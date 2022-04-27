https://ria.ru/20220427/ukraina-1785763526.html

Полянский сравнил информкампанию Украины в ООН с методами Геббельса

Полянский сравнил информкампанию Украины в ООН с методами Геббельса - РИА Новости, 27.04.2022

Полянский сравнил информкампанию Украины в ООН с методами Геббельса

Постпредство Украины в ООН ведет информационную кампанию методами Геббельса, написал в своем Telegram-канале первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T15:30

2022-04-27T15:30

2022-04-27T15:40

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ООН, 27 апр - РИА Новости. Постпредство Украины в ООН ведет информационную кампанию методами Геббельса, написал в своем Telegram-канале первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский."Мы... тут отмечаем, в том числе и в наших выступлениях в СБ, что украинская информкампания осуществляется четко по "геббельсовской методичке", - отметил Полянский. По его словам, наиболее красноречивые примеры использования геббельсовских методов - провокация в Буче, а также попытки очернить российских солдат, сделать их в глазах общественности убийцами, насильниками и садистами."Ровно как после постановки в Неммерсдорфе в 1944 году. Даже... тезисы украинского постпреда (Сергея -ред.) Кислицы о том, что русские солдаты настолько некультурные и живут в таких плохих условиях, что воровали и увозили домой унитазы в Буче, тоже отрабатывались фашистами в 1944 году", - написал Полянский.По его мнению, вывод напрашивается один: "эвакуированные после разгрома фашистской Германии в США геббельсовцы пригодились и успели поделиться опытом". "Вкупе с последовательным игнорированием американцами роста нацизма на Украине это наводит на многие глубокие мысли", - добавил он.При этом Полянский назвал очень интересным наблюдение официального представителя МИД РФ Марии Захаровой. Ранее в своем Telegram-канале она обратила внимание на повторяющийся в истории сценарий выдвижения ложных обвинений против российских военных. Говоря о нынешних событиях, она ссылается на слова канадского вице-премьера Христи Фриланд, заявившей о "военных преступлениях" на Украине и призвавшей исключить Россию из мировых финансовых институтов и международных организаций.Захарова проводит параллели с событиями 80-летней давности. По ее словам, в апреле и июле 1941 года польская украиноязычная газета "Краковские вести", цензурируемая и управляемая Третьим Рейхом, опубликовала ряд заметок о "замученных "убийцами из НКВД" людях, которые лежали на улицах Львова" в оставленном городе после отступления Красной армии, а также, что большевики якобы "расстреляли 1,5 тысячи этнических украинцев пулеметным огнём в Луцке". Нацистский Рейх обвинял интернациональный Советский Союз в геноциде, пишет Захарова.Официальный представитель обратила внимание на то, что "редактировались "Краковские вести", - этот важный инструмент фашистской украиноязычной пропаганды – Михайло Хомяком, журналистом-коллаборационистом с Украины". По ее словам, Хомяк "помимо преступного прошлого" известен тем, что является дедом вице-премьера Канады Христи Фриланд.

https://ria.ru/20220408/metody-1782395413.html

https://ria.ru/20220210/lavrov-1772083083.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, россия, оон, дмитрий полянский, ситуация в днр и лнр