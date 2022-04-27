https://ria.ru/20220427/ukraina-1785782404.html

Путин назвал российскую реакцию на замыслы Запада на Украине правильной

Путин назвал российскую реакцию на замыслы Запада на Украине правильной - РИА Новости, 27.04.2022

Путин назвал российскую реакцию на замыслы Запада на Украине правильной

Реакция России на циничные замыслы Запада на Украине правильная и своевременная, это подтверждает весь ход последних событий, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T16:37

2022-04-27T16:37

2022-04-27T16:59

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

украина

россия

владимир путин

санкт-петербург

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/17/1779593323_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_feebe0a56c1f4d9ec2e728487d9d9312.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 апр - РИА Новости. Реакция России на циничные замыслы Запада на Украине правильная и своевременная, это подтверждает весь ход последних событий, заявил президент РФ Владимир Путин."Весь ход последних событий, включая претензии киевского режима на обладание ядерным оружием, развертывание на украинской территории сети западных биологических лабораторий, бесперебойную поставку на Украину самого современного вооружения, подтверждают, что наша реакция на эти циничные замыслы была правильной и своевременной", - сказал Путин на заседании Совета законодателей в Петербурге.Президент также подчеркнул, что Украину "подтолкнули" к прямому столкновению с Россией, и такие планы, как военная атака на Крым и Донбасс были прописаны в доктринальных украинских документах сегодняшнего дня."А украинскому народу уготована судьба расходного материала. Я думаю, что осознание этого приходит к большой части народа Украины", - заключил Путин.

https://ria.ru/20220426/zapad-1785587138.html

украина

россия

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, украина, россия, владимир путин, санкт-петербург