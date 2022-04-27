https://ria.ru/20220427/ukraina-1785782404.html
Путин назвал российскую реакцию на замыслы Запада на Украине правильной
Путин назвал российскую реакцию на замыслы Запада на Украине правильной - РИА Новости, 27.04.2022
Путин назвал российскую реакцию на замыслы Запада на Украине правильной
Реакция России на циничные замыслы Запада на Украине правильная и своевременная, это подтверждает весь ход последних событий, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T16:37
2022-04-27T16:37
2022-04-27T16:59
обострение ситуации в днр и лнр
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 апр - РИА Новости. Реакция России на циничные замыслы Запада на Украине правильная и своевременная, это подтверждает весь ход последних событий, заявил президент РФ Владимир Путин."Весь ход последних событий, включая претензии киевского режима на обладание ядерным оружием, развертывание на украинской территории сети западных биологических лабораторий, бесперебойную поставку на Украину самого современного вооружения, подтверждают, что наша реакция на эти циничные замыслы была правильной и своевременной", - сказал Путин на заседании Совета законодателей в Петербурге.Президент также подчеркнул, что Украину "подтолкнули" к прямому столкновению с Россией, и такие планы, как военная атака на Крым и Донбасс были прописаны в доктринальных украинских документах сегодняшнего дня."А украинскому народу уготована судьба расходного материала. Я думаю, что осознание этого приходит к большой части народа Украины", - заключил Путин.
https://ria.ru/20220426/zapad-1785587138.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, украина, россия, владимир путин, санкт-петербург
16:37 27.04.2022 (обновлено: 16:59 27.04.2022)
Путин назвал российскую реакцию на замыслы Запада на Украине правильной
Президент Путин назвал российскую реакцию на замыслы Запада на Украине правильной