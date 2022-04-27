Рейтинг@Mail.ru
В Киеве предложили переименовать улицу Льва Толстого в улицу полка "Азов" - РИА Новости, 27.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220427/ukraina-1785758209.html
В Киеве предложили переименовать улицу Льва Толстого в улицу полка "Азов"
В Киеве предложили переименовать улицу Льва Толстого в улицу полка "Азов" - РИА Новости, 27.04.2022
В Киеве предложили переименовать улицу Льва Толстого в улицу полка "Азов"
Жители Киева предлагают переименовать улицу Льва Толстого в улицу украинского националистического полка "Азов", против бойцов которого в России возбуждены... РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T15:13
2022-04-27T15:22
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
виталий кличко
сергей лавров
владимир путин
россия
украина
киев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1b/1785760239_0:1154:2048:2305_1920x0_80_0_0_7bd94ec0e94239fffeedecf715f687fc.jpg
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Жители Киева предлагают переименовать улицу Льва Толстого в улицу украинского националистического полка "Азов", против бойцов которого в России возбуждены уголовные дела, сообщили в киевской городской администрации.Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в Киеве планируется переименовать более 460 улиц.Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию. Он отмечал, что Россия хочет видеть Украину дружественной, без запрета на русский язык и русскую культуру.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
https://ria.ru/20220421/pamyatnik-1784691271.html
россия
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Мадина Моргоева
Мадина Моргоева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1b/1785760239_0:962:2048:2497_1920x0_80_0_0_fe33c0ea1f62975bc6c6e469738ed8df.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, виталий кличко, сергей лавров, владимир путин, россия, украина, киев, признание днр и лнр в россии
15:13 27.04.2022 (обновлено: 15:22 27.04.2022)
 
В Киеве предложили переименовать улицу Льва Толстого в улицу полка "Азов"

В Киеве предложили переименовать улицу Льва Толстого в улицу полка "Азов"

CC BY-SA 3.0 / Artemka / Улица Льва Толстого в Киеве
Улица Льва Толстого в Киеве - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
CC BY-SA 3.0 / Artemka /
Улица Льва Толстого в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Жители Киева предлагают переименовать улицу Льва Толстого в улицу украинского националистического полка "Азов", против бойцов которого в России возбуждены уголовные дела, сообщили в киевской городской администрации.
Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в Киеве планируется переименовать более 460 улиц.

"Под переименование также подпадает смежная к улице Пушкинской улица Льва Толстого. Поэтому жители направили предложение о переименовании улицы Льва Толстого на улицу полка "Азов". На карте города это станет своеобразным символом борьбы народа за единство, суверенитет и независимость Украины на пути к светлому европейскому будущему", - говорится в сообщении киевской горадминистрации в социальной сети Facebook*.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию. Он отмечал, что Россия хочет видеть Украину дружественной, без запрета на русский язык и русскую культуру.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
Снос памятника Зое Космодемьянской в Чернигове
21 апреля, 13:18
В Чернигове снесли памятник Зое Космодемьянской, сообщили СМИ
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВиталий КличкоСергей ЛавровВладимир ПутинРоссияУкраинаКиевПризнание ДНР и ЛНР в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала