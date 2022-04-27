https://ria.ru/20220427/ukraina-1785758209.html

В Киеве предложили переименовать улицу Льва Толстого в улицу полка "Азов"

В Киеве предложили переименовать улицу Льва Толстого в улицу полка "Азов" - РИА Новости, 27.04.2022

В Киеве предложили переименовать улицу Льва Толстого в улицу полка "Азов"

Жители Киева предлагают переименовать улицу Льва Толстого в улицу украинского националистического полка "Азов", против бойцов которого в России возбуждены... РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T15:13

2022-04-27T15:13

2022-04-27T15:22

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

виталий кличко

сергей лавров

владимир путин

россия

украина

киев

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Жители Киева предлагают переименовать улицу Льва Толстого в улицу украинского националистического полка "Азов", против бойцов которого в России возбуждены уголовные дела, сообщили в киевской городской администрации.Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в Киеве планируется переименовать более 460 улиц.Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию. Он отмечал, что Россия хочет видеть Украину дружественной, без запрета на русский язык и русскую культуру.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20220421/pamyatnik-1784691271.html

россия

украина

киев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Мадина Моргоева

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