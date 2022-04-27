https://ria.ru/20220427/ukraina-1785764083.html
На Украине удерживаются восемь российских судов с экипажем из 72 человек
На Украине удерживаются восемь российских судов с экипажем из 72 человек - РИА Новости, 27.04.2022
На Украине удерживаются восемь российских судов с экипажем из 72 человек
Экипаж 8 российских суден с 72 гражданскими моряками удерживается в украинском городе Измаил, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна... РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T15:32
2022-04-27T15:32
2022-04-27T16:13
обострение ситуации в днр и лнр
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признание днр и лнр в россии
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Экипаж 8 российских суден с 72 гражданскими моряками удерживается в украинском городе Измаил, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.Она отметила, что аппарат находится на постоянной связи с родными членов экипажа и ведутся переговоры с украинской стороной."Мы постоянно на связи с их родными и близкими, в постоянной переписке с украинской стороной, чтобы освободили с территории Украины наших российских моряков... Я хочу надеяться, что они смогут выехать на родину... Переговоры ведутся. Самое важное, чтобы был диалог с двух сторон", - сказала омбудсмен.Кроме того, омбудсмен отметила, что у аппарата "имеется полное понимание того, что они получают питание, у них есть вода, что у них есть необходимые медикаменты, но их не выпускают за территорию судна и самое главное - они лишаются возможности выехать в Россию"
https://ria.ru/20220427/ukraina-1785765438.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, признание днр и лнр в россии
15:32 27.04.2022 (обновлено: 16:13 27.04.2022)
На Украине удерживаются восемь российских судов с экипажем из 72 человек
Москалькова: на Украине удерживаются восемь российских судов с экипажем из 72 человек
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Экипаж 8 российских суден с 72 гражданскими моряками удерживается в украинском городе Измаил, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
"По последним данным, 8 судов, 72 человека, которые удерживаются на территории Украины в городе Измаил", - привела омбудсмен, отвечая на вопросы журналистов.
Она отметила, что аппарат находится на постоянной связи с родными членов экипажа и ведутся переговоры с украинской стороной.
"Мы постоянно на связи с их родными и близкими, в постоянной переписке с украинской стороной, чтобы освободили с территории Украины
наших российских моряков... Я хочу надеяться, что они смогут выехать на родину... Переговоры ведутся. Самое важное, чтобы был диалог с двух сторон", - сказала омбудсмен.
Кроме того, омбудсмен отметила, что у аппарата "имеется полное понимание того, что они получают питание, у них есть вода, что у них есть необходимые медикаменты, но их не выпускают за территорию судна и самое главное - они лишаются возможности выехать в Россию"