https://ria.ru/20220427/ukraina-1785745698.html

СМИ: ЕС изучает возможность отмены квот и пошлин на украинские товары

СМИ: ЕС изучает возможность отмены квот и пошлин на украинские товары - РИА Новости, 27.04.2022

СМИ: ЕС изучает возможность отмены квот и пошлин на украинские товары

Евросоюз изучает возможность отмены всех пошлин и требований о соблюдении квоты на товары с Украины, передает агентство Блумберг со ссылкой на осведомленные... РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T14:22

2022-04-27T14:22

2022-04-27T14:22

экономика

украина

великобритания

признание днр и лнр в россии

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Евросоюз изучает возможность отмены всех пошлин и требований о соблюдении квоты на товары с Украины, передает агентство Блумберг со ссылкой на осведомленные источники.Отмечается, что об этом может быть объявлено уже на этой неделе. Подобные меры, как заявляют источники, направлены на поддержание экономики Украины. Предложение будет распространяться в том числе на отмену пошлин и квот на поставки стали, промышленных и сельскохозяйственных товаров, которые сейчас не попадают под пункты торгового соглашения между Украиной и Евросоюзом.Ранее об отмене всех пошли на товары с Украины объявила Великобритания. Там от пошлины будут освобождены такие товары как мед, ячмень, консервированные помидоры, мясо птицы и другие.

https://radiosputnik.ria.ru/20220426/nyt-1785505371.html

украина

великобритания

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

экономика, украина, великобритания, признание днр и лнр в россии