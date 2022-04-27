Рейтинг@Mail.ru
На Украине завели дело против Володина и большинства депутатов Госдумы - РИА Новости, 27.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220427/ukraina-1785808787.html
На Украине завели дело против Володина и большинства депутатов Госдумы
На Украине завели дело против Володина и большинства депутатов Госдумы - РИА Новости, 27.04.2022
На Украине завели дело против Володина и большинства депутатов Госдумы
Генпрокуратура Украины завела дело по обвинению в покушении на территориальную целостность Украины против спикера Госдумы России Вячеслава Володина и ее 418... РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T18:04
2022-04-27T18:04
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
генеральная прокуратура украины
россия
госдума рф
луганская народная республика
донецкая народная республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/07/1782225591_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_f9f2a5b8a4cc7e05924fb4786b868bbe.jpg
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Генпрокуратура Украины завела дело по обвинению в покушении на территориальную целостность Украины против спикера Госдумы России Вячеслава Володина и ее 418 депутатов, попросивших президента РФ признать Донецкую и Луганскую народные республики."Главе и 418 депутатам Государственной Думы Федерального Собрания РФ сообщено о подозрении… По данным следствия, председатель и 418 из 450 депутатов 15 февраля 2022 года во время заседания Государственной Думы Федерального Собрания РФ поддержали постановление с обращением к президенту РФ с просьбой рассмотреть вопрос о признании самопровозглашенных Донецкой и Луганской Народных Республик как самостоятельных, суверенных и независимых государств", - говорится в сообщении генпрокуратуры Украины в Telegram-канале. По информации ведомства, уголовное дело возбуждено по статье "покушение на территориальную целостность и неприкосновенность Украины".Президент России Владимир Путин в феврале после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР Вооруженными силами РФ.
https://ria.ru/20220322/ukraina-1779434564.html
украина
россия
луганская народная республика
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/07/1782225591_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_5a44d75d4706ba1b76f410af6c56f06f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, генеральная прокуратура украины, россия, госдума рф, луганская народная республика, донецкая народная республика, признание днр и лнр в россии, ситуация в днр и лнр
18:04 27.04.2022
 
На Украине завели дело против Володина и большинства депутатов Госдумы

Генпрокуратура Украины завела дело против Володина и 418 из 450 депутатов Госдумы

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в фотобанк
Здание Государственной Думы РФ . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Генпрокуратура Украины завела дело по обвинению в покушении на территориальную целостность Украины против спикера Госдумы России Вячеслава Володина и ее 418 депутатов, попросивших президента РФ признать Донецкую и Луганскую народные республики.
"Главе и 418 депутатам Государственной Думы Федерального Собрания РФ сообщено о подозрении… По данным следствия, председатель и 418 из 450 депутатов 15 февраля 2022 года во время заседания Государственной Думы Федерального Собрания РФ поддержали постановление с обращением к президенту РФ с просьбой рассмотреть вопрос о признании самопровозглашенных Донецкой и Луганской Народных Республик как самостоятельных, суверенных и независимых государств", - говорится в сообщении генпрокуратуры Украины в Telegram-канале. По информации ведомства, уголовное дело возбуждено по статье "покушение на территориальную целостность и неприкосновенность Украины".
Президент России Владимир Путин в феврале после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР Вооруженными силами РФ.
Здание Генеральной прокуратуры Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
22 марта, 13:32
Генпрокуратура Украины завела дела против пяти ректоров российских вузов
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреУкраинаГенеральная прокуратура УкраиныРоссияГосдума РФЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаПризнание ДНР и ЛНР в РоссииСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала