https://ria.ru/20220427/ukraina-1785765438.html
Москалькова: все удерживаемые на Украине дальнобойщики вернулись в Россию
Москалькова: все удерживаемые на Украине дальнобойщики вернулись в Россию - РИА Новости, 27.04.2022
Москалькова: все удерживаемые на Украине дальнобойщики вернулись в Россию
Возвращены все российские дальнобойщики, которых удерживали на Украине, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T15:39
2022-04-27T15:39
2022-04-27T15:56
обострение ситуации в днр и лнр
общество
россия
украина
татьяна москалькова
донбасс
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Возвращены все российские дальнобойщики, которых удерживали на Украине, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова."Возвращены все дальнобойщики, которых мы просили. Там были граждане Белоруссии и России. В результате диалога возвращены все... К сожалению, должны отметить, что транспортные средства абсолютно необоснованно были отняты так же, как и товары, которые они перевозили на большегрузных автомобилях", - сказала Москалькова, отвечая на вопросы журналистов.
https://ria.ru/20220410/ukraina-1782750422.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, россия, украина, татьяна москалькова, донбасс
15:39 27.04.2022 (обновлено: 15:56 27.04.2022)
Москалькова: все удерживаемые на Украине дальнобойщики вернулись в Россию
Омбудсмен Москалькова: все удерживаемые на Украине дальнобойщики вернулись в Россию