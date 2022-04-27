https://ria.ru/20220427/ukraina-1785808787.html

На Украине завели дело против Володина и большинства депутатов Госдумы

На Украине завели дело против Володина и большинства депутатов Госдумы - РИА Новости, 27.04.2022

На Украине завели дело против Володина и большинства депутатов Госдумы

Генпрокуратура Украины завела дело по обвинению в покушении на территориальную целостность Украины против спикера Госдумы России Вячеслава Володина и ее 418... РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T18:04

2022-04-27T18:04

2022-04-27T18:04

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генеральная прокуратура украины

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луганская народная республика

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Генпрокуратура Украины завела дело по обвинению в покушении на территориальную целостность Украины против спикера Госдумы России Вячеслава Володина и ее 418 депутатов, попросивших президента РФ признать Донецкую и Луганскую народные республики."Главе и 418 депутатам Государственной Думы Федерального Собрания РФ сообщено о подозрении… По данным следствия, председатель и 418 из 450 депутатов 15 февраля 2022 года во время заседания Государственной Думы Федерального Собрания РФ поддержали постановление с обращением к президенту РФ с просьбой рассмотреть вопрос о признании самопровозглашенных Донецкой и Луганской Народных Республик как самостоятельных, суверенных и независимых государств", - говорится в сообщении генпрокуратуры Украины в Telegram-канале. По информации ведомства, уголовное дело возбуждено по статье "покушение на территориальную целостность и неприкосновенность Украины".Президент России Владимир Путин в феврале после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР Вооруженными силами РФ.

https://ria.ru/20220322/ukraina-1779434564.html

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россия

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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