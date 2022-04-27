https://ria.ru/20220427/ukraina-1785793438.html
Путин: на Украине появляется все больше неонацистов и иностранных наемников
Путин: на Украине появляется все больше неонацистов и иностранных наемников - РИА Новости, 27.04.2022
Путин: на Украине появляется все больше неонацистов и иностранных наемников
На Украине появляется все больше и больше неонацистов, иностранных наемников, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на заседании Совета законодателей. РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T17:03
2022-04-27T17:03
2022-04-27T17:10
в мире
украина
россия
донбасс
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/07/1782363753_0:209:3101:1953_1920x0_80_0_0_ada329428b04bcdd69222abc29a7abde.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 апр - РИА Новости. На Украине появляется все больше и больше неонацистов, иностранных наемников, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на заседании Совета законодателей."Позавчера на коллегии генеральной прокуратуры говорил о необходимости сформировать подробную и неопровержимую доказательную базу по всем чудовищным преступлениям, нарушениям норм международного гуманитарного права со стороны неонацистов, иностранных наемников, а их там все больше и больше на Украине появляется", - сказал Путин.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20220422/azov-1784970814.html
украина
россия
донбасс
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/07/1782363753_36:0:2765:2047_1920x0_80_0_0_b74b9f6fdb37da15c11882ffaa214f0a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, донбасс, владимир путин
17:03 27.04.2022 (обновлено: 17:10 27.04.2022)
Путин: на Украине появляется все больше неонацистов и иностранных наемников
Президент Путин: на Украине появляется все больше неонацистов и иностранных наемников