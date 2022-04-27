https://ria.ru/20220427/ukraina-1785765438.html

Москалькова: все удерживаемые на Украине дальнобойщики вернулись в Россию

Москалькова: все удерживаемые на Украине дальнобойщики вернулись в Россию - РИА Новости, 27.04.2022

Москалькова: все удерживаемые на Украине дальнобойщики вернулись в Россию

Возвращены все российские дальнобойщики, которых удерживали на Украине, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T15:39

2022-04-27T15:39

2022-04-27T15:56

обострение ситуации в днр и лнр

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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Возвращены все российские дальнобойщики, которых удерживали на Украине, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова."Возвращены все дальнобойщики, которых мы просили. Там были граждане Белоруссии и России. В результате диалога возвращены все... К сожалению, должны отметить, что транспортные средства абсолютно необоснованно были отняты так же, как и товары, которые они перевозили на большегрузных автомобилях", - сказала Москалькова, отвечая на вопросы журналистов.

https://ria.ru/20220410/ukraina-1782750422.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, украина, татьяна москалькова, донбасс