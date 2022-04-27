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СМИ: ЕС изучает возможность отмены квот и пошлин на украинские товары - РИА Новости, 27.04.2022
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СМИ: ЕС изучает возможность отмены квот и пошлин на украинские товары
СМИ: ЕС изучает возможность отмены квот и пошлин на украинские товары - РИА Новости, 27.04.2022
СМИ: ЕС изучает возможность отмены квот и пошлин на украинские товары
Евросоюз изучает возможность отмены всех пошлин и требований о соблюдении квоты на товары с Украины, передает агентство Блумберг со ссылкой на осведомленные... РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T14:22
2022-04-27T14:22
экономика
украина
великобритания
признание днр и лнр в россии
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Евросоюз изучает возможность отмены всех пошлин и требований о соблюдении квоты на товары с Украины, передает агентство Блумберг со ссылкой на осведомленные источники.Отмечается, что об этом может быть объявлено уже на этой неделе. Подобные меры, как заявляют источники, направлены на поддержание экономики Украины. Предложение будет распространяться в том числе на отмену пошлин и квот на поставки стали, промышленных и сельскохозяйственных товаров, которые сейчас не попадают под пункты торгового соглашения между Украиной и Евросоюзом.Ранее об отмене всех пошли на товары с Украины объявила Великобритания. Там от пошлины будут освобождены такие товары как мед, ячмень, консервированные помидоры, мясо птицы и другие.
https://radiosputnik.ria.ru/20220426/nyt-1785505371.html
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экономика, украина, великобритания, признание днр и лнр в россии
14:22 27.04.2022
 
СМИ: ЕС изучает возможность отмены квот и пошлин на украинские товары

Bloomberg: ЕС изучает возможность отмены квот и пошлин на товары с Украины

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЛоготип Евросоюза
Логотип Евросоюза - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Евросоюз изучает возможность отмены всех пошлин и требований о соблюдении квоты на товары с Украины, передает агентство Блумберг со ссылкой на осведомленные источники.
Отмечается, что об этом может быть объявлено уже на этой неделе. Подобные меры, как заявляют источники, направлены на поддержание экономики Украины. Предложение будет распространяться в том числе на отмену пошлин и квот на поставки стали, промышленных и сельскохозяйственных товаров, которые сейчас не попадают под пункты торгового соглашения между Украиной и Евросоюзом.
Ранее об отмене всех пошли на товары с Украины объявила Великобритания. Там от пошлины будут освобождены такие товары как мед, ячмень, консервированные помидоры, мясо птицы и другие.
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