15:13 27.04.2022 (обновлено: 15:22 27.04.2022)
В Киеве предложили переименовать улицу Льва Толстого в улицу полка "Азов"
В Киеве предложили переименовать улицу Льва Толстого в улицу полка "Азов"
CC BY-SA 3.0 / Artemka /
Улица Льва Толстого в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Жители Киева предлагают переименовать улицу Льва Толстого в улицу украинского националистического полка "Азов", против бойцов которого в России возбуждены уголовные дела, сообщили в киевской городской администрации.
Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в Киеве планируется переименовать более 460 улиц.
"Под переименование также подпадает смежная к улице Пушкинской улица Льва Толстого. Поэтому жители направили предложение о переименовании улицы Льва Толстого на улицу полка "Азов". На карте города это станет своеобразным символом борьбы народа за единство, суверенитет и независимость Украины на пути к светлому европейскому будущему", - говорится в сообщении киевской горадминистрации в социальной сети Facebook*.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию. Он отмечал, что Россия хочет видеть Украину дружественной, без запрета на русский язык и русскую культуру.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
21 апреля, 13:18В Чернигове снесли памятник Зое Космодемьянской, сообщили СМИ