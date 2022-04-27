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Москалькова: все удерживаемые на Украине дальнобойщики вернулись в Россию - РИА Новости, 27.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220427/ukraina-1785765438.html
Москалькова: все удерживаемые на Украине дальнобойщики вернулись в Россию
Москалькова: все удерживаемые на Украине дальнобойщики вернулись в Россию - РИА Новости, 27.04.2022
Москалькова: все удерживаемые на Украине дальнобойщики вернулись в Россию
Возвращены все российские дальнобойщики, которых удерживали на Украине, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T15:39
2022-04-27T15:56
обострение ситуации в днр и лнр
общество
россия
украина
татьяна москалькова
донбасс
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Возвращены все российские дальнобойщики, которых удерживали на Украине, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова."Возвращены все дальнобойщики, которых мы просили. Там были граждане Белоруссии и России. В результате диалога возвращены все... К сожалению, должны отметить, что транспортные средства абсолютно необоснованно были отняты так же, как и товары, которые они перевозили на большегрузных автомобилях", - сказала Москалькова, отвечая на вопросы журналистов.
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общество, россия, украина, татьяна москалькова, донбасс
15:39 27.04.2022 (обновлено: 15:56 27.04.2022)
 
Москалькова: все удерживаемые на Украине дальнобойщики вернулись в Россию

Омбудсмен Москалькова: все удерживаемые на Украине дальнобойщики вернулись в Россию

© РИА Новости / пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
© РИА Новости / пресс-служба Совета Федерации РФ
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Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Архивное фото
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Возвращены все российские дальнобойщики, которых удерживали на Украине, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
"Возвращены все дальнобойщики, которых мы просили. Там были граждане Белоруссии и России. В результате диалога возвращены все... К сожалению, должны отметить, что транспортные средства абсолютно необоснованно были отняты так же, как и товары, которые они перевозили на большегрузных автомобилях", - сказала Москалькова, отвечая на вопросы журналистов.
Логотип государственной корпорации по атомной энергии Росатом - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
10 апреля, 10:14Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Москалькова сообщила о возвращении с Украины четырех сотрудников "Росатома"
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРОбществоРоссияУкраинаТатьяна МоскальковаДонбасс
 
 
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