер Шольц сможет "заявить о себе" в НАТО на фоне озвученной главой Пентагона Ллойдом Остином цели помочь Украине "победить Россию".
Глава МИД России Сергей Лавров накануне заявил, что риск ядерной войны из-за действий НАТО реален и предостерег от его недооценки. Он также выразил надежду, что США и их союзники не допустят отправки войск на Украину, поскольку нельзя допустить третьей мировой войны. Министр отметил, что все лидеры стран НАТО исключают вовлечение альянса в прямое столкновение с Россией, кроме руководства Польши.
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