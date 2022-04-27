https://ria.ru/20220427/ukraina-1785764083.html

На Украине удерживаются восемь российских судов с экипажем из 72 человек

На Украине удерживаются восемь российских судов с экипажем из 72 человек - РИА Новости, 27.04.2022

На Украине удерживаются восемь российских судов с экипажем из 72 человек

Экипаж 8 российских суден с 72 гражданскими моряками удерживается в украинском городе Измаил, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна... РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T15:32

2022-04-27T15:32

2022-04-27T16:13

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Экипаж 8 российских суден с 72 гражданскими моряками удерживается в украинском городе Измаил, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.Она отметила, что аппарат находится на постоянной связи с родными членов экипажа и ведутся переговоры с украинской стороной."Мы постоянно на связи с их родными и близкими, в постоянной переписке с украинской стороной, чтобы освободили с территории Украины наших российских моряков... Я хочу надеяться, что они смогут выехать на родину... Переговоры ведутся. Самое важное, чтобы был диалог с двух сторон", - сказала омбудсмен.Кроме того, омбудсмен отметила, что у аппарата "имеется полное понимание того, что они получают питание, у них есть вода, что у них есть необходимые медикаменты, но их не выпускают за территорию судна и самое главное - они лишаются возможности выехать в Россию"

https://ria.ru/20220427/ukraina-1785765438.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, украина, признание днр и лнр в россии